Поклонская в Крыму помолилась о запрете «Матильды»

Экс-прокурор аннексированного Крыма, депутат российской Госдумы Наталья Поклонская в крымском поселке Ливадия приняла участие в молитвенном стоянии против фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом Поклонская сообщила в Фейсбуке.

«Крестовоздвиженская дворцовая церковь в Ливадии. Приняла участие в молебне Святым Царственным Страстотерпцам. Молитвенное стояние против кощунственного фильма началось на Камчатке и заканчивается в Крыму», – написала Поклонская.

Накануне Поклонская предложила режиссеру Алексею Учителю встретиться с людьми, протестующими против «Матильды», и принять участие в молитвенном стоянии против его же фильма.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.

В фильме, премьера которого запланирована на октябрь этого года, показываются отношения Николай II с балериной Матильдой Кшесинской, когда он еще был холостым принцем. Поклонская также заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию, как страну «пьяниц и блудниц».