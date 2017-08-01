Россия незаконно отбирает квартиры в Крыму у выехавших украинских военных – правозащитник

В аннексированном Крыму правоохранительные органы соседней России незаконно отбирают квартиры у покинувших полуостров украинских военных. Об этом 1 августа на пресс-конференции «Мародерство российских военных в Крыму» в Киеве рассказал юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По его данным, последний такой случай был зафиксирован в июле 2017 года.

«Сейчас нам известно около десяти случаев незаконной экспатриации имущества. Еще 15 семей военнослужащих сообщили, что им поступают угрозы по поводу того, что они должны выселиться. Оккупационные власти Крыма воспринимают это как имущество Российской Федерации, имущество министерства обороны России», – рассказал Тимочко.

Правозащитник добавил, что такие действия российских силовиков нарушают ряд международных договоров и «должны быть зафиксированы и дойти до международного криминального суда».

После аннексии Крыма Россией многие украинские военные вышли с территории полуострова. По состоянию на 24 июля 2017 года из аннексированного Крыма и неподконтрольных Киеву регионов Донбасса переехали более 1 млн 580 тысяч 646 переселенцев, или 1 миллион 270 тысяч 372 семьи.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».