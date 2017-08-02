Указ президента России Владимира Путина сократить 755 сотрудников американской дипмиссии из тех, которые работают в России – это возвращение к тактике "холодной войны".

В прошлый раз советское правительство приказало американской дипломатической миссии сократить около 200 сотрудников в октябре 1986 года – 31 год назад.

​В то время вторым человеком в посольстве был Ричард Комбс. Он уже долгие годы не участвует во внешнеполитической деятельности и дипломатической работе США, но прекрасно помнит, что происходило в консульстве США в Москве, начиная с октября 1986 года.

Комбс рассказал Настоящему Времени, что из-за массового сокращения обслуживающего персонала дипломатам тогда пришлось самим водить школьные автобусы и таскать ящики с молоком в дополнение к основной работе.

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– Что вы помните о тех временах, когда вышел советский указ уволить 200 сотрудников дипмиссии в Москве?

– В 1986-м году у нас забрали всех местных советских сотрудников. Мне кажется, их было около 200 человек. Эти ребята делали в посольстве всю тяжелую работу. Мы нанимали граждан СССР в качестве горничных, поваров, уборщиков, водителей, механиков, сантехников и тому подобное. Естественно, когда им пришлось уволиться, нам пришлось решать, как делать всю эту работу самим.

Нам пришлось составлять расписание мытья туалетов, перетаскивания ящиков с молоком и всего такого

Это действительно было большой проблемой, потому что, помимо всего прочего, нам пришлось самим переносить много тяжелых вещей. Поразительно, сколько тяжелого груза каждый день поступает в посольство! А ведь кому-то приходит перетаскивать его с вокзала на таможню, а потом в посольство и так далее. То, что крупное, важное посольство вдруг осталось без 200 местных, советских сотрудников – это было огромной проблемой

– Самих американских дипломатов тогда не выслали из страны?

– Нет. Конечно, в разное время дипломатов высылали. Но в этом случае Министерство иностранных дел и советское правительство решили забрать именно всех местных. А мы тогда были очень зависимыми от их услуг при работе в посольстве и консульстве в Ленинграде.

– Какой была атмосфера в Москве в 1986 году?

– К тому времени две страны обоюдно высылали дипломатов. Нас даже неофициально предупредили, что, если мы продолжим высылать советских граждан из США, мы станем очень уязвимыми из-за всех местных сотрудников.

Первая реакция на указ была: "Черт побери, мы сами будем все делать, к черту русских, к черту советских

Что касается атмосферы, то большинство американцев, которые работали в Москве, были преданы своему делу. Знаете, мы ведь были на передовой холодной войны и все такое. Так что командный дух в посольстве был на высоте. Первая реакция на указ, к примеру, была "Черт побери, мы сами будем все делать, и к черту русских, к черту советских [граждан]".

Какое-то время все было в порядке. Но нам пришлось составлять расписание мытья туалетов, перетаскивания ящиков с молоком и всего такого. Этим занимались все, кроме посла и меня. То есть, в любой день немаленькое количество офицеров и сотрудников посольства надевали рабочую одежду и весь день делали черную работу. Но через некоторое время от этого все устали.

Не знаю, забавно это было или не так уж и забавно, но увольнение советского персонала повлияло и на светский аспект дипломатической работы. Как можно устраивать ужин или прием, если некому готовить, подавать еду и убирать, кроме вас самих?

Как можно устраивать ужин или прием, если некому готовить, подавать еду и убирать, кроме вас самих?

Самый существенный аспект дипломатии не пострадал – я имею ввиду сбор информации, ее передачу, основную работу посольства. Но светский аспект, который тоже важен для дипломатии, для посольства, пострадал больше. В той сфере мы многое делать не могли по причинам, которые я назвал.

Кроме того, была затронута и сфера безопасности. Нужно было убедиться, что наши машины и школьные автобусы вовремя и правильно отремонтированы. Кто-то также должен был водить школьный автобус, чтобы отвезти наших детей в школу. Были определенные последствия, связанные с жизнью и безопасностью, с которыми нам нужно было справляться. И мы это делали, как могли.

– То есть, младший сотрудник дипмиссии каждый день садился за руль автобуса и вез детей в школу?

– У нас был один или два автобуса … и да, кому-то приходилось их водить. Но в тот раз нам очень помогла двусторонняя договоренность с СССР, если я правильно помню. Они в тот момент строили новое посольство в Вашингтоне, а мы строили новое посольство в Москве. И здесь в то время находился довольно обширный контингент "морских пчелок" (инженерно-строительные части ВМС США – НВ), которые следили за строительством. Слава богу, эти ребята были отличными механиками и строителями, они нам много в чем помогали.

Мы также обходили эту проблему необычными путями. Например, в филиппинском посольстве было много сотрудников и подчиненных. Мы тут же наняли некоторых из них на работу, потому что, естественно, они не были гражданами СССР и не подпадали под ограничения. Ведь в указе не было никакого ограничения на то, сколько людей мы в принципе можем нанять: мы просто не могли нанимать советских [граждан]. Так что мы находили окольные пути, но это имело огромные последствия.

– У вас есть забавные истории о том, как сотрудники дипмиссии выполняли какую-то интересную или необычную работу в то время?

– Умелые, квалифицированные дипломаты переносили мебель и много других вещей. Мы много что покупали в Хельсинки (Финляндия), например, свежее молоко, фрукты и овощи в магазине Stockmann. Кому-то приходилось идти на вокзал, выносить покупки из вагонов, загружать их в машины, привозить в посольство, выносить их из грузовиков и складывать в холодильники или куда-то там еще. И это продолжалось изо дня в день. Через какое-то время это было очень изнурительно.

Все местные, которые работали у нас, должны были сотрудничать с КГБ

Мы быстро узнали, что количество вещей, которые поступают в посольство каждый день, довольно ошеломляющее. То есть, даже почта и коробки и тому подобное. Мы постоянно заказывали что-то из [американского магазина] Sears. В расписании каждый день были задания – в основном для сотрудников внешней службы, секретарей, посольских медиков и всех остальных. Было просто много физической работы. Конечно, кому-то приходилось мыть туалеты и писсуары в посольстве, убирать само посольство. Все это много лет делали местные, а мы принимали это как должное, конечно.

Я думаю, что это был довольно умный шаг со стороны советского [правительства]. Потому что сами они не нанимают американских сотрудников в своем посольстве и консульстве, так что мы не могли ответить на их ход тем же. Естественно, все местные, которые были у нас, должны были сотрудничать с КГБ. Мы знали об этом, но кто-то много-много лет тому назад принял решение мириться с этим, чтобы не увеличивать число американских сотрудников.

[Приказ сократить сотрудников американской дипмиссии был издан за восемь месяцев до того, как советский лидер Михаил Горбачев объявил о "гласности" и "перестройке" – новой политике открытости и экономической перестройки, которая, в конечном счете, привела к падению Советского Союза. Несмотря на потепление, на передовой – в посольствах – холодная война продолжалась. – НВ]

[Сокращение] было тактическим ходом советского [правительства], о котором они нас предупреждали. Это было типичным советским поведением. Но это противоречило тому, что в то время делал Горбачев. Никто не ожидал, что они доведут дело до конца.

– У вас должны быть какие-то забавные истории из того времени, когда эрудированные люди, говорящие на нескольких языках, мыли писсуары или выносили мусор.

– В то время нам это совсем не казало смешным. Конечно, мы сами убирали собственные квартиры, а [посол и его жена] должны были убираться в Особняке Второва [вот уже многие годы резиденция американского посла в Москве – НВ]. Им помогали. Мы очень быстро наняли людей из третьих стран, которые жили в Москве и были не против работать – за деньги, конечно, – и которых нанимать не запрещалось, потому что они не были советскими гражданами. Так что мы нашли обходные пути.

Но мы привлекли многих американских жен и подчиненных. Наша первая реакция была: "К черту, мы справимся. Мы американцы" – национальная гордость и все такое. Какое-то время это продолжалось, но затем стало довольно утомительным мыть писсуары каждый день. Но, самое главное, мы старались быть справедливыми, чтобы все были в расписании. Мне, наверное, стоило присоединиться, но посол посчитал, что нам стоит остаться в наших щеголеватых костюмах, в случае, если нам придется идти в МИД. Мы были единственными исключениями. Но буквально все остальным, в том числе адмирал, который отвечал за отдел обороны, посольский доктор и все остальные – все были в расписании.