Судоремонтный завод «Южный Севастополь» дышит на ладан: долги зашкаливают, счета арестованы, работникам не платят зарплату. Спасать предприятие из Москвы прибыла Елизавета Пескова – девятнадцатилетняя дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. В соцсетях смеются и ужасаются одновременно.
Неправильно написано. Правильно так: их сиятельство, княжна Елизавета Дмитриевна, дочь светлейшего князя Пескова, посетит Севастополь, чтобы выслушать жалобы смердов и одарить милостию.
Бизнес-патриотизм... это ж надо такое выдумать. Осталось дождаться секс-патриотизма.
Это больше, чем нормально, это лучшие люди города
Семья потомственных корабелов, заслуженных судостроителей
Они там ночной клуб зафигачат
Ах, какая будет фотосессия...Лиза красиво сидит на земле на фоне цеха...Лиза стоит с распущенными волосами, овеваемая ветром в доке...Лиза демонстрирует свой загар и купальник членам Совета директоров…
Это ж какими навыками она собирается поделиться с корабелами?
Все эти Елизаветы решают проблемы одинаково просто: закрывают предприятия и объявят банкротство. Потом распилят и продадут с молотка. Так решали проблемы 27000 крупнейших предприятий страны за последние 17 лет...
Это что такое? Шутка? Посетит с визитом. Над нами издеваются, что-ли
Пелевин читает и плюется, наверно. Новости стали круче его рассказов
Я вот не пойму, этот цирк он для кого?
Может это и не цирк вовсе, а наша новая действительность.
"Новых русских" мы как-то пережили, теперь вот "Новые дворяне" появились.
В таком случаи, продолжение следует..
...А чего добился ты? В 19 лет?
...Феодализм, товарищи.
Крымчане, я надеюсь, очень довольны?
Участники обсуждения много шутят на тему «уникальных способностей» дочери Пескова.
Жаль Лизу, проблем в России много, а она одна
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