В социальных сетях живо обсуждают удивительный по своей абсурдности документ. Военная комиссия Бахчисарайского района Крыма потребовала от призывника-последователя «Свидетелей Иеговы» предоставить «документ о перемене веры».

Документ был обнародован на сайте «Свидетелей Иеговы» в России, где эту организацию, как известно, признали экстремистской, а ее деятельность – запретили. По данным сайта, в начале июня военкомат отказал молодому человеку в праве на альтернативную службу, заявив, что для этого он должен перейти в другую веру. При этом верующему не объяснили, в какую именно веру он должен перейти, а также где он может получить требуемый документ.

Микола Ткач

А може ще маму з татом поміняти?

Игорь Константинов

И сменить пол

Александр Машевский

А свидетельство об обрезании им не надо?

Татьяна Родомазова

Предлагаю еще справку об обязательном наличии скреп в голове. Правда не знаю, кто будет выдавать. Может доктор какой

Виталий Герасименко

Простите за такие слова, но лучше ориентацию поменять. Тогда точно не возьмут. Дебилизм в России процветает

Дмитрий Клячин

С военкомом все понятно, он по пояс военный и очень искренний: чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. Но куда смотрят надзорные органы?

stoik33

Это уже было. В фашистской Германии. Там свидетелей Иеговы в концлагерях гноили.

Как повторяется история?

Иаковлев Михаил

Баптистов во времена теперь издохшего СССР сажали за их веру... Баптисты остались, СССР –​ ​сдох!

Антон Чивчалов

Как говорится, достигли дна и начали копать

Toni Terentev

Мы взяли худшее от советских остатков, худшее от украинского наследия, и принесли худшее из того, что есть у нас

Hanna Danile

А начиналось с кружевньіх трусов...

Комментаторов заинтересовало, в какую именно веру предложили перейти молодому иеговисту. Выдвигаются самые разные версии.

Вячеслав Осетров

И мы знаем –​ какая это правильная вера!

Игорь Барбашин

Боюсь представить кому поклоняются в военкомате

Гордый Макак

А еще говорят, что путинизм это не вера. Хм!

Mihail Holodkowski

Раз в Крыму –​ пусть переходит в "Свидетели Мироточения Бюста Поклонской"!

Крымские военкоматы уже не в первый раз удивляют интернет-общественность. Вот, например, о чем писали в соцсетях в прошлом году.

Крымская Зима

Раньше ездил в командировки и думал, что меня ждут: жена, родственники.Теперь, мне кажется, что больше всех меня ждет товарищ прапорщик((