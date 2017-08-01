Российские власти четвертый год подряд продолжают набор крымчан в ряды своей армии. Массированной пропагандой службы в Вооруженных силах России сопровождаются многие массовые мероприятия на полуострове. Крымчан прямо на улицах зазывают на службу в российскую армию вопреки международному законодательству и решению Генассамблеи ООН, которые это запрещают. Возможно ли привлечь организаторов этих акций к ответственности за нарушение международного законодательства и как этого добиться, разбирались Крым.Реалии.

Ежегодно на срочную службу в российскую армию отправляются несколько сотен крымчан. Параллельно чиновники ведут кампанию по продвижению контрактной службы в Вооруженных силах России. И если в первые годы после российской аннексии Крыма местных оставляли служить на полуострове, то с этого года ситуация изменилась – теперь крымчане наравне с россиянами служат в регионах соседней России.

В солдаты по объявлению

В этом году за время весеннего призыва на службу в российскую армию, по данным Минобороны России, были призваны более 2 тысяч крымчан. Больше половины призывников – 1,7 тысячи (65%) отправлены для прохождения службы на Черноморском флоте, отмечают в Минобороны России.

​В прошлом году в рамках осеннего призыва на службу в российскую армию отправились около полутора тысяч крымчан, сообщал подконтрольный России военный комиссар Крыма Анатолий Малолетко. «Задание (Генштаба Вооруженных сил России – КР) на осень равно тому, что и было весной. Мы полностью подготовились к этому мероприятию. <...> По Южному федеральному округу мы занимаем практически четвертое место по количеству призываемых ресурсов», – заявлял он российским СМИ.

С 2014 года в Крыму проводится массированная пропаганда службы в российской армии. Акциями по призыву крымчан в российскую армию сопровождаются основные государственные праздники. На улицах устанавливаются информационные стенды, где крымчанам предлагают записаться на службу по контракту.

​Помогают в этом и местные Центры занятости, которые предлагают службу в российской армии как альтернативу гражданской работе. Из плюсов – сравнительно высокие зарплаты и социальный пакет.

Параллельно рекламную кампанию активно развернули в крымских СМИ. На контрактную службу в российскую армию набирают просто по объявлениям в газетах. «В жизни каждого человека наступает момент, когда необходимо сделать выбор будущей профессии. Если вы желаете приобрести профессию военного, поступление в военные училища и по окончании получение офицерского звания – оптимальный вариант достижения цели», – подобные объявления мы неоднократно встречали на страницах газеты Белогорского района «Сельская новь». Присутствуют они и в других крымских СМИ.

Международный запрет

Организация призыва крымчан в российскую армию и информационная помощь в этом являются нарушением международного законодательства, утверждает координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. По ее словам, речь идет о нарушении 51 статьи четвертой Женевской конвенции.

Призыв, который Россия сейчас пытается проводить в Крыму, в очередной раз нарушает нормы международного права

​«Эта статья говорит, что на оккупированной территории государство, которое на данный момент контролирует эту территорию, не имеет права призывать граждан в свою армию. Воспрещается в том числе пропаганда и давление даже для добровольного поступления. Тот момент, что пропаганда в Крыму довольно сильная, с точки зрения международного права также является нарушением со стороны Российской Федерации. Также запрещаются любые виды принудительных работ, которые могут так или иначе привязывать к военным операциям. Поэтому все эти милитарные аспекты запрещены с точки зрения международного гуманитарного права. И призыв, который Россия сейчас пытается проводить в Крыму, в очередной раз нарушает нормы международного права», – поясняет она.

О нарушении международного законодательства в Крыму в связи с призывом местных жителей в российскую армию также говорится в отчете мониторинговой миссии по правам человека ООН, обнародованном весной этого года.

Кроме четвертой Женевской конвенции запрет российским властям призывать крымчан в Вооруженные силы России содержится в резолюции Генеральной ассамблеи ООН, одобренной в ноябре прошлого года.

Последний кейс – смертная казнь

По словам экспертов, украинские власти имеют возможность привлечь к ответственности виновных в организации призыва крымчан в российскую армию. Они могут инициировать этот процесс как внутри страны, так и в международных судах.

Юрист-международник Борис Бабин отмечает, что факты незаконного призыва крымчан на службу в российской армии могут рассматриваться в Европейском суде по правам человека как часть доказательств нарушения прав человека в межгосударственных процессах Украины.

Если человек добровольно идет в российскую армию, то речь идет об ответственности этого человека за его противоправные действия против Украины

​«Те, кто подвергаются незаконному призыву в ряды российской армии, и их родственники могут обращаться в ЕСПЧ и в ряд конвенционных органов. Но надо помнить, что международным преступлением является именно насильственный призыв лиц, проживающих на оккупированной территории, государством-оккупантом. Если человек добровольно идет в российскую армию, то в этом случае речь идет не об ответственности тех лиц, которые его призвали, а об ответственности этого человека за его противоправные действия против Украины», – говорит он.

​В рамках украинского национального законодательства организация российской призывной кампании в Крыму и участие в ней, по словам Бабина, могут трактоваться как военное преступление – статья 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет, а также пожизненное заключение.

Международное гуманитарное право тоже квалифицирует организацию призыва крымчан в российскую армию как военное преступление, отмечает юрист «Регионального центра прав человека» Виталий Набухотный. По его словам, такие преступления рассматриваются Международным уголовным судом.

Теоретически за такие деяния в будущем можно будет привлечь к ответственности высших должностных лиц России

​«Теоретически за такие деяния в будущем можно будет привлечь к ответственности высших должностных лиц России. Такая практика есть, хотя она и заканчивается в 40 годах прошлого века. Есть кейс Роберта Вагнера, который в начале 40 годов после оккупации Эльзаса и Лотарингии во Франции начал распространять немецкое гражданство на французов и они должны были проходить воинскую службу в рядах немецкой армии, то есть, по сути, воевали против французской армии. Вагнер был осужден в 1946 году французским военным судом и приговорен к смертной казни», – говорит Набухотный.

В современных реалиях подобных приговоров уже не выносится. Каким он может быть в случае рассмотрения международным уголовным судом, сказать сложно – нет практики. Крымский кейс может стать первым после Второй мировой войны.