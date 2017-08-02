32-летний Александр Демахин, учитель мировой художественной культуры из Сергиево-Посадской гимназии имени Ольбинского, решил пойти на муниципальные выборы, которые состоятся 10 сентября 2017 года. Данные в территориальную избирательную комиссию он подал в конце июля, а уже через несколько дней сообщил, что его уволили из школы, потому что его "участие в общественной жизни Сергиева Посада" не устраивает местные власти.

Демахин, ставший в 2012 году Учителем года, идет на выборы от партии "Яблоко". В самой гимназии Радио Свобода заявили, что учитель уволился сам еще два месяца назад и выборы тут ни при чем.

"Отличительной чертой российского учительства всегда было новаторство, но вместе с тем верность нашим традициям. Такая тесная связка преемственности и развития очень важна для национальной системы образования, для сохранения лучших качеств отечественного просвещения, – говорил Владимир Путин в 2012 году на вручении премии "Учитель года". – Без всякого сомнения, здесь собрались лучшие представители этой профессии – важнейшей профессии для любого общества, и для нашего тоже". Сам Демахин сказал тогда, что "это значимая награда как для меня лично, так и для моего региона – Московской области. И особенно значимо получить ее из рук президента Российской Федерации".

Спустя пять лет лучший учитель России написал в соцсетях, что одним распоряжением "чиновники зачеркивают период моей жизни, который длился 21 год".

– В 1996 году я переступил порог этой новой, живой, настоящей школы и с тех пор не покидал ее: сначала в качестве ученика, а потом и в качестве учителя. Благодаря гимназии я стал тем, кто я есть, и, учась в Москве или же работая в Петербурге, каждую неделю возвращался в гимназию Ольбинского – вести уроки. Занятия по мировой художественной культуре, театральная студия, в которой поставлено более 20 спектаклей, руководство курсовыми работами, гимназические конференции и праздники и, главное, больше полутысячи детей, с которыми мы проживали общую жизнь, – все это сегодня заканчивается. И ни титул "Учитель года России", полученный мною для моей школы и моего города, ни многочисленные педагогические статьи и выступления с мастер-классами по всей стране уже ничего ни для кого не значат и не спасают от запрета на профессию.

На сайте гимназии имени Ольбинского висит фото Александра Демахина, он там до сих пор указан среди преподавателей. А в новостях можно найти упоминания, как много он сделал для школы – например, фотовыставки там начались осенью 2008 года, "когда Александр Демахин и его одноклассница Евгения Ермакова, выпускники 1997 года, задумали первую фотовыставку, купили, привезли, покрасили рамки и уговорили библиотекаря Татьяну Васильевну Колпакову выставить свои фотографии в зале столовой". Впрочем, теперь в гимназии уверяют, что не понимают, из-за чего "сыр-бор" вокруг педагога, поскольку "уволился он сам еще в мае, задолго до выборов, и политика тут вообще ни при чем".

У Демахина был срочный контракт, который закончился 31 мая. Никакой другой подоплеки, тем более политики, тут точно нет

– Последний год он у нас только один день в неделю работал, а все остальное время в Петербурге проводил, он сам нас в прошлом году просил оставить ему класс, чтобы он мог добрать необходимые ему часы, он еще год назад думал уйти из школы, – говорит и.о. директора гимназии, отказавшаяся назвать свою фамилию. – Демахин учился у нас, потом работал несколько лет, ставил спектакли. Но театр у нас был всегда, у нас всю жизнь и завуч, и классные руководители ставят спектакли, это обычная плановая работа такая. Что касается увольнения, то у Демахина был срочный контракт, который закончился 31 мая. Никакой другой подоплеки, тем более политики, тут точно нет. Ну захотел человек стать режиссером, ну так пускай становится! (Демахин еще работает помощником художественного руководителя в БДТ им. Товстоногова в Санкт-Петербурге – КР).

С самим Демахиным Радио Свобода связаться не удалось – впрочем, как и товарищам по партии. "Мой вывод состоит в том, что мне не стоит работать внутри муниципальной системы Сергиево-Посадского района – в данный момент времени. Я работал в замечательной школе под руководством замечательного директора. И продолжаю считать их таковыми", – написал он во вторник у себя на страничке.

Сергей Крыжов, глава "Яблока" в Сергиевом-Посаде, говорит, что Демахин вступил в партию 1 июля и идет по партийному списку.

– Я раньше с ним не общался, хотя личность он в городе известная – после того, как стал Учителем года в 2012 году, он ставил в городе интересные спектакли, творческие вечера проводил, хотя сам по себе он довольно скромный парень, – рассказывает Крыжов. – У нас достаточно острая политическая ситуация, и союзников мы видим только среди самовыдвиженцев, и ЛДПР, и КПРФ, и ЕР – там все из одной посудины. И то, что Александр, яркая у нас личность, решил баллотироваться от "Яблока", стало, видимо, для руководства района шоком.

То, что Александр, яркая у нас личность, решил баллотироваться от "Яблока", стало, видимо, для руководства района шоком

Всего в сентябре в Сергиевом Посаде будут выбирать 25 депутатов. ЕР выставило 25 кандидатов, по два десятка – ЛДПР и КПРФ, "Яблоко" – 15. В четвертом округе, где выдвигается учитель Демахин, у него будет еще два конкурента от "Яблока". По словам Крыжова, ожидается острая кампания, потому что на уровне губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проталкивается идея об объединении округов, против чего выступает оппозиция.

– У нас в районе четыре города и несколько поселков городского типа, у каждого из них последние лет 10 были свои депутаты, своя власть и, главное, свой бюджет. Город Краснозаводск, к примеру, раньше был дыра дырой, а теперь там жить можно, да еще и получше, чем в Сергиевом Посаде. А теперь хотят сделать так, чтобы все в одном кулаке были – и депутаты, и финансы, мы, конечно же, против этого активно возражаем, – объясняет глава местного "Яблока".

К нынешним депутатам у оппозиции тоже много претензий. Например, буквально на днях они приняли решение оплатить 126 миллионов рублей компании "Газпром Межрегионгаз Москва", хотя район ей ничего не должен и это долги организаций и частных фирм, возмущается Крыжов. "Сейчас, в рамках предвыборной кампании, выделяются деньги на благоустройство города и подъездов, курируют это все кандидаты от "Единой России", а подают это так, будто они свои деньги на это тратят, – говорит Крыжов. – А нужно, чтобы депутатами были люди, искренне болеющие за наш город, знающие и любящие его, и не только перед выборами".

Впрочем, звание "Учитель года" и премия из рук президента не спасали Демахина от критики со стороны некоторых жителей Сергиева Посада. Спектакли, которые он ставил, не раз обвиняли в "гомосексуализме и педофилии".

На самом деле просто стыдно за это все

– Александр Демахин в нашем городе был заметной фигурой. Он не только преподавал в гимназии Ольбинского (одной из лучших в городе, да и в стране), но и ставил спектакли, режиссировал массовые мероприятия. Например, шествие на 70-летие Дня Победы, – вспоминает главный редактор "Альтернативной газеты" Сергиева Посада Андрей Трофимов. – Это все шло под эгидой нашего городского МБУ "Агентство культурного и социального развития". Его критиковали попы и ура-патриоты, такие как депутат Денис Ахромкин, который строчил на него в разные инстанции кляузы. Демахина вызывали в прокуратуру, ФСБ. В результате Ахромкин сумел занять место директора этого агентства и теперь культурой и туризмом в городе заведует откровенный трамвайный хам, который в интернете пишет так, как думает. Вернее, думает, что именно это от него хотят услышать его кураторы из администрации. На самом деле просто стыдно за это все. Глава района Токарев, которому Ахромкин помог на выборах (за что и получил должность), выжил из культуры и политики почти всех, кто умнее его, сейчас культурой и политикой в городе заправляют ахромкины и салогубы (Александр Салогуб, член "Единой России" и Общественной палаты, который не раз попадал в скандальные истории – КР). Ахромкин не служил в армии, а носит орденов, как фронтовик, целый иконостас (от "ДНР"). Он был осужден за незаконный оборот оружия, когда работал в милиции. Про судимость Ахромкина было написано на официальном плакате ТИК на прошлых выборах главы района.

По словам Трофимова, Ахромкин, как и Токарев, не хотят, чтобы рядом работали умные и талантливые люди. "На их фоне они выглядят даже не бледно, а смешно. Вот и стараются их выдавить с поляны", – убежден журналист.

Денис Ахромкин, нынешний глава Агентства культурного и социального развития Сергиева Посада, говорит, что в открытую боролся со спектаклями Демахина, потому что считает, что тот "нашу русскую культуру опускает ниже плинтуса, а европейскую, наоборот, возвышает":

Можете называть меня "ватником", но я считаю, что недопустимо так помыкать детьми в школе, как это делал Демахин

– Можете называть меня "ватником", но я считаю, что недопустимо так помыкать детьми в школе, как это делал Демахин, который ставил спектакли с уклоном в педофилию и гомосексуализм, как, например, это было со спектаклем про Карлсона, где Карлсон, которого играл мальчик, был в одной из сцен в свадебном платье! А потом он хотел в школе поставить спектакль про фашистов, которые мерзли, бедненькие, под Сталинградом, и чтобы дети играли фашистов в форме, дрожали и их все жалели. Слава богу, у жителей нашего города хватило ума этого не допустить! – говорит Ахромкин. – Пусть он свои спектакли, нетрадиционные, скажем так, ставит со студентами, со взрослыми, да с кем хочет, но детей не трогает.

Ахромкин сам баллотируется в муниципальные депутаты от КПРФ. По его словам, в документах, которые Демахин подал в ТИК, было указано, что он уже два месяца как "безработный".

– Никто на оппозиционных кандидатов не давит, я сам кандидат от оппозиции, не первый раз в выборах участвую, знаю, о чем говорю. Демахин тоже сам из школы ушел, а теперь просто спекулирует на этой теме, чтобы поднять себе рейтинг, – убежден Ахромкин.

То, что Демахин был признан в 2012 году Учителем года и получал премию из рук Путина, а теперь стал оппозиционером, его не удивляет – "страна другая была, а теперь многое изменилось".

Когда Крым стал Россией, многие свои лица показали, мы стали "ватниками", такие как Демахин – либералами

– Раньше я сам власть критиковал, а теперь, будучи во власти, стараюсь что-то для людей делать. А с 2012 года много воды утекло, 2014-й вообще стал водоразделом – когда Крым стал Россией, многие свои лица показали, мы стали "ватниками", а такие как Демахин – либералами, – объясняет он. – Но только не любят такие нашу страну, не ценят нашу культуру, опускают ее ниже плинтуса. Очень тяжелый он для моего понимания человек.

Кроме преподавания в гимназии и работы в петербургском БДТ им. Товстоногова, Учитель года Александр Демахин ведет колонку в "Учительской газете". Он согласен со своим оппонентом Ахромкиным, что все изменилось, о чем написал в июле в своей статье.

Об этом ли мы мечтали? Это ли представляли как свое будущее?

"Времена изменились. И пока летним вечером я нахожусь в окружении своего поколения, министр образования выступает с инициативой "национализации" школ (перевода их в областное подчинение из местного, но, в общем, это оно и есть), бывший директор "Гоголь-центра" Малобродский продолжает сидеть в тюрьме, а один из самых страшных убийц в истории страны занимает первое место в опросе моих сограждан как наиболее значительная личность России, – рассуждает Александр Демахин. – Об этом ли мы мечтали? Это ли представляли как свое будущее? И достаточно ли сделали, чтобы оно стало таким, как нам хотелось? Не промолчали, когда нужно было сказать правду? Не дали страху занять место совести? Когда мы будем уходить, можно ли о нас будет сказать, как об исчезающем сейчас на наших глазах поколении (Гранин, Евтушенко, Баталов), что мы были преданы своим идеалам и прожили жизнь честно? Ждем мы перемен или убедили себя в том, что надо выстраивать свою частную жизнь, не рассчитывая на большее?"

Политолог Константин Калачев говорит, что не назвал бы кампанию по выборам муниципальных депутатов в Подмосковье острой.

– Не факт, что глава региона (губернатор Воробьев – КР) знает про историю с уволенным учителем, – поясняет Калачев. – Давление в муниципальных образованиях на неугодных кандидатов лежит на совести глав этих муниципальных образований. Область большая, выборы малозначимые, не судьбоносные совсем. Это просто какие-то перегибы на местах. Московская область долго старалась поменять свой имидж в том, что касается выборов. Там ведь и председателя облизбиркома меняли. И губернатор требовал, чтобы выборы проходили без перегибов. Но устоявшиеся практики на местном уровне не так легко поменять.