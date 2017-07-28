Россия: все снабжающие Крым линии электропередач включены

Все линии электропередач, снабжающие энергосистему аннексированного Россией Крыма, в настоящий момент включены, производится набор нагрузки, сообщили в пресс-службе российской энергетической компании «ФСК ЕЭС».

«В сетях 220 и 500 кВ в Краснодарском крае сработала противоаварийная автоматика. Это повлекло отключения потребителей присоединенных сетей. Противоаварийная автоматика сработала штатно. Коротких замыканий и ошибок персонала в сетях, обеспечивающих электроснабжение Крыма, также не выявлено. Все линии уже включены, идет набор нагрузки», – сказали в компании.

При этом в «ФСК ЕЭС» отметили, что алгоритмы и установки противоаварийной автоматики определяются системным оператором.

«Окончательные результаты покажет совместное расследование», – добавили в компании.

По сообщениям российских властей Крыма, на данный момент полностью восстановили энергоснабжение.

В крымском главке МЧС подтвердили: угрозы жизни и безопасности граждан в связи с ограничением электроснабжения в Крыму нет.

Ранее сообщалось, что причиной отключения всего Крыма от света стала аномальная жара, которая привела к аварийному отключению линий электропередач.

Аннексированный Крым полностью остался без света 28 июля, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».