Пользователи YouTube снимали визит Эмира Кустурицы в Крым, реконструкцию перед Центральным рынком в Симферополе, а также дорогие цены в южнобережной столовой.

Пользователь Анастасия Медынцева опубликовала видео с комментарием сербского режиссера Эмира Кустурицы, который побывал с гастролями в Крыму. Он положительно высказался о Ялте, а также назвал полуостров «частью России».

Пользователь Яркий Зеленый опубликовал видео реконструированной площади перед Центральным рынком Симферополя. Автор отметил, что еще не все доделано, а официальное открытие сквера ожидается в августе.

Пользователь Polit Navigator опубликовал мнение туристки из Санкт-Петербурга об отдыхе в Крыму. Она призналась, что полуостров выглядит «бедновато» и «отстал на 20 лет».

Пользователь Живи и радуйся пока жив опубликовал видео, снятое в столовой в пгт Утес под Партенитом. Автора возмутило качество еды и высокие цены. «Прокисшая солянка и котлета не пойми из чего сделана», ‒ написал пользователь.