В Феодосии сообщают о толпах желающих посетить парусник «Херсонес»

В Феодосию зашел парусник «Херсонес», который будет принимать на борту местных жителей и туристов в рамках празднования Дня города и 200-летия со дня рождения художника-мариниста Ивана Айвазовского.

Фотографии и видео с парусником в акватории Феодосийского торгового порта опубликовала газета «Кафа».

Сообщается, что желающих подняться на борт парусника очень много, она образовали внушительных размеров очередь, «которая не уменьшилась даже через час после открытия ворот».

​В начале апреля в Севастополе в честь 28-летия со дня закладки парусного учебного судна «Херсонес» устроили праздник – «День открытого трапа».

Трехмачтовый парусный фрегат «Херсонес» был заложен в 1987 году на Гданьской судоверфи (Польша), спущен на воду в 1989 году. После спуска на воду владельцем судна являлось Севастопольское ПОРП «Атлантика».

В 1991 году «Херсонес» был передан Керченскому государственному морскому технологическому университету. Тогда же парусник арендовала немецкая туристическая компания «Инмарис» в качестве круизного судна.

С 2006 года из-за финансового спора между арендатором и судовладельцем эксплуатация судна была прекращена, и оно находилось в отстое в керченском порту.

В Севастополь фрегат «Херсонес» прибыл в октябре 2015 года для прохождения ремонта. В декабре 2015 года он был поставлен в док. Ремонт судна завершился в июне. Основное назначение парусного судна «Херсонес» – проведение учебных плавательных практик курсантов и студентов морских учебных заведений.