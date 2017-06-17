Военная комиссия Бахчисарайского района аннексированного Крыма потребовала от призывника-последователя «Свидетелей Иеговы» предоставить «документ о перемене веры». Об этом говорится на сайте «Свидетелей Иеговы» в России.

Сообщается, что в начале июня военкомат отказал молодому человеку в праве на альтернативную службу, заявив, что для этого он должен перейти в другую веру.

На сайте организации также опубликовали копию повестки, в которой от крымчанина потребовали явиться в военкомат «для предоставления документов о перемене веры».

Верующему в военкомате не объяснили, в какую именно веру он должен перейти, а также где он может получить требуемый документ, но добавили, что в случае отказа он пойдет под суд, сообщается на сайте организации.

20 апреля Верховный суд России признал экстремистcкой и запретил деятельность организации.

В Евросоюзе утверждают, что религиозная группа должна иметь право на свободу собраний, которое гарантирует российская Конституция и международные обязательства России в области прав человека.

В середине мая Европейский форум за свободу вероисповедания и организация «Права человека без границ» обратились в Верховный суд России с просьбой отменить решение о запрете «Свидетелей Иеговы». Они считают его ограничивающим права человека.