Энергоснабжение полуострова полностью восстановлено – власти Крыма

В Крыму полностью восстановили нарушенное энергоснабжение, об этом сообщают в пресс-службе подконтрольного Кремлю крымского правительства. Также полностью восстановлено энергоснабжение в Севастополе.

«В 16:07 мск 100 процентов потребителей были подключены», – цитирует ТАСС пресс-службу «Севастопольэнерго».

«В связи с системной аварией 28 июля в 13:55 произошло произошло погашение потребителей «Севастопольэнерго». Все объекты жизнеобеспечения города Севастополя переведены на резервную генерацию. В настоящее время энергетики начинают восстановление энергоснабжения города», – сказано в сообщении на сайте предприятия.

Ранее сообщалось, что причиной отключения всего Крыма от света стала аномальная жара, которая привела к аварийному отключению линий электропередач.

Аннексированный Крым полностью остался без света 28 июля, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».