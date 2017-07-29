Потерпевший крушение в Черном море сухогруз Anda, полностью ушел под воду. Восьмерых спасенных членов экипажа подняли на борт грузового судна Minoan Grace, сообщают российские СМИ.

Российское агентство ТАСС со ссылкой на севастопольский Морской спасательный подцентр Росморречфлота сообщает, что спасенных моряков доставят в Ялту.

«Судно (на котором находятся спасенные – КР), идет в Ялту, капитан принял решение высадить их в Ялтинском порту, поиском последнего (члена экипажа – КР) мы занимаемся», – сказал сотрудник центра.

По его информации, состояние спасенных удовлетворительное.

Судьба девятого члена экипажа пока остается неизвестной.

Ранее сообщалось о спасении восьми из девяти членов экипажа потерпевшего крушение вблизи побережья аннексированного Крыма сухогруза Anda.

Утром 29 июля стало известно, что сухогруз Anda под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря в 40 км от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии. Сухогруз, по сообщениям, перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.

Ранее сухогруз Anda фигурировал в СМИ как неоднократный нарушитель европейский санкций, который заходил в порты аннексированного Крыма. Об этом, в частности, сообщала мониторинговая группа «Майдана иностранных дел» и BSNews.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий в Госпогранслужбе Украины по поводу инцидента.