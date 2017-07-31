Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Последствия крымского кризиса», – материал с таким заголовком опубликован в немецкой газете Handelsblatt. «В правлении концерна Siemens в настоящее время доминирует прежде всего одна тема. «Крым, Крым, Крым», – так выразился один менеджер. Афера с четырьмя газовыми турбинами, которые против воли концерна и, пожалуй, в нарушение договора были перенесены с юга России в Крым, угрожает репутации и бизнесу. Даже если Siemens считает себя жертвой криминальных действий, в концерне допускают персональные последствия. Так, например, некоторые обвиняют главу представительства в России Дитриха Меллера в том, что он слишком долго тянул с этой темой, когда уже появились первые признаки злоупотребления с возможным нарушением санкций. «Надо было скорее поднять тревогу», – говорят критики. При существующих договорах с подконтрольными государству клиентами в России Siemens приостанавливает поставки оборудования для электростанций. Новый механизм должен обеспечить сохранение контроля Siemens вплоть до установки систем на месте назначения. «Нет никакого «плати и бери», – как выразился один инсайдер. К тому же мюнхенцы отказываются среди прочего от своего миноритарного участия в предприятии сферы обслуживания «Интеравтоматика». После крупнейшего немецкого скандала со взятками в Мюнхене был провозглашен лозунг: «Теперь только чистые сделки».

«В Крыму говорят шепотом – там правит страх», – заявляет датская газета Jyllands-Posten. «В Крыму говорят шепотом, во всяком случае, если говорящий критически относится к включению полуострова в состав России. Особенно озабочены (крымские – КР) татары, мусульманское меньшинство Крыма. То же можно сказать и о лидерах оставшегося гражданского общества и сапожнике из унылых предместий главного города полуострова Симферополя, который мне довелось посетить. Он совершенно явно боялся говорить громко, несмотря на то, что в его крохотной будке, кроме нас двоих, больше никого не было. Методы российских властей, принимающие формы запугивания и непрямых угроз, хорошо известны. Разница между Крымом и остальной Россией заключается в том, что в Крыму правят как официальные российские власти, так и самопровозглашенная «самооборона». Самооборона берет на себя грубую работу, и многое указывает на то, что за многочисленными случаями исчезновения и похищения политических противников стоят именно самопровозглашенные ополченцы. Если западные нормы и ценности – не только застольные тосты, это требует от нас того, чтобы мы осудили хулиганские методы поведения россиян и были готовы бороться с ними».

«Деформированный череп «чужого», найденный в Крыму, принадлежал ребенку-воину», – сообщает британский таблоид Daily Mail. «Чужой мальчик» со странно вытянутым черепом, найденный в гробнице в Крыму, на самом деле был ребенком, который был древним воином, говорят российские археологи. По их словам, искусственно удлиненная голова была особенностью детей, которых растили как сарматских воинов почти 2 тысячи лет назад. Считается, что мальчик-воин второго века нашей эры был в возрасте от 18 месяцев до двух лет к моменту смерти. Николай Сударев, ученый из Института археологии РАН, отрицает, что могила связана с чужими цивилизациями. «Сдавленные черепа были традиционными для сарматской культуры», – сказал он газете «Московский комсомолец». «Они думали, что так было красивее». Искусственно вытянутый череп был признаком «истинного воина», и процесс деформации практиковался рядом древних культур. Это начиналось в раннем детстве, когда кости все еще были мягкими, и операция не требовалась. Специальные деревянные доски привязывались к черепу, сдавливая кости и постепенно изменяя форму. Такие деформации рассматривались как изменяющие характер и делающие воинов «более агрессивными». Рядом со скелетом был найден сосуд из глины, а также крошечные бусины. На руке мальчика был медный браслет».

«Крым: год российских «анти-миссионерских» наказаний», – подводит итоги аналитический журнал Eurasia Review. «Через год после введения штрафов в России за неопределенную «миссионерскую деятельность», которые российские власти также навязали Крыму, оккупированному в марте 2014 года, Forum 18 обнаружил 13 таких административных дел, возбужденных в Крыму против отдельных лиц (статья 5.26, часть 4). Как известно, восемь из них, включая Свидетелей Иеговы, протестантов и мусульманина, были оштрафованы на зарплату в среднем за десять дней каждый. Некоторые из них были наказаны за участие в религиозных собраниях общины, к которой они принадлежали. Forum 18 нашел еще 14 административных дел, возбужденных в Крыму против 7 религиозных общин и 7 человек, чтобы наказать их за то, что они не использовали полное юридическое название зарегистрированной религиозной общины (статья 5.26, часть 3). Восемь из них закончились штрафами от 30 до 50 тысяч российских рублей. Общинами, которые, как известно, столкнулись с административными делами, являются: 2 Свидетелей Иеговы, 1 пятидесятников, 1 Харе Кришна, 1 католическая и 1 лютеранская. Один из правозащитников жаловался, что наказание не только нарушает право на свободу религии или убеждений, закрепленное в Европейской конвенции о правах человека и основных свободах, но также и Женевскую конвенцию, которая закрепляет права гражданских лиц на оккупированных территориях. Между тем российские власти в Крыму продолжают охотиться за религиозной литературой, которая была запрещена как «экстремистская» в России. Людей продолжают штрафовать. Мусульмане и Свидетели Иеговы жалуются, что власти изымают такую литературу во время рейдов. Все 22 зарегистрированных сообщества Свидетелей Иеговы в Крыму были ликвидированы в мае после решения Верховного суда России от 20 апреля о запрете и ликвидации их общин в России и конфискации их имущества».

​В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове