Украинских военных просят сообщать о случаях мародерства в Крыму

Украинские военнослужащие, чье жилье и имущество в Крыму незаконно экспроприируют российские силовики, должны незамедлительно сообщать о таких фактах правозащитникам. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии 2 августа сообщил юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко.

«Главное – не бояться сразу заявлять про случаи экспроприации. Правозащитники не могут отреагировать на злоупотребления российских властей Крыма, если нет данных – нужно проводить мониторинг, а для этого инициатива должна идти снизу. Украинский Хельсинский союз по правам человека никогда не откажет людям в помощи с составлением жалоб, с представительством в Европейском суде по права человека», – сказал правозащитник.

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1 августа правозащитники провели пресс-конференцию «Мародерство российских военных в Крыму». По их данным, Федеральная служба безопасности России отбирает жилье и имущество украинских военных в аннексированном Крыму. Факты незаконной экспроприации зафиксированы в Симферополе, Феодосии и Севастополе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».