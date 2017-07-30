50 «друзей» Крыма

Специально для Крым.Реалии

Пока Конгресс США закручивает гайки в отношении России, а ЕС с завидной регулярностью продлевает санкции против крымских «властей», пока «Сименс» готовится свернуть сотрудничество с Москвой, а Киев не впускает выступавших на полуострове артистов, в самом Крыму царят радужные настроения. На этот раз поводом для гордости стали 50 западных политиков, якобы готовых лоббировать интересы крымчан на международной арене.

Как рассказал «Известиям» постоянный представитель т.н. «Республики Крым» при президенте России Георгий Мурадов, в начале ноября в Ялте на ежегодной конференции «Крым в международном контексте» официально будет объявлено о создании новой площадки для сотрудничества – «Международной ассоциации друзей Крыма».

«Ассоциация будет оформлена, скорее всего, 2-3 ноября. Над организацией группы работает Жан-Пьер Тома – экс-советник Николя Саркози. Его инициативу поддержали ряд парламентариев из нескольких европейских стран, среди которых особенно активны итальянские и кипрские депутаты. Ожидается, что в группу войдет около 50 иностранных политиков. Для Крыма это очень важно. Но эта инициатива не крымчан, а наших друзей, которые готовы оказывать нам содействие. У них есть возможность увидеть своими глазами происходящие позитивные перемены в Крыму – в экономике и туризме. «Друзья Крыма» будут привлекать внимание международных игроков и к проблемам полуострова, вызванным санкциями и действиями Украины. Мы рассчитываем на серьезный, долгосрочный эффект от этой работы».

В середине апреля этого года на встрече в Ливадийском дворце с гостями из Франции последние выдвинули идею создания «клуба друзей Крыма»

Насчет инициативы Мурадов оказался прав – в середине апреля этого года на встрече в Ливадийском дворце новых крымских «руководителей» с гостями из Франции последние действительно выдвинули идею создания «клуба друзей Крыма». По первоначальной задумке он должен был стать объединением противников санкций ЕС, введенных после аннексии полуострова в 2014 году, и содействовать визитам иностранцев. Как пояснил тогда Жан-Пьер Тома:

«Наша первая миссия является культурной, потому что европейцы ничего не знают о Крыме. Историки, интеллектуалы должны вспомнить, что Крым является мировым достоянием, и что каждый человек должен иметь возможность приехать сюда и увидеть то, что вы здесь видите».

Сейчас в комментариях «Известиям» Тома подтвердил свои намерения:

«Новая платформа должна способствовать положительному восприятию Крыма как части России. Речь идет об общей «реабилитации» полуострова, привлечении инвестиций и развитии туризма».

Другой спикер, чешский депутат Ярослав Голик, зашел в своих рассуждениях еще дальше. По его мнению, новая организация поможет Москве с легитимацией т.н. «крымского референдума»:

Новая ассоциация поможет рассказать европейцам правду о полуострове. Мы – те люди, которые ездят в Крым и своими глазами видят, что там происходит

«Под влиянием внешних факторов из братских стран сделали врагов. В 2014 году на полуострове прошел законный референдум. Я лично знаю политиков, которые ездили туда в качестве независимых международных наблюдателей и подтвердили прозрачность голосования. А новая ассоциация поможет рассказать европейцам правду о полуострове. Мы – те люди, которые ездят в Крым и своими глазами видят, что там происходит. Этот клуб как раз сформирован из таких людей, а не из тех, кто там никогда не был, но почему-то уверенно критикует Москву».

Но по плечу ли новоявленным «50 друзьям Крыма» поставленная перед ними задача? Присмотримся повнимательнее к инициатору «Международной ассоциации» Жану-Пьеру Тома. Это близкий сподвижник Николя Саркози, некогда бывший одним из казначеев Республиканской партии. В 2005 году Тома был осужден на 15 месяцев условно и штраф за «нелегальное финансирование партии». В 2011 году, когда скандал поулегся, Саркози направил своего соратника в Москву в качестве спецпредставителя президента Франции по развитию франко-российских экономических отношений. И это при том, что Тома не знает русского языка!

Эти санкции имеют губительный эффект для экономики Европы. Я думаю, что через год или даже меньше санкции будут отменены

В феврале 2015 года Тома появился в Крыму в статусе генерального директора французской инвестиционной компании Thomas Vendome Investment, основанной двумя годами ранее. Ухватившийся за него «кормчий» Сергей Аксенов на все лады расхваливал «прозрачный и комфортный» инвестиционный режим на полуострове. А ответ Тома наглядно демонстрирует степень его осведомленности о международной ситуации:

«Эти санкции имеют губительный эффект для экономики Европы. Я думаю, что через год или даже меньше санкции будут отменены. Я являюсь советником многих крупных частных бизнес-компаний и приехал сюда, чтобы разведать обстановку, понять, в чем может заключаться наше сотрудничество. В частности, в сфере энергетики, сельского хозяйства, туризма, термальных источников и многого другого».

Как известно, год прошел, но ни санкции не отменились, ни сотрудничество не наладилось. Тем не менее, на безрыбье и рак – рыба, поэтому Тома в 2016 году был приглашен на «ІІ Ялтинский международный экономический форум», на котором было произнесено немало пафосных слов, но не подписано ни одного инвестиционного договора, кроме «соглашения» с Абхазией.

В 2017 году, как мы уже видели, незадачливый экономист решил переквалифицироваться, нет, не в управдомы, а в подвижники культуры. Благо, гуманитарная сфера гораздо дешевле в эксплуатации, чем экономическая, а денег, как всем известно, нет.

Поэтому на непредвзятый взгляд история с французским визитером Жаном-Пьером Тома является блестящей иллюстрацией комедии «Ревизор». Тома-Хлестаков после поражения Саркози напрочь лишен политического влияния, а в 2015 году оборот его широко разрекламированной в России инвестиционной компании составил жалкие 3 млн евро. Что можно на эти деньги построить в Крыму – загадка. В общем, колесит Тома по бескрайней России от Санкт-Петербурга до Иркутска, всюду представляется вершителем судеб и пророком отмены санкций, дает интервью, подписывает бумаги – вероятно, за счет принимающей стороны. А крымское руководство из года в год внимает заграничному вояжеру и охотно реализовывает его идеи – в ложной надежде хоть на какой-то прорыв в дипломатической блокаде или на послабление санкций.

Публичное признание полуострова частью России, чего добивается новая ассоциация, означает просто-напросто легализацию награбленного

Но только это все зря. И дело не в том, что все эти «50 друзей Крыма» почти ничего не решают у себя на родине (есть среди них и действующие депутаты своих и даже Европейского парламента). И не в том, что их так мало – тут даже 500 друзей не справились бы. Проблема в том, что публичное признание полуострова частью России, чего добивается новая ассоциация, означает просто-напросто легализацию награбленного. И если смотреть на вещи под таким упрощенно-бытовым углом, то многое проясняется.

Да, торговать с грабителем, закрыв глаза и стиснув зубы – это одно, потому что деньги почти никогда не пахнут. Но сказать вслух, что грабитель – честный человек, это совсем другое. Поэтому Аксенов обречен выдавать болтунов за серьезных людей и фотографироваться с «отставной козы барабанщиками», потому что других иностранцев у него для нас нет.

А когда через год медийный эффект от «Международной ассоциации друзей Крыма» закончится (а другого и не будет), в Кремле придумают что-нибудь еще. Благо после новых выборов во Франции резерв безработных популистов существенно пополнился.

А недостатка жаждущих играть роли важных людей никогда не было.

Андрей Введенский, крымский обозреватель

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