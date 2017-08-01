Десять дней – столько продержался в Белом доме на посту директора по связям с общественностью финансист Энтони Скарамуччи. В понедельник вечером его уволили.

По данным пресс-службы Дональда Трампа, это произошло после его "неуместных" высказываний в интервью журналу The New Yorker. Против Скарамуччи выступал и новый глава администрации президента США Джон Келли. Его предшественник покинул свой пост именно из-за Скарамуччи.

Придя в Белый дом, Энтони Скарамучии первым делом стал удалять старые твиты.

Сторонником Трампа он был не всегда: во время избирательной кампании финансист поддерживал Хиллари Клинтон, а позже – соперников Трампа от Республиканской партии. Он нередко критиковал предложения Трампа и высмеивал его самого. Впрочем, ближе к финалу предвыборной гонки Скарамуччи вошел в финансовый комитет Трампа и стал одним из его самых преданных поклонников.

52-летний нью-йоркер по прозвищу "Муч" всю жизнь занимался лишь финансами и должен был прийти в Белый дом в рядах других назначенцев с Уолл-Стрит, таких как министр финансов Стив Мначин. Однако тогда обещанный пост Скарамуччи так и не получил.

Против него активно выступал глава администрации Трампа Райнс Прибус – из-за отсутствия у Скарамуччи политического опыта. Однако Трампа это не остановило.

21 июля Скарамуччи занял пост директора по связям с общественностью. Причем отчитываться он должен был не Прибусу, а напрямую президенту. Работать с Мучем сразу же отказался пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер – он уволился в тот же день.

"Во-первых, хочу поблагодарить Шона Спайсера, лично от себя, от президента и от администрации. Шон – настоящий американский патриот, у него отличная семья и он проделал отличную работу. Он очевидно был в непростой ситуации, и я аплодирую его усилиям. Люблю этого парня. Желаю ему добра и надеюсь, он заработает кучу денег", – прокомментировал отставку Спайсера Скарамуччи.

Вскоре Муч показал, как он общается с прессой. После того, как репортер издания The New Yorker написал о встрече Скарамуччи и Трампа с топ-менеджером телеканала Fox News. Директор по связям с общественностью Белого дома напрямую позвонил журналисту поздно ночью. Он требовал назвать имя источника, сообщившего о встрече. Муч угрожал уволить всю команду пресс-службы и натравить на репортера ФБР и Минюст. Он походя обматерил главного стратега Трампа Стива Беннона, а в самой утечке обвинил давнего соперника – Райнса Прибуса.

"Я их всех уволю. Я уволил одного недавно, и еще три-четыре человека уволю завтра. Я доберусь до того, кто это тебе слил. <…> Райнс – е***ый параноидальный шизофреник, параноик".

На следующий день Прибус уволился. А его место занял генерал Джон Келли, руководивший Министерством национальной безопасности. Он был правой рукой президента в борьбе с нелегальной иммиграцией и планах строительства стены на границе с Мексикой. Одновременно было объявлено о процедурных изменениях: теперь все сотрудники администрации, включая дочь Трампа Иванку и его зятя Джареда Кушнера, находятся в прямом подчинении у Келли.

"Джон Келли отлично справится. Генерал Келли – звезда, он проделал невероятную работу, все его уважают – каждый американец", – заявил Трамп.

По данным журнала The New Yorker, перед вступлением в должность Келли также требовал уволить Скарамуччи. Что и сделал Трамп. После объявления новости он написал в твитере: "Отличный день в Белом доме!"