Объекты Черноморского флота России в Крыму перешли на генераторы

Из-за аварии, в результате которой аннексированный Крым был обесточен 28 июля, объекты Черноморского флота России на полуострове перешли на резервные источники питания. Об этом сообщил официальный представитель флота Вячеслав Трухачев.

Он утверждает, что «временное прекращение подачи электроэнергии в Крым из-за аварии на линии электропередачи никак не повлияло на боеготовность сил Черноморского флота и выполнение ими поставленных задач».

Аннексированный Крым полностью остался без света 28 июля, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».