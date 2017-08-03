У пользователей соцсетей складывается впечатление, что подконтрольная России экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сделала борьбу с фильмом «Матильда» главным делом своей жизни. По ее инициативе в нескольких городах России, а также на территории аннексированного Крыма прошли «молитвенные стояния» против еще не вышедшей на экраны картины режиссера Алексея Учителя. Тем временем в соцсетях уже возникли вопросы к самой Поклонской.

Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов похвалил настойчивость Поклонской, но «Матильду» ругать благоразумно не стал. «Что касается самого фильма, то смогу дать оценку лишь после того, как его просмотрю», – заявил Аксенов.

В соцсетях Поклонскую и ее многочисленные акции против «Матильды» без смеха уже не воспринимают.

Многие комментаторы признаются: смотреть фильм Учителя не собирались, но теперь – придется.

Мария Шоппо

Лучшая реклама в истории российского кинопроизводства ))

Toma Zyuzina

Это уже не кино, а чисто сериал "матильда и Поклонская"

Ирина Руденко

В кино не была уже давно, лет пять, а на "Матильду" пойду непременно!

Высосали из пальца проблему!

Вячеслав Перетягин

Из принципа теперь пойду на Матильду!

Дмитрий Чабуркин

Не нравится –​ не смотрите. А на запреты ваши я плевать хотел

Есть мнение, что ситуация вокруг «Матильды» может привести к куда более серьезным последствиям, чем кажется на первый взгляд.

Igor Samarov-Boldetsky

Таки шо, Матильда уже разлила масло?

У участников обсуждения накопилось много вопросов к Поклонской.

Екатерина Петухова

Реально надоела уже эта история. Больше заняться нечем совсем? #ЯпойдунаМатильду

Ludvika Papadopoulou

Заметила, когда человек не в состоянии выполнять свои должностные обязанности, он начинает придумывать всякую хрень, чтобы создать видимость бурной деятельности)

Lyudmyla Zelenina

Почему чиновник, имея ЧЕТКИЕ ОБЯЗАННОСТИ, за которые получает огромную зарплату за счет налогоплательщиков, которые еле сводят концы с концами, чтобы заплатить все налоги, занимается в рабочее время другими делами? Почему НИКТО из Государственной Думы не поднял вопрос о снятии полномочий с этого чиновника, как не соответствующего своей должности, которая используется не по назначению. Если чиновник увлечен религией конкретной (а в государстве их несколько), то почему используя свою должность этот чиновник продвигает интересы одной религии за ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЧЕТ В СВОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, таким образом ущемляя другие религии и мнения других людей? НЕ ПОРА ЛИ НАВЕСТИ ПОРЯДОК на эту тему? А чиновнику заняться своими непосредственными обязанностями или уйти с должности и заниматься в свое свободное время чем хочется, не используя для этого государственные ресурсы

Александр Дьяченко

Поклонская, вы работать начнете? Вы что ерундой занимаетесь? Вы для чего в комитетах состоите? Для вида? Может займетесь все-таки доходами депутатов, коррупцией и прочими вашими задачами? Понятно, что не народ вас выбрал, но совесть надо иметь? Или уходите из Госдумы, можете хоть в монастырь. Постыдились бы хоть. Уже и Соловьев вашим поведением возмущается. С сентября месяца вы что полезного сделали? Безобразие!

Вера Сафонова

Пора эту даму отзывать из Думы. Не соответствие занимаемой должности налицо. Ничегонеделание за счет налогоплательщиков

Татьяна Костенко

То же самое. Скептично-ироничное отношение к ней в накопившейся массе стало переноситься на крымчан в целом(((

Александр Шевченко

Аксенов и Поклонская сделали больше для дискредитации Крыма в глазах россиян, чем даже сервис и цены

Александр Горный

Случай безнадежен, мы Ее потеряли..... это все Николай....

У крымской Интернет-общественности вызвала интерес и скандальная история с трудоустройством родной сестры Поклонской.

Ludvika Papadopoulou

Не чужих же с улицы брать, родная кровь.... подумаешь))

Михаил Иванов

Коррупция? О, нет-нет! О чем это я!

Татьяна Высоцкая

Надо предложить Учителю другую фильму снять: "Две сестры".......

Алена Лабунец

Нужен крестный ход вокруг Черноморнефтегаза. С плакатом Матильды