В Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху вновь стало плохо в зале суда

В Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху вновь стало плохо на заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда, сообщает 31 июля корреспондент Крым.Реалии.

После исследования вещественных доказательств, Балух почувствовал себя плохо и обратился к судье с просьбой закончить заседание, однако в этом ему было отказано, и заседание сейчас продолжается.

Раздольненский районный суд в понедельник исследовал вещественные доказательства – отстрелянные гильзы, промасленную тряпку и 5 прямоугольных предметов, которые судья называла тротиловыми шашками. Адвокат Ольга Динзе обратила внимание на то, что нет достаточных оснований говорить, что это тротил, поскольку взрывотехническая экспертиза во время следствия не проводилась и позднее суд также отказал в ее проведении.

Балух утверждает, что впервые увидел эти предметы после обыска в своем доме. Ранее активист отметил, что слышал от полицейского из своего села угрозы о том, что если он не снимет украинский флаг, то у него «найдут» оружие или наркотики.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.