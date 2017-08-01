Крымские газеты пишут о последствиях введения курортного сбора, о совместных проектах Крыма и Владимирской области соседней России, а также о дорожном коллапсе в Симферополе.

«Крымская правда» размышляет о том, чем для туристов обернется закон о введении курортного сбора в Крыму.

Издание поясняет, что в течение всего периода действия эксперимента размер сбора составит не более 100 рублей в сутки, а в первый 2018 год ‒ не более 50 рублей. Платить будут лица, достигшие совершеннолетия и проживающие на территории полуострова более 24 часов.

В Крыму и так все жалуются на кусачие цены

От уплаты курортного сбора освобождаются Герои Советского Союза, Герои России, Герои Соцтруда, Герои труда, участники и тыловики ВОВ, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, инвалиды войны и члены семей погибших/умерших инвалидов, жертвы Чернобыльской аварии, инвалиды I и II групп и сопровождающие детей-инвалидов, а также малоимущие семьи и люди, больные туберкулезом, студенты до 24-х лет, наемные рабочие.

«Казалось бы, деньги небольшие: семье из трех человек ‒ мама, папа, ребенок ‒ за 10 дней отдыха придется заплатить сверх привычных расходов всего 1000 рублей. Но с учетом того, что, как минимум, в Крыму все жалуются, в первую очередь, на кусачие цены на все ‒ от проезда и продуктов до изысканных развлечений, курортный сбор счастья нашим отдыхающим вряд ли прибавит. В конце концов, даже 500 рублей на дороге не валяются. Особенно, если платить их нужно не за билеты в кино или на экскурсию и не за обед, а за эфемерное «прекрасное далеко», ‒ добавляет КП.

«Крымская газета» рассказывает о ярмарке в центре Симферополе. Там представлена продукция предприятий российской Владимирской области в сфере машиностроения, электротехники и приборостроения, пищевой, перерабатывающей и легкой промышленности.

Предполагается, что опреснение куба воды будет стоить до 48 рублей

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, посетивший ярмарку, отметил, что для Крыма прежде всего интересны проекты, связанные с сельским хозяйством и учетом электроэнергии. Его также заинтересовала система опреснения воды – на полуострове намерены запустить пилотный проект, заявил Аксенов: «Мы договорились, что совместно с коллегами отработаем проект на примере одного небольшого поселкового совета, который находится на берегу моря. Предполагается, что опреснение куба воды будет стоить до 48 рублей».

«Крымские известия» поднимает проблему дорожного коллапса в одном из главных городов полуострова.

«По улицам ни пройти спокойно, ни проехать: жуткая загазованность, жить становится не только вредно, но и опасно», – подчеркивают КИ.

Симферополь уже давно превратился в одну большую транспортную пробку

Газета цитирует главу Комитета Госсовета Крыма по промполитике, транспорту и ТЭК Петра Запорожца: «Обратите внимание, что творится на подступах к городу. Нескончаемые потоки машин со всех направлений: Белогорска, Алушты, Сак, Николаевки, Бахчисарая. Одни едут на работу, другие – чтобы делать покупки, посетить врачей, отвезти детей на кружки и так далее. Утром все спешат в Симферополь, вечером – обратно».

В Симферополе официально зафиксировано более 500 тысяч автомобилей. «Прибавьте к этому ежедневно приезжающих со всей округи – это еще сотни тысяч. Симферополь уже давно превратился в одну большую транспортную пробку», – отмечается в материале. По словам Запорожца, год назад, когда презентовали генеральный план Симферополя, обещали построить многоэтажные парковки. Но «время идет, а с мертвой точки ничего не сдвигается».

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове