Санкции от Нептуна!

У побережья Крыма затонул румынский сухогруз Anda под флагом Того. Это судно, вопреки европейским санкциям и международным нормам, неоднократно заходило в крымские порты. В соцсетях считают, что случившееся с кораблем-нарушителем – не случайно.

Сухогруз затонул в нейтральных водах Черного моря в 40 км от побережья Крыма. На его борту находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии (практически всех их спасли). Предположительно, сухогруз перевозил выращенную в Крыму пшеницу: по одним данным – 4 тысячи тонн, по другим – 24 тысячи тонн.

Katerina Yaresko

Теплоход #ANDA пришел в Керчь 9 июля, дважды он вывозил крымский ячмень на перегрузку в Керченском проливе, третий его заход в закрытый Украиной порт был 23 июля вскоре после полуночи, на этот раз он у причала №6 Керченского торгового порта загрузился 4000 тоннами пшеницы и в 17:00 27 июля отправился, указав направление на порт Триполи (Ливан)...

Таша Иванова

А ведь предупреждали, что ездить сейчас в Крым - опасно для жизни. Хотят испытать судьбу, бабло дороже.

Sergiy Kuzenny

Выражаю соболезнования семьям погибших моряков. Менеджменту Anda посылаю лучи диареи и делирия.

Российские СМИ вбросили информацию о том, что судно якобы шло с грузом из Румынии в Грецию, а в Крыму оказалось «проездом». Украинские общественные активисты этот фейк быстро разоблачили.

В связи с крушением судна-нарушителя у общественности возникли вопросы к властям Украины и других стран.

Katerina Yaresko

Все очень непросто, власти других стран на словах поддерживают Украину и не признают оккупацию Крыма, но на деле не хотят ссориться со своим бизнесом и закрывают глаза на эти судозаходы. Мы пока можем арестовывать суда только в наших территориальных водах. После Скай Муна количество желающих снизилось до нуля. Международная морская организация эффективна примерно как совбез ООН, т.е. пока никак. Очень сложно.

Сергей Торенко

И не только морские суда. Воздушные суда, которые летали в Крым, тоже не арестовывают в третьих странах. Вот (чисто для примера) нашлось минут за пять:

Boeing-747 компании "Россия", регистрация EI-XLD (Ирландия).

Летает на Кипр, в Турцию, Грецию, Болгарию.

26 июня летал в Крым из Санкт-Петербурга, 28 июня - из Москвы.

Такой самолёт не один. Но никого не арестовывают. Хотя подтверждения захода в закрытое пространство - в свободном доступе. А авиакомпании не ставят на полёты в Крым какие-то отдельные самолёты. Те же самолёты потом выполняют международные рейсы.

Комментаторы полагают, что крушение сухогруза-нарушителя было совсем не случайным. Вспомнили и Бога, и Нептуна, и карму.

Dmitriy Galina

Санкции от Нептуна!

Алла Шумакова

Бог шельму метит!

Олегас Олегасов

Карма и её плоды настигнет всякого, как бы тот не пытался уйти от этого.

Результаты действий и поступков непременно придут к тому, кто их создал. Как телёнок отыщет свою мать корову даже в самом большом стаде, так и плоды карм отыщут своего владельца, рано или поздно.

Маша Ветрова

Ворованную пшеницу вез...

...Насколько я понимаю, это та самая уникальная пшеница твердых сортов с йодом, из которой мы так любили макароны....

В общем, да, Бог все видит... люди знали, что идут на преступление, в который раз, и шли…

Khmara Xan

Нечего в Крым плавать, однако. Море волнуется.

Вадим Андриенко

Планета "железяка"! Воды нет, света нет, растительности (кончат). Всё,что движется в её сторону или под санкциями,или украдено(Сименс),или утонет(сломается):-