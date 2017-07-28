В Крыму суд по «делу Балуха» прервали из-за духоты в обесточенном зале

Заседание подконтрольного Кремлю Раздольненского райсуда по делу украинского активиста Владимира Балуха прервали, сообщает 28 июля корреспондент Крым.Реалии. Некоторое время назад здание суда было обесточено, судья решила продолжить заседание, но позднее в помещении стало душно из-за неработающего кондиционера.

До завершения заседания судья Мария Бедрицкая отклонила ходатайство адвоката Балуха, Ольги Динзе, об исследовании найденных на чердаке предметов, похожих на тротиловые шашки. Проверять их на взрывоопасность суд счел нецелесообразным.

Следующее заседание суда назначено на 31 июля.

В пятницу, 28 июля, весь полуостров остался без электричества из-за аварии, в результате которой перестали работать все ветки энергомоста в Крым.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который развивался во дворе его дома.