Из СИЗО Симферополя выпустили боевика «ДНР» Вадима Погодина, которого на материковой части Украины обвиняют в убийстве 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко. В конце июня Погодина взяли под арест по решению Ялтинского суда – на основании запроса украинского бюро Интерпола. Генпрокуратура Украины заявила, что готова экстрадировать боевика «ДНР» с аннексированного полуострова. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, почему его экстрадиция сорвалась.

Российские власти официально пока не комментировали освобождение Вадима Погодина. О том, что он вышел на свободу, 29 июля сообщили пророссийские информационные сайты со ссылкой на соратников боевика. Прокремлевский блогер Александр Чаленко в подтверждение этого разместил на своей странице в фейсбуке фото Погодина на ялтинской набережной.

Преступление без наказания

Сообщения об освобождении боевика появились за день до истечения срока его ареста. 21 июня Ялтинский городской суд, подконтрольный России, отправил его в СИЗО на 40 дней – до 30 июля включительно. Согласно судебному решению, Погодина арестовали, чтобы выдать правоохранительным органам Украины.

Уголовное производство против Вадима Погодина в 2014 году возбудило Краматорское управление МВД Украины. Боевика подозревают в том, что, будучи командиром батальона «Керчь», он приказал расстрелять 16-летнего Степана Чубенко. Соучастниками преступления, по версии следствия, являются боевики Юрий Москалев и Максим Сухомлинов.

Убитый парень был вратарем краматорской юношеской команды и активным участником проукраинского движения. Степан помогал украинским военным, участвовал в митингах, а во время одной из акций снял с городской площади флаг так называемой «ДНР». В июне 2014 года Степан возвращался домой из Киева на поезде через Донецк, где его и задержали члены батальона «Керчь» – предположительно, за сине-желтую ленточку на рюкзаке.

Юноша перестал выходить на связь с родителями – и они отправились на его поиски на территорию, подконтрольную «ДНР». Там им удалось поговорить с лидером сепаратистов Александром Захарченко. Во время встречи он пообещал разобраться, а на следующий день сообщил, что их сына расстреляли. Впоследствии стало известно, что Чубенко после задержания избили в Донецке, потом отвезли в поселок Горбачево-Михайловка, где продолжили пытать, а после расстреляли.

После встречи Захарченко с родителями Чубенко на территории, подконтрольной группировке «ДНР», возбудили уголовное дело об убийстве юноши. Одного из подозреваемых, Юрия Москалева, задержали и взяли под стражу. Его предполагаемые сообщники, Погодин и Сухомлинов, скрылись.

Российская «Новая газета» опубликовала копии допроса боевика Юрия Москалева. На нем он заявил, что приказ о расстреле Степана Чубенко отдал командир батальона «Керчь» Вадим Погодин, а в исполнение привел Максим Сухомлинов. Москалев отсидел в Донецке недолгий срок и сбежал в Россию. По информации Сталины Чубенко – матери погибшего, в 2016 году по запросу Интерпола Москалева задержали российские правоохранители, но в Украину его не передали.

«Я узнала в соцсетях о том, что остается 72 часа, чтобы Украина предоставила документы, необходимые для экстрадиции Москалева. Я позвонила прокурору. Он сказал, что ничего не знает об этом. Потом перезвонил мне и сказал, что это действительно так», – рассказала Сталина Чубенко в комментарии для Крым.Реалии.

Она до сих пор не знает, по чьей вине подозреваемый в убийстве сына избежал правосудия.

Кто виноват и что делать

С экстрадицией второго фигуранта дела – Вадима Погодина – также возникли сложности. Узнав, что комбат «Керчи» задержан в Крыму, ряд известных боевиков обратились к российским властям с призывом не выдавать его Украине. Против экстрадиции Погодина высказались также двое депутатов Госдумы – член фракции КПРФ Сергей Шаргунов и севастопольский «единоросс» Дмитрий Белик.

Отдавать земляка за то, что он защищал свою родину, недопустимо – тем более, в свете сегодняшних отношений с Украиной

«Отдавать земляка за то, что он защищал свою родину, недопустимо – тем более, в свете сегодняшних отношений с Украиной», – заявил Дмитрий Белик в комментарии агентству РИА Новости.

После первых сообщений о задержании Погодина в Ялте украинская сторона заявила, что не знает, как его экстрадировать из Крыма, который признается оккупированной территорией. Украинское бюро Интерпола направило все документы для ведения дальнейших переговоров с российской стороной в Генпрокуратуру Украины.

Поначалу ГПУ воздерживалась от каких-либо комментариев по этой теме. Через две недели после задержания Погодина – 4 июля – пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что пока не знает, как действовать. В ответе на информационный запрос Крым.Реалии сотрудники ведомства указали, что не могут вступать в контакт с российскими силовиками в Крыму по поводу экстрадиции боевика. Генпрокуратура обосновала это тем, что все должностные лица на территории Крыма, в соответствии с украинским законодательством, являются незаконными, и любые их документы считаются недействительными.

А 19 июля мать погибшего Степана Чубенко выступила с открытым обращением к ГПУ, в котором потребовала немедленно отправить в Крым бумаги, необходимые для выдачи возможного убийцы ее сына.

И через два дня заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что выслал документы российской стороне. Но они были направлены не в Крым, а в соседнюю Россию.

«Требование матери погибшего, чтобы прокуратура Украины немедленно обратилась в прокуратуру Крыма, входит в противоречие и с юридическими, и политическими, и даже моральными обстоятельствами», – заявил генпрокурор Юрий Луценко, добавив, что единственный выход из ситуации – направить документы в Москву.

В конечном итоге экстрадиция не состоялась, и Погодин оказался на свободе. Генпрокуратура Украины пока не комментирует произошедшее. Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган сообщила Крым.Реалии, что выводы можно будет делать, когда придет официальный ответ от российской стороны.

Получим документы – и будем действовать дальше

«Мы еще не получили ответ на наши письма, у нас нет официального подтверждения. Мы так же из прессы знаем, что его выпустили. Официальных документов у нас пока что нет. Получим документы – и тогда будем действовать дальше», – сказала она.

Мать погибшего Сталина Чубенко также ждет, когда российская и украинская сторона дадут официальные объяснения того, почему Погодин оказался на свободе. По ее предположению, причина может крыться в том, что ГПУ слишком поздно направило письмо в Россию.

«Я написала свое обращение после того, как узнала, что документы не отправлены даже в Краматорск. А прошло 30 дней! У меня такой вопрос: чем занимались эти 30 дней? Еще в декабре был запрос о том, что установлено его местонахождение, и потребовали необходимые документы», – сказала Сталина Чубенко.

Она надеется, что Погодин и другие фигуранты дела все же предстанут перед судом – несмотря на то, что сейчас боевик оказался на свободе. Генеральная прокуратура Украины заявляет, что обжалует его освобождение в Европейском суде по правам человека.

Сам же Вадим Погодин, похоже, не боится наказания. В комментариях просепаратистским сайтам он говорит, что собирается заняться предпринимательством в Ялте. Боевик заявляет, что планирует реализовать бизнес-проект, который прервался из-за его ареста.