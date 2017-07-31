Противодействие энергетическому проекту «Северный поток-2» упоминается как одна из целей американской политики в тексте закона о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, который 27 июля поддержал Сенат США 98 голосами из 100. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пока не подписал этот закон, но Конгресс имеет достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето, поэтому значительная часть украинских и западных экспертов воспринимают новый пакет санкций как данность.

Закон об антироссийских санкциях, с одной стороны, лишает президента США Дональда Трампа возможностей их смягчать, с другой ‒ грозит штрафами компаниям, которые приобщаются к проектам, где российская доля в них составляет не менее 33% акций.

Сейчас под эту норму подпадают немецкие компании Uniper и Wintershall, австрийская компания OMV, французская Engie и англо-нидерландская компания Shell, которые присоединились к российскому проекту по строительству газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря.

Новый пакет санкций в ЕС оценивают неоднозначно

Из-за этого и подобных фактов новый пакет санкций в ЕС оценивают неоднозначно. Так, при рассмотрении этого законопроекта в Конгрессе США в Еврокомиссии заявили, что обеспокоены возможным влиянием этих санкций на всю энергетическую безопасность европейского содружества.

«Мы следим за этим процессом с некоторым беспокойством относительно энергетической независимости и интересов энергетической безопасности Европейского союза», ‒ сказал представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

А председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер усомнился в единстве Европы и США по отношению к политике санкций против России за ее вооруженную агрессию в Украине.

Законопроект США может иметь непредвиденные односторонние последствия, которые повлияют на интересы энергетической безопасности ЕС

«Единство стран «Группы семи» по санкциям и тесная координация между союзниками является основой для обеспечения полной реализации Минских соглашений. Законопроект США может иметь непредвиденные односторонние последствия, которые повлияют на интересы энергетической безопасности ЕС. Поэтому сегодня Еврокомиссия сделала вывод о том, что если наши беспокойства будут недостаточно учтены, мы будем готовы должным образом отреагировать», ‒ отметил чиновник.

«Северный поток-2» имеет целью лишь нанести ущерб украинской экономике ‒ депутаты и эксперты

Между тем, представители ряда стран Евросоюза, среди которых и государства Восточной Европы, выразили противоположное мнение по «Северному потоку-2» и санкциям против него.

Поэтому последние заявления Еврокомиссии отражают мнение не всего ЕС, а только выгодополучателей от строительства российского газопровода, заявила в беседе с Радіо Свобода депутат Верховной Рады Украины от «Народного фронта», председатель подкомитета по вопросам устойчивого развития, стратегии и инвестиций комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Наталья Кацер-Бучковская.

Санкции логичны, и они дадут в перспективе возможность остановить строительство этого политически мотивированного проекта «Газпрома»

По ее словам, два газопровода, действующих в обход Украины ‒ «Северный поток-1» и «Опал» ‒ загружены лишь наполовину. Это свидетельствует о том, что продолжение «Северного потока» экономически нецелесообразно и имеет целью лишь нанести вред украинской экономике и экономике стран Восточной Европы. «Цивилизованный мир понимает, что это абсолютно политизированный проект России, имеющий целью лишить Украину транзитного потенциала. А также иметь геополитический инструмент влияния на Европу среди прочего. Поэтому санкции, которые предложили Сенат и Палата представителей США, логичны, и они дадут в перспективе возможность остановить строительство этого политически мотивированного проекта «Газпрома», ‒ отмечает Наталья Кацер-Бучковская.

Накануне и во время голосования за новый пакет санкций США против Кремля проект этого документа положительно оценивали украинские политики, среди которых и первые лица государства.

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Михаил Гончар в комментарии Радіо Свобода напоминает, что морскую часть «Северного потока-2», который затрагивают новые санкции, еще не начинали строить и Россия сейчас прокладывает только свою часть газопровода по суше. Ближайший месяц выявится показательным, поскольку ЕС может сформировать общую позицию относительно американских санкций, и не исключено, что проект полностью свернут, прогнозирует Михаил Гончар.

Рассматривая и принимая этот закон, в США выходили, в частности, и из того, что Россию надо остановить в ее агрессивных экспансионистских действиях

«Рассматривая и принимая этот закон, в США выходили, в частности, и из того, что Россию надо остановить в ее агрессивных экспансионистских действиях: как против Украины, так и в странах Европейского союза. В ЕС этого пока не понимают, во многих странах, к сожалению, бытует представление, что в Украине имеет место некий «внутренний конфликт» и бизнес с Россией от этого не должен страдать», ‒ констатирует аналитик.

В перспективе, не исключает Михаил Гончар, для сдерживания агрессии России США могут прибегнуть к фактическому нефтяному и газовому эмбарго как крайней мере, когда под санкциями окажутся не только инвестиции, но и сам факт транзита или покупки российских энергоносителей. Но, уточняет аналитик, в арсенале Запада еще остаются другие неиспользованные мощные рычаги влияния на Кремль.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев призывает не переоценивать проголосованный Сенатом пакет санкций

Впрочем, энергетический эксперт Геннадий Рябцев призывает не переоценивать проголосованный Сенатом пакет санкций. По мнению аналитика, возможна ситуация, когда президент США таки попытается наложить вето на документ или американцы найдут компромисс с западными партнерами, заинтересованными в новом российском газопроводе в Балтике.

Сенат США 27 июля почти единогласно проголосовал в поддержку новых санкций против России. Законопроект, поступивший из Палаты представителей, поддержали 98 законодателей, против были двое. Сейчас же президент США Дональд Трамп имеет 10 дней, чтобы либо подписать его, либо запретить.

Как говорится в законопроекте, санкции направлены на то, чтобы наказать Россию за возможное вмешательство в выборы, за агрессию в Украине и поддержку сирийского правительства в кровавой гражданской войне.

Если Трамп решит воспользоваться правом вето, ожидается, что обе палаты Конгресса США смогут это вето преодолеть.

Со своей стороны, президент России Владимир Путин 27 июля заявил, что Москва предпримет меры в ответ на новые санкции, поскольку, по его словам: «невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении нашей страны». После этого в Кремле сообщили, что требуют уменьшить количество работников американского диппредставительства в России и конфискуют часть его имущества.