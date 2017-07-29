В Киеве провели спецгашение почтовых марок в честь 200-летия Айвазовского

«Укрпочта» в субботу, 29 июля, провела в зале главпочтамта в Киеве презентацию нового почтового блока Украины из одной марки, а также отдельной марки, посвященных 200-летию со дня рождения мариниста Ивана Айвазовского, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На марках изображены репродукции картин «Вечер в Крыму. Ялта» (1848, Национальная картинная галерея имени Айвазовского) и «Ялта» (1864, Сумской областной художественный музей имени Онацкого), а на полях блока и малого листа – портрет самого художника. Также было проведено специальное гашение марок на конвертах первого дня и карт-максимуме.

25 июля в Феодосии презентовали российскую марку в блоке с репродукцией картины «Вход в севастопольскую бухту», посвященную юбилею мариниста.

В Феодосии, на родине Ивана Айвзовского, находится Национальная картинная галерея. Она была открыта в 1880 году в доме, где жил художник. Экспозиция галереи насчитывает более 400 работ мариниста.

В конце мая 2017 года в соседней России также выпустили марку, приуроченную 175-летию со дня рождения художника Василия Верещагина, на которой изображены пейзажи Крыма, а в начале июля – марку в блоке с видом на Ханский дворец в Бахчисарае.

Попытки ввести в России в 2014-2016 годах в обращение почтовые марки с изображением видов аннексированного Крымского полуострова были блокированы посредством инициированных Украиной решений Всемирного почтового союза (UPU).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».