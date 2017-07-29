В Феодосии празднуют День города и 200-летие художника Айвазовского

В аннексированной Феодосии 29 июля проходят мероприятия в рамках празднования Дня города и 200-летия со дня рождения художника-мариниста Ивана Айвазовского.

Как сообщает пресс-служба российской администрации Феодосии, в течение дня в городе будут проходить культурно-массовые мероприятия, в том числе концерты, выставки, ярмарки, фотосессии.

Вечером в субботу на привокзальной площади запланированы концертная программа «Такая разная Феодосия, такой разный Айвазовский» и праздничный салют.

В Киеве 29 июля «Укрпочта» провела презентацию нового почтового блока Украины из одной марки, а также отдельной марки, посвященных 200-летию со дня рождения мариниста Ивана Айвазовского.

25 июля в Феодосии презентовали российскую марку в блоке с репродукцией картины «Вход в севастопольскую бухту», посвященную юбилею мариниста.

В Феодосии, на родине Ивана Айвзовского, находится Национальная картинная галерея. Она была открыта в 1880 году в доме, где жил художник. Экспозиция галереи насчитывает более 400 работ мариниста.