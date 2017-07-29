Восемь членов экипажа потерпевшего крушение вблизи побережья аннексированного Крыма сухогруза «Anda» спасены, судьба еще одного моряка пока неизвестна. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.

Поиском и спасением людей, занимаются специалисты морского координационного спасательного центра.

По данным ведомства, судно вышло в море из Керчи, несмотря на штормовое предупреждение.

Неблагоприятные погодные условия не позволяют задействовать спасательные судна от МЧС России, поскольку высота волнение моря составляет 4 балла, а порывы ветра достигают 22 м/с. По этой же причины невозможно задействовать авиацию МЧС России, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сухогруз «Anda» под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря в 40 км от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии. Сухогруз перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.