Генпрокуратура Украины заявила, что готова экстрадировать из Крыма боевика «ДНР» Вадима Погодина. Ранее украинское бюро Интерпола объявило его в международный розыск, и уже месяц боевик находится в СИЗО Симферополя. Поначалу украинская прокуратура не желала сотрудничать с российскими силовиками в Крыму. Но после обращения матери подростка, в убийстве которого подозревают Погодина, ГПУ согласилась его забрать.

ГПУ обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой передать ей Вадима Погодина 21 июня – ровно через месяц после задержания сепаратиста. Об этом заявил зампрокурора Украины Евгений Енин.

«Сегодня обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой передать нам одного из главарей «ДНР» Вадима Погодина, который в 2014 году в Донецке зверски убил несовершеннолетнего Степана Чубенко. Погодин был задержан и содержится на временно оккупированной территории АР Крым», – заявил Енин.

Он заявил, что передачу Погодина из Крыма на материк нельзя расценивать как признание полуострова территорией России. По словам Енина, международные конвенции требуют от государств осуществлять правовое сотрудничество, даже если они находятся в состоянии войны.

«Мы будем делать все возможное, чтобы преступники несли предусмотренное законом наказание, даже если они скрываются на временно оккупированной территории. Господа российские прокуроры! Если у вас еще остались хоть какие-то остатки совести и чести, не покрывает убийцу ребенка!» – заявил Енин.

Руководство российской прокуратуры пока не комментировало заявление украинской стороны и не ответило на запрос об экстрадиции.

Тяжкое преступление

О задержании Вадима Погодина в Крыму стало известно от его соратников – они выложили в социальные сети копию судебного решения. Из документа следует, что решение об аресте принимал подконтрольный России Ялтинский городской суд по ходатайству прокурора Ялты Максима Юдина.

В постановлении говорится, что Погодин был задержан, так как находится в международном розыске. Запрос на его задержание подала Украина, где боевика группировки «ДНР» подозревают в совершении умышленного убийства и похищении человека. Судья принял решение арестовать Погодина на 40 дней – до 30 июля. В течение этого срока его должны экстрадировать.

Среди сепаратистов Погодин известен под позывным «Керчь» и был командиром одноименного батальона. Сам он является уроженцем Донецка, а такое прозвище получил, поскольку участвовал в так называемой «Крымской весне» в Керчи.

В Украине Вадим Погодин является фигурантом уголовного дела об убийстве 16-летнего активиста из Краматорска Степана Чубенко. В июне 2014 года юноша возвращался домой из Киева на поезде через Донецк, где его и задержали боевики – предположительно, за желто-голубую ленточку на рюкзаке. По словам родителей Степана, их сына избили в Донецке, затем отвезли в поселок Горбачево-Михайловка, где продолжили пытать, а после расстреляли.

Мать Степана Сталина Чубенко утверждает, что в убийстве ее сына виновны трое боевиков из батальона «Керчь». Согласно материалам уголовного дела, которое возбудили члены группировки «ДНР», приказ о расстреле Степана якобы отдал командир батальона «Керчь» Вадим Погодин, а привели в исполнение его подчиненные – Максим Сухомлинов и Юрий Москалев. Последнего в 2015 году арестовали в Донецке. Погодин скрылся от преследования в Крыму, судьба Сухомлинова неизвестна.

Краматорское отделение МВД Украины в 2014 году возбудило уголовное производство по факту убийства Степана Чубенко. В 2015 году пресс-служба Нацполиции Украины объявила, что подозреваемыми по этому делу проходят Вадим Погодин, Юрий Москалев и Максим Сухомлинов.

Ультиматум матери погибшего

Задержание Погодина вызвало удивление у соратников и сторонников боевика «ДНР». Некоторые из них расценили это как предательство со стороны российский властей. Боевик Игорь Стрелков и ряд других сепаратистских лидеров записали видеообращение с требованием освободить Вадима Погодина. В поддержку также высказались член фракции КПРФ Сергей Шаргунов и «единоросс» Дмитрий Белик, избранный в Госдуму от севастопольского округа.

Не ожидали поимки Погодина в Крыму и украинские правоохранители. В конце июня украинское бюро Интерпола получило от российской стороны подтверждение о задержании боевика. Однако полномочия по дальнейшим переговорам ведомство передало Генпрокуратуре Украины. Пресс-служба ГПУ в ответ на запрос Крым.Реалии 4 июля сообщила, что прокуратура пока не решила, как поступить в этой ситуации. В соответствии с украинским законодательством все должностные лица на территории Крыма являются незаконными, любые их документы считаются недействительными, сообщили в ведомстве.

В связи с этим вопрос экстрадиции на какое-то время подвис. Ситуация изменилась, когда к ГПУ обратилась Сталина Чубенко – мать юноши, в убийстве которого подозревают задержанного Вадима Погодина.

«В городской прокуратуре Краматорска готов пакет материалов, на основании которых надо запрашивать экстрадицию Погодина в Украину, но до сих пор прокуратура Краматорска не получила официального поручения от Генеральной прокуратуры Украины, как того требует процедура», – говорится в обращении Сталины Чубенко.

Я требую от Генпрокуратуры немедленно отправить необходимые материалы в Крым для экстрадиции Погодина в Украину

Она добавила, что не видит в действиях ГПУ злого умысла. По мнению Сталины Чубенко, ведомство просто не знает, как выйти из ситуации, чтобы его действия не расценили как признание Крыма частью России.

«Но я уверена, что это не может быть поводом для того, чтобы работа, которые проделали следователи, оказалась напрасной, и правосудие не восторжествовало. Я требую от Генпрокуратуры немедленно отправить поручение в Краматорск и далее необходимые материалы в Крым для экстрадиции Погодина в Украину», – заявила мать погибшего.

Сталина Чубенко предупредила, что, если ее требование не выполнят, она начнет акцию протеста у стен Генпрокуратуры. Ее обращение разошлось в соцсетях и медиа, и на следующий день после его публикации ГПУ согласилось экстрадировать боевика.

Срок ареста Погодина истекает 30 июля. За то время, пока боевик пребывает в СИЗО, на его странице в фейсбуке появилось три публикации. В них он критикует силовиков Ялты за то, что «остались верны присяге, данной Украине», и критикует идею руководителя «ДНР» Александра Захарченко создать государство «Малороссия».

Как именно боевика юудут передавать украинской стороне – пока не уточняется. В случае, если экстрадиции состоится, Погодину будет грозить от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.