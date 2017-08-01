В России прошли православные стояния против фильма «Матильда»

В нескольких городах России прошли так называемые стояния «За веру! За народ и Царя!» против фильма Алексея Учителя «Матильда».

Акции православных активистов, организованные движениями «Сорок Сороков» и «Царский крест», состоялись в Москве, Екатеринбурге, Орле и Петропавловске-Камчатском.

Организаторы заявили, что стояния пройдут в десятках городов России, Беларуси, Сербии, Австрии, Болгарии и Казахстана.

Депутат Госдумы России, экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская пригласила режиссера Алексея Учителя принять участие в акции в Москве. Сама же Поклонская приняла участие в молитвенном стоянии против фильма Алексея Учителя «Матильда» в крымском поселке Ливадия.

В Екатеринбурге акция прошла несмотря на отсутствие согласования со стороны властей. Активисты провели ее в формате одиночных пикетов.

В фильме Алексея Учителя, который должен выйти в прокат в октябре, рассказывается об отношениях будущего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Наталья Поклонская на протяжении нескольких месяцев борется за запрет фильма, пытаясь доказать, что он оскорбляет чувства верующих.