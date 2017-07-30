Среди жителей российского Дальнего Востока растет популярность морских и горнолыжных курортов одной из самых закрытых стран мира – Северной Кореи. Некоторые даже отправляют в пионерские лагеря в КНДР своих детей. Чем такой отдых привлекает россиян?



Артем Самсонов был на родине Ким Ир Сена уже с десяток раз: в составе официальной делегации Ленинского комсомола он изъездил страну вдоль и поперек. По его мнению, вокруг КНДР возникло "множество ложных стереотипов".

Впрочем, признает Артем, некоторые вещи неискушенному туристу понять будет трудно:

Вас остановят, скажут: "Тссс, так не надо! Тут памятник, нельзя"

"Там, где стоят большие портреты вождя или статуи, нельзя веселиться, бегать, прыгать. Если вы начнете все это делать, вас остановят, скажут: "Тссс, так не надо! Тут памятник, нельзя", – рассказывает он.

Сегодня туризм для иностранцев в Северной Корее – это несколько горнолыжных комплексов и санатории на берегу моря. Помимо них работает международный детский лагерь в Сондовоне, очень похожий на советский Артек. Если же иностранец приедет в Пхеньян, его обязательно ждет посещение Дворца пионеров с выступлением детского хора и Музей великой победы, рассказывающий историю социалистической КНДР.

Программа отдыха у иностранца будет расписана по часам. Как во времена СССР, для туристов построены отдельные рестораны, магазины и даже действуют специальные деньги. От маршрута и графика отклоняться нельзя. Каждую группу, а порой и каждого отдельного иностранца непременно сопровождает местный переводчик, он же экскурсовод и немного надзиратель.

О! А вы куда? Гулять? Да ладно, не надо гулять! Или давайте я с вами пойду!

"Раз гуляю, появляется твой переводчик, как будто случайно, – рассказывает один из туристов, ездивших в КНДР. – Причем видно, что он заспанный. Появляется так, как будто случайно тебя увидел. Говорит: "О! А вы куда? Гулять? Да ладно, не надо гулять! Или давайте я с вами пойду!"

Александра Николашина впервые побывала в Северной Корее десять лет назад. По ее словам, для жителей Дальнего Востока это очень неплохой вариант отдыха: ведь Черноморское побережье от Владивостока находится на другом конце страны, а Таиланд и Китай по карману далеко не каждому.

Сутки на родине Ким Ир Сена сегодня обойдутся приезжему в среднем в 80 долларов – услуги переводчика и водителя уже включены в цену. За эти деньги на месте туриста ждет "полный олл инклюзив": кормят до отвала, а деньги тратить почти не на что, – рассказывают посетившие КНДР. Для любителей шопинга в Пхеньяне продают лишь сувениры из дерева, керамику, латунную посуду и шелк. В общем, КНДР – это рай для поклонников спокойного, размеренного отдыха без намека на авантюры.

Там везде стоит человек с автоматом или человек с ружьем

"Там везде стоит человек с автоматом или человек с ружьем, – рассказывает Александра Николашина. – Если ты отклоняешься от маршрута – тебя очень вежливо очень, но проводят. Скажут: "Вы заблудились, пройдемте". Привезли, вот территория, вот здесь ходи".

А вот Александру Леонкину все-таки удалось вырваться из под надзора гида-переводчика. Он затерялся на улицах Пхеньяна и без присмотра гулял целых два часа. Леонкин говорит, что увидел "настоящую" Северную Корею, которую так тщательно прячут от чужих взглядов:

"Они читают книжки, стоя под фонарями на улицах, потому, что в домах проблемы со светом, – рассказывает Александр. – Мы видели, скажем так, "гуляния" со спиртными напитками в одном из дворов. У них там нет какого-то пьянства, но мы видели и людей с пивом, которые ходят по улице и, опять же, вот это застолье во дворе, с водкой судя по всему".

В отличие от граждан США, россиянам попасть в Северную Корею не сложно. В Пхеньян из России летают регулярные авиарейсы, между двумя странами курсирует пассажирский поезд, а с недавних пор в КНДР начал ходить паром. По словам специалистов, принимающей стороне осталось лишь подтянуть сервис.