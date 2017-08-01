Кремль упростил порядок получения украинцами российского гражданства. Соответствующий закон, одобренный ранее Государственной думой, подписал президент России Владимир Путин. Теперь от граждан Украины не будут требовать подтверждения выхода из предыдущего гражданства. Зато добавили обязательную норму о присяге на верность России. О чем может свидетельствовать такое «гостеприимство» со стороны Кремля?

Согласно официальной российской статистике, количество украинцев, которые хотят приобрести российское гражданство, растет ежегодно. И за 2014-2016 годы российский паспорт получили более 192 тысяч украинцев.

Ранее украинцы, которые хотели приобрести российское гражданство, должны были предоставить подтверждение выхода из украинского гражданства от компетентных органов. Однако отныне Российской Федерации достаточно будет нотариальной копии заявления об отказе, одну копию которого следует направить в Украину, другую предоставить местным миграционным органам. Еще одно отличие ‒ возможность отозвать гражданство России у лиц, которые были осуждены по обвинениям, связанным с терроризмом.

Российские парламентарии настаивали на этих изменениях, обвиняя Украину в препятствовании своим гражданам выходить из гражданства. Мол, Украина не выдает справок и такие изменения упростят процедуру для тех, кто хочет стать гражданином России.

В украинской Государственной миграционной службе прокомментировали, что и в Украине уже действует норма, подобная той, что подписал Путин. Иностранец должен предоставить документ о прекращении гражданства другой страны, чтобы получить украинское. Однако, скажем, если такое оформление превышает половину размера минимальной заработной платы ‒ будет достаточно подать декларацию о выходе. В конце концов, подписанный президентом России закон касается именно приобретения российского гражданства, а не потери украинского, добавили в ведомстве.

Экономика или политика?

Решение Кремля упростить процедуру получения гражданства для украинцев ‒ «странная инициатива», считает содиректор программ внешней политики и международной безопасности «Центра Разумкова» Алексей Мельник.

Были сообщения о предоставлении гражданства, например, беркутовцам, особенно «отличившимся» в Украине

«Были сообщения о предоставлении гражданства, например, беркутовцам, особенно «отличившимся» в Украине. И, я так предполагаю, что не было никаких препятствий для принятия такого решения с точки зрения неполучения согласия государства Украина. То есть когда нужно было запустить эту упрощенную процедуру ‒ было достаточно и той нормативно-правовой базы, которая была в России», ‒ говорит Мельник.

(На российских форумах и блоговых площадках часто распространяются материалы, в которых рассказывается о том, что украинцы якобы переезжают за границу в поисках лучшей жизни и остаются неудовлетворенными. В конце таких материалов часто дописывается, что следовало ехать в Россию, ведь там, мол, лучше, и гражданство легче приобрести)

Упрощение процедуры получения российского гражданства для украинцев ‒ это, в первую очередь, экономическая инициатива. И россияне традиционно делают то, что им выгодно, считает эксперт по международной и внутренней политике, основатель Института будущего Юрий Романенко.

Сейчас выгодно вытягивать рабочую силу из Украины, поскольку у них серьезные проблемы

«Сейчас выгодно вытягивать рабочую силу из Украины, поскольку у них серьезные проблемы. Поэтому они в этом действуют абсолютно прагматично», ‒ говорит Романенко.

Облегчение приобретения гражданства как элемент войны?

Также звучит беспокойство относительно того, не является ли либерализация законодательства в отношении российского гражданства знаком того, что Россия может прибегнуть к эскалации конфликта на востоке Украины. Министр обороны Украины Степан Полторак предостерегает, что проведение в сентябре российско-белорусских военных учений «Запад-2017» может нести серьезные риски.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, который возглавляет силы армии США в Европе, заявил, что союзники будут пристально следить за военной техникой, которую Россия завезет в Беларусь. В НАТО считают, что в российских учениях может быть задействовано более 100 тысяч военнослужащих.

Россия же пытается успокоить НАТО, что военные будут придерживаться соответствующих международных границ. А группа «Информационное сопротивление» сообщает о том, что Россия планирует в августе-сентябре провести серию учений в так называемых «армейских корпусах» группировок «ДНР» и «ЛНР», признанных в Украине террористическими.

Любые учения такого масштаба могут нести угрозу усиления боевых действий. Однако с точки зрения геополитической ситуации масштабная агрессия сейчас для России невыгодна, считает Алексей Мельник.

«Исходя из циклов призыва в армию, это также не совсем удобный момент. Сюда же можно добавить погодные условия ‒ уже через месяц-два начнется непогода», ‒ говорит эксперт.

Поэтому теперь похоже, что вопреки активности России в украинском вопросе, полномасштабная агрессия маловероятна, считает Алексей Мельник. Однако Кремль часто действует непредсказуемо. Как вот в вопросе с гражданством.