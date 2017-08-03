Санкционный режим, действующий в Крыму с 2014 года, служит для многих стимулом для поиска способов обхода запретов, установленных украинскими, европейскими и западными властями. И такие схемы находятся, зачастую с помощью российских госструктур. Крым.Реалии стало известно, что благодаря сотрудничеству макеевского бизнесмена и российских чиновников между Крымом и «ДНР» налажены автобусное сообщение и поставка брендовых товаров из Интернет-магазинов.

Отменяя транспортное и почтовое сообщение с Крымом в 2014 году, украинские власти поясняли это невозможностью обеспечения безопасности пассажиров на оккупированной территории. Но запрет не привел к прекращению таких перевозок и поставок, а перевел их в «тень».

К примеру, прямые рейсы в Крым с материковой части Украины сегодня активно курсируют из различных регионов страны. Ими пользуются те, кто желают попасть на полуостров без пересадок. Еще один маршрут в Крым появился после оккупации части Донбасса. Он предназначен для жителей непризнанных «республик». Благодаря находчивости местного бизнеса попасть на полуостров можно через соседнюю Россию, то есть в объезд украинских блокпостов и пограничных пунктов пропуска, без необходимости оформления спецразрешений.

В Крым – за 2 тысячи рублей

Такие транспортные услуги, в частности, предоставляет ООО Туристическо-диспетчерская компания «Донбасс-Тур», расположенное в оккупированной Макеевке. Как указано на сайте фирмы, «Донбасс-тур» предлагает поездки по регионам России, а также в Крым через паромную переправу. На выбор представлены шесть городов полуострова: Керчь, Феодосия, Симферополь, Ялта, Севастополь и Евпатория. Стоимость билета – от 2 тысяч рублей (860 гривен – КР).

Немного дешевле обходится поездка в Крым по территории, подконтрольной Украине. Дорога из Киева до Симферополя на автобусе стоит в среднем 1,6 тысячи рублей (около 700 гривен – КР).

В компании «Донбасс-тур» сообщают, что за три года ее услугами воспользовались 12,4 тысячи пассажиров. «За время работы мы добились максимального сокращения времени в пути, определив кратчайшие маршруты и отдав предпочтение 19-местным миниавтобусам, позволяющим в 2,5 раза быстрее проходить таможенный контроль и паромное оформление, в сравнении с большими автобусами. Мы определили кратчайшие маршруты рейсов. Таможенный контроль проходит параллельно с другими автобусами и занимает около 2,5 часов», – говорится на сайте фирмы.

За 1,4 тысячи российских рублей (600 гривен – КР) с человека в «Донбасс-туре» организовывают так называемые шоп-туры, в рамках которых жителям оккупированной части Донбасса предлагаются поездки за покупками по рынкам и супермаркетам российского Ростова-на-Дону. «Бесплатный гид поможет вам сориентироваться, расскажет обо всех акциях и скидках и просто поможет советом. Все таможенные вопросы мы берем на себя. Оплата за возможное декларирование уже включена в стоимость», – утверждают в «Донбасс-туре».

Автобусы фирмы отправляются ежедневно из Донецка и Макеевки.

Казак-строитель-перевозчик

На сайте фирмы представлено свидетельство о ее регистрации. Документ выдан инспекцией российской налоговой службы в Севастополе в мае 2015 года. Фирма зарегистрирована в Севастополе по улице Ревякина, 2-е и специализируется на нерегулярных сухопутных перевозках. Владельцем и директором фирмы является бизнесмен из Макеевки Эдуард Кибок.

До событий 2014 года Кибок занимался в Донецке строительным бизнесом, а в 2010 году основал в Макеевке первый частный ЖЭК – управляющую компанию. Также Кибок входил в состав Привокзального полка Донецкой организации Украинского реестрового казачества в звании майора.

После оккупации части Донбасса он перепрофилировал свой бизнес. Теперь его фирмы помогают крымчанам обходить западные санкции, а жителям оккупированной части Донбасса – пользоваться услугами, которые стали недоступны им после перехода под контроль боевиков «ЛДНР».

Круговорот людей и товаров

Среди фирм, принадлежащих Эдуарду Кибоку, значится Интернет-магазин «Е-Моби». Он зарегистрирован по российскому законодательству в Крыму, хотя сам магазин расположен в Макеевке и предлагает услуги исключительно жителям Донбасса.

Этот Интернет-сервис предлагает широкий перечень бытовой техники и другие товары, а также услуги по доставке товаров известного во всем мире электронного гипермаркета AliExpress, покупки в котором стали недоступными в неподконтрольных украинским властям Крыму и отдельных регионах Донбасса.

К услугам жителей оккупированных территорий Украины Эдуард Кибок также создал специальную почту – «Нашу почту». Предприятие зарегистрировано в Симферополе на бульваре Ленина, 14/2 налоговой службой России. Эта почта предлагает услуги по отправке и доставке посылок и документов, денег, Интернет-заказов и коммерческих грузов.

Отделения «Нашей почты» представлены в 11 регионах Донецкой и Луганской областей, которые контролируются боевиками «ЛДНР», российском Ростове-на-Дону и пяти регионах Крыма – Симферополе, Севастополе, Ялте, Феодосии и Евпатории.

Почта берется доставлять и отправлять посылки и грузы между Крымом и Россией, Крымом и «ЛДНР», а также «ЛНДР» и территорией, подконтрольной украинским властям.

В схеме таких почтовых отправлений ее создатели задействуют известный в Украине бренд «Новая почта». Она предельно проста. К примеру, чтобы отправить посылку из Киева и Донецк, оператор «Аиста» рекомендует сначала отослать ее в отделение № 1 «Новой почты» в город Славянск (был освобожден от боевиков летом 2014 года – КР), указав получателем специальное доверенное лицо «Аиста». «Потом наши курьеры везут посылку в Донецк. Но после отправки нужно позвонить на наш номер телефона и сообщить, кто будет получать эту посылку в Донецке с номером украинской декларации. Нужно указать содержание посылки, чтобы мы знали, потому что на границе (линия разграничения – КР) все равно проверяют», – разъясняют операторы «Аиста» своим клиентам.

По их информации, доставка посылки весом от двух до пяти килограммов из Славянска в Донецк обойдется в 400 рублей (172 гривны – КР). Как видим, доставка почты через линию разграничения недешевая, ее можно сравнить по стоимости с международными пересылками.

На территории, подконтрольной «ЛДНР», посылки от «Аиста» уже принимают в отделениях местной «Нашей почты», о которой мы писали выше.

«Новая почта» неоднократно заявляла, что остановила деятельность на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей летом 2014 года

В пресс-службе «Новой почты» Крым.Реалии заявили, что предприятие не имеет отношения к схемам по доставке отправлений на территории, неподконтрольные украинским властям. «Новая почта» неоднократно заявляла, что остановила деятельность на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей летом 2014 года и не имеет никакого отношения к любым схемам доставки отправлений в эти зоны. Соответственно, соглашений о сотрудничестве с почтовым оператором «Аист» компания не заключала. В отделениях «Новой почты» на прифронтовой территории посылки на отправку принимаются в открытом виде. В отделениях на подконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей дежурят сотрудники полиции, которые в случае необходимости принимают соответствующие меры», – заявили в пресс-службе.

Из этого следует, что почтовый оператор «Аист» использует «Новую почту» для своей схемы почтовых переводов без ее ведома и при этом совершенно не пытается этого скрывать.

Описанные факты свидетельствуют о том, что и в Крыму, и в «ЛДНР» запреты, созданные украинскими властями и западными санкциями, обходятся. Успешно и безнаказанно.