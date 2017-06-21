«Религиозные репрессии» в Крыму

Специально для Крым.Реалии

Российские «власти» Крыма отрабатывают новые репрессивные методики. Теперь крымчан намереваются лишить свободы вероисповедания, загнав их в узкие рамки московского православия и «правильного» ислама.

Военный «комиссариат» Бахчисарайского района в аннексированном Крыму потребовал от призывника-последователя «Свидетелей Иеговы» предоставить «документ о перемене веры». Ранее российские власти признали эту религиозную организацию «экстремистской» и запретили ее деятельность на территории федерации. На сайте российских «свидетелей» сообщается, что «военкомат» отказал молодому человеку в праве на альтернативную службу. Чиновники в погонах настояли, что для этого он должен сменить религиозные убеждения. В «военкомате» не объяснили парню, в какую именно веру он должен перейти или где можно получить требуемый документ. При этом ему пригрозили, что в случае отказа он пойдет под суд.

«Cмешные» требования к бахчисарайскому «иеговисту» являются частью большого плана по подготовке полуострова к войне

Некоторые крымчане расценили требование «военкомата» как некий курьез или «ходячий анекдот». На самом деле, речь идет о сложных политических процессах, которые могут затронуть каждого жителя аннексированной территории. Стоит выделить ряд важных аспектов. Во-первых, история с «военкоматом» подтверждает прежнюю версию о том, что Кремль рассматривает Крым как полигон для обкатки новых видов репрессий и способов воздействия на политических оппонентов режима. Сомнительно, что решение военных чиновников было «самодеятельностью». Речь идет об армии, где такого рода поступки исключены вообще. Тем более на оккупированной территории, где любое несогласие с властью априори рассматривается как преступление. Далее станет понятно, почему «смешные» требования к бахчисарайскому «иеговисту» являются частью большого плана по подготовке полуострова к войне.

Сторонники конспирологических версий нередко растолковывают кремлевские эскапады при помощи концепции «окон Овертона», названой в честь американского юриста Джозефа Овертона. Данная теория весьма удобна, так как объясняет, почему идеи, которые еще вчера были немыслимыми, сегодня считаются эксцентричными, а завтра – их назовут вполне приемлемыми. В научном сообществе не утихают дискуссии относительно аутентичности данной концепции, но сама жизнь подтверждает, что в ней есть рациональное зерно. После аннексии Крыма российские власти систематически сдвигают «окно» публичного дискурса в сторону волюнтаризма, кремлевской вседозволенности и откровенного мракобесия. Людей пытаются приучить, что любое решение властей – обоснованное и необходимое.

Людей пытаются приучить, что любое решение властей – обоснованное и необходимое

В конце 2013 года мало кто мог вообразить, что Кремль аннексирует украинский Крым и вторгнется на Донбасс, создав там две террористические «республики». Еще пять лет назад российская общественность даже представить не могла, что «чекисты» будут преследовать граждан за публикации в социальных сетях и пытаться блокировать работу мессенджеров. Теперь это все считается обыденностью.

И даже после аннексии, которая сопровождалась разгулом русского шовинизма и украинофобии, мало кто мог вообразить, что противников «Крымнаша» объявят психами. Печальный пример – репрессии против известного крымскотатарского политика Ильми Умерова. «Чекисты» обвинили его в якобы призывах к нарушению территориальной целостности России и три недели насильственно удерживали в психиатрической клинике. Шумиха в СМИ и внимание мировой общественности, а также проблемы с физическим здоровьем Ильми Умерова помешали силовикам официально объявить его умалишенным.

Требование к бахчисарайскому «иеговисту» сменить веру – очередное «окно Овертона». Населению пытаются внушить, что такие претензии к гражданам со стороны чиновников – «нормальное» явление. Эдакий тест на политическую лояльность режиму. Если общественность не станет протестовать, такую практику вскоре распространят в соседней России. Религиозные убеждения станут обязательным пунктом при приеме, например, на государственную службу, выдаче паспорта, оформлении визы или иного документа. Фантазия казенных крючкотворцев в России не знает границ.

Населению пытаются внушить, что такие претензии к гражданам со стороны чиновников – «нормальное» явление

Во-вторых, речь идет о расширении социальной базы репрессий. Если с начала аннексии преследовали только крымских татар и украинцев, открыто возражавших против оккупации, то теперь под катком может оказаться любой крымчанин, взгляды которого отличаются от мнения руководства страны или региона.

Почему именно «Свидетели Иеговы», а не баптисты, адвентисты, пятидесятники или иные «неправославные»? Сторонников этого вероучения выделяет категорический отказ нести военную службу, брать в руки оружие. Москва рассматривает оккупированный Крым как военную базу, а население – исключительно как потенциальных солдат и работников тыла. «Власти» республики и российские силовики каждый день ломают психику подрастающих крымчан, приучая их к оружию и насаждая ненависть к Украине. Их готовят к тому, чтобы они отправились умирать за интересы московских клептократов, не задавая лишних вопросов. В такой ситуации все крымские пацифисты, с точки зрения кремлевской военщины, являются «смутьянами» и «саботажниками».

В зоне риска оказались представители других христианских течений или «нетрадиционных» верований. Российская Федерация только формально является светским государством. На самом деле, власти отдают приоритет московскому православию и «правильному» исламу, которые де-факто являются государственными религиями. Священники РПЦ и некоторые имамы стали «религиозными замполитами». Они обязаны разъяснять верующим основные направления политики правительства и прививать покорность власти. Не исключено, что на следующем этапе российские чиновники потребуют от крымских призывников документального подтверждения того, что они являются прихожанами конкретного православного храма или мечети. Жителей Крыма загоняют в узкие религиозные рамки, дабы потом «духовные замполиты» призывали их проливать кровь ради «русского мира».

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции