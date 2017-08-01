Чуда не случилось. Экстрадиция арестованного в Крыму боевика «ДНР» Вадима Погодина сорвалась, а его самого выпустили из симферопольского СИЗО. В соцсетях считают, что теперь жизни бывшего командира батальона «Керчь» угрожает опасность.

Погодина взяли под арест в конце июня по решению подконтрольного России Ялтинского суда – на основании запроса украинского бюро Интерпола. На материке боевика обвиняют в убийстве 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко. Это жестокое преступление многих заставило содрогнуться.

Николай Лызлов

«Распятый мальчик», которым нас пугало телевидение, все-таки был. В реальности. Только убили не фашисты-бандеровцы, а доблестные новороссы. Понятно.

Однако ответить перед законом Погодину оказалось не суждено (по крайней мере – пока). Он вышел на свободу, после чего его встретили разгуливающим по ялтинской набережной. Некоторых на Донбассе и в Крыму эта новость привела в восторг.

Многих комментаторов, как в Украине, так и в России, освобождение Погодина, наоборот, возмутило.

Роман Манекин

...на самом деле, версий о причинах существует несколько. но дело не в версиях, а в фактах. а они несомненны: несовершеннолетний пацан, которого здесь называют "пленным" убит. конкретно: расстрелян. по приказу "Керчи". с контрольными выстрелами в голову.

а пленных убивать нельзя.

и несовершеннолетних.

это –​ подлость. с любой точки зрения, при любых обстоятельствах.

оправдания не имеет.

Точка.

Денис Казанский

...Я и не сомневался, что так будет. Зачем стране, где в правительстве сидят убийцы, выдавать убийц?

Российские правительство открыто поощряет убийство украинских граждан и покрывает военных преступников

​Отчасти это даже хорошо. Если бы Погодина выдали, то пропаганда тотчас подняла бы крик –​ мол, вот видите, Россия идет навстречу, Россия поступает по совести, перед законом все равны и т.д. А так никаких иллюзий нет. Российские правительство открыто поощряет убийство украинских граждан и покрывает военных преступников.

Для нас важно тщательно документировать и сохранять для истории такие случаи. Чтобы через 5-10-15 лет ни один подлец не смог сказать, что этого не было. Чем больше мы соберем и обнародуем подобных фактов, тем быстрее будет окончательно разорвана связывающая нас гнилая имперская пуповина

Елена-Елизавета Шадчнева

...В общем, «дорогие россияне», вот это вот теперь на свободе и спокойно будет обитать среди вас. Два других участника, расправы, к слову, тоже, судя по всему, сейчас в России. Обвиняемый Москалев отсидел недолгий срок на оккупированной территории Донбасса и сбежал на родину, в Чувашию. Сухомлинов «потерялся» в России вскоре после совершения преступления, и до сих пор о нем ничего неизвестно.

Я к чему все это, собственно. Вместо того, чтоб с утра до вечера переживать, какие там телеканалы у соседей запретили и кого гражданства лишили – подумайте лучше о том, как обеспечить безопасность своих детей. Впрочем, о чем это я? Вам же их все равно на пушечное мясо отправлять…

Некоторые участники обсуждения высказывают мнение о том, что после освобождения Погодина его жизни угрожает реальная опасность.

Gennady Minskiy

Зря выпустили! Теперь умрет быстро и без суда

Віктор Лутаєнко

соціальний ліфт скоро спрацює. Ім. мотороли

Сергей Райт

Пусть теперь боится каждого шороха