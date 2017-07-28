Угрозы жизни и безопасности граждан на полуострове нет – МЧС Крыма

Угрозы жизни и безопасности граждан в связи с ограничением электроснабжения в Крыму нет, такое сообщение распространяет крымский главк МЧС.

«Все службы крымского подразделения МЧС России работают в штатном режиме. На базе главного управления организована работа оперативного штаба. Оперативные группы главного управления осуществляют мониторинг работы социально-значимых объектов республики, а также контроль за потенциально опасными и химически опасными объектами», – уверяет глава крымского управления МЧС Сергей Шахов.

Он также добавил, что абоненты Керчи, Ленинского района и Судака уже частично подключены к электроснабжению.

По информации Минэнерго России, в аннексированном Крыму восстановлено электроснабжение для 80 процентов потребителей полуострова.

Ранее сообщалось, что причиной отключения всего Крыма от света стала аномальная жара, которая привела к аварийному отключению линий электропередач.

В Минэнерго России уверяют, что в настоящий момент ведутся работы по подключению воздушных линий, ситуация «находится на особом контроле заместителя министра энергетики России Андрея Черезова».

Аннексированный Крым полностью остался без света 28 июля, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».