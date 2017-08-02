Судоремонтный завод «Южный Севастополь» дышит на ладан: долги зашкаливают, счета арестованы, работникам не платят зарплату. Спасать предприятие из Москвы прибыла Елизавета Пескова – девятнадцатилетняя дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. В соцсетях смеются и ужасаются одновременно.

Слепой Гонщик

Неправильно написано. Правильно так: их сиятельство, княжна Елизавета Дмитриевна, дочь светлейшего князя Пескова, посетит Севастополь, чтобы выслушать жалобы смердов и одарить милостию.

Бизнес-патриотизм... это ж надо такое выдумать. Осталось дождаться секс-патриотизма.

Владимир Гатов

Это больше, чем нормально, это лучшие люди города

Елена Белолипецкая

Семья потомственных корабелов, заслуженных судостроителей

Дмитрий Певзнер

Они там ночной клуб зафигачат

Надежда Терлецкая

Ах, какая будет фотосессия...Лиза красиво сидит на земле на фоне цеха...Лиза стоит с распущенными волосами, овеваемая ветром в доке...Лиза демонстрирует свой загар и купальник членам Совета директоров…

Сергей Сирко

Это ж какими навыками она собирается поделиться с корабелами?

Евгения Виноградова

Все эти Елизаветы решают проблемы одинаково просто: закрывают предприятия и объявят банкротство. Потом распилят и продадут с молотка. Так решали проблемы 27000 крупнейших предприятий страны за последние 17 лет...

Юрий Уколов

Это что такое? Шутка? Посетит с визитом. Над нами издеваются, что-ли

Максим Русак

Пелевин читает и плюется, наверно. Новости стали круче его рассказов

Александр Шаповалов‎

Я вот не пойму, этот цирк он для кого?

Может это и не цирк вовсе, а наша новая действительность.

"Новых русских" мы как-то пережили, теперь вот "Новые дворяне" появились.

В таком случаи, продолжение следует..

Василий Комягин

...А чего добился ты? В 19 лет?

Наталья Стрельцова

...Феодализм, товарищи.

Крымчане, я надеюсь, очень довольны?

Участники обсуждения много шутят на тему «уникальных способностей» дочери Пескова.

Сергей Семенов

Жаль Лизу, проблем в России много, а она одна