Пентагон и Государственный департамент США уже разработали план предоставления Украине летального оборонительного оружия и ожидают одобрения Белого дома, сообщили западные СМИ.

Позиция президента США Дональда Трампа по этому вопросу еще неизвестна, ведь брифинг для него еще не проводился, сказал в комментарии для Тhe Wall Street Journal неназванный высокопоставленный представитель правительства США.

«Очень вовремя», ‒ отреагировал сенатор Джон Маккейн на сообщения о планах предоставления оружия Украине в Twitter.

Скорее всего, речь идет о поставках противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», а также, возможно, о предоставлении противовоздушного вооружения и прочего, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США.

Украина давно пыталась получить ПТРК «Джавелин», чтобы эффективно бороться с бронированными машинами российского производства. Пусковая установка «Джавелин» очень мобильная из-за своего небольшого веса ‒ как правило, их переносят команды из двух человек, отмечают СМИ.

По планам, противотанковые ракеты будут предоставлены украинским войскам в отдалении от линии конфликта для того, чтобы ограничить риски эскалации и снизить возможные риски того, что предоставление оружия может побудить Киев к нападению, сообщает The Wall Street Journal.

Если Украина будет не по назначению использовать оружие, Вашингтон может забрать эту поддержку или техническую помощь.

Ранее, с момента начала конфликта в Украине, Вашингтон в целом ограничивался так называемой нелетальной поддержкой и учениями.

Россияне предоставляют некоторое из самого современного оборудования и дают советников своим войскам

Тем не менее, некоторые должностные лица США и Украины отметили в комментарии западной прессе, что могут понадобиться месяцы для того, чтобы Белый дом принял окончательное решение.

«Уровень насилия в последнее время возрос, ‒ сказал генерал армии США Кертис Скапаротти, комментируя планы по предоставлению оружия Украине. ‒ Россияне предоставляют некоторое из самого современного оборудования и дают советников своим войскам».

В то же время Германия и Франция настроены скептически относительно предоставления оружия Украине из-за обеспокоенности, что это может усугубить конфликт. «Очень важно, чтобы мы не раздували ситуацию», ‒ отметил советник по национальной безопасности Британии Марк Седвелл, информирует The Wall Street Journal.

Позиция Администрации президента США Дональда Трампа по поводу возможного предоставления вооружения Украине более решительна чем у его предшественника Барака Обамы, а упреки о якобы приверженности Трампа России не выдерживают критики. На это обращает внимание ряд влиятельных онлайн-комментаторов.

«Обама последовательно отказывался вооружить настроенных против России украинцев, а администрация Трампа настроена это сделать», ‒ твитит журналист-расследователь Глен Гринвальд.

«У Пенса (вице-президент США ‒ КР) сейчас турне по странам, напуганным российским вмешательством, а Пентагон слил тайный план предоставить Украине «Джавелины», ‒ констатирует развитие событий журналист The Washington Post Эндрю Рот.

«Что бы ни случилось ‒ даже полностью противоположное задуманному ‒ все равно соответствует большому замыслу Путина», ‒ иронизирует Гринвальд.

«Путин наверняка играет стратегически», ‒ комментирует новости из Белого дома журналист Кен Клиппенстин.

Стоит отметить, что значительная часть администрации Барака Обамы и большинство американских законодателей также выступали за предоставление Украине летальных вооружений, однако на пути реализации этой позиции стала личная позиция Барака Обамы.

Часть онлайн-комментаторов между тем не спешат с выводами относительно будущих действий президента США, но констатируют ‒ оттуда приходят достаточно последовательные сигналы о вооруженной поддержке союзников США.

«Это было бы положительным развитием ситуации», ‒ твитит Джон Купер, аналитик по безопасности исследовательского центра Heritage Foundation, которого называют приближенным к Белому дому.

Зато Кристофер Миллер, журналист ряда западных изданий, который работает в Украине, обращает внимание на то, что передача Украине летальных вооружений может в конечном итоге привести к эскалации ситуации. С этим пунктом в США соглашается и ряд комментаторов, критически настроенных по отношению к идее вооружения Киева.

«План призывает разместить вооружения (о предоставлении которых идет речь ‒ КР) за линией фронта. Но только оружие окажется в Украине, оно вряд ли останется вдали от фронта. Например, на Ближнем Востоке оружие, предоставленное США, плохо отслеживают и его часто используют не по назначению», ‒ тивитит Миллер.