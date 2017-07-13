Подконтрольная России крымская прокуратура через суд добивается от местной строительной компании выплаты задолженности по зарплате перед сотрудниками. Речь идет о долге в 2,1 миллиона российских рублей. Наше внимание привлекло название проштрафившегося предприятия – ООО «Мостостроительный отряд № 122». Как выяснили Крым.Реалии, таких предприятий на полуострове два и оба они зарегистрированы на полуострове по адресу бывшей крымской дочерней компании украинской строительной корпорации «Мостобуд», принадлежащей экс-нардепу от Партии регионов Владимиру Продивусу. Одной из фирм владеет украинское юрлицо бизнесмена из Винницы Олега Веретинского – бизнес-партнера семьи Продивуса.

Претензии в адрес крымского ООО «Мостостроительный отряд № 122» подконтрольная России прокуратура Симферополя публично заявляет с 2015 года. Все они сводятся к одному обстоятельству – на предприятии систематически не платят зарплату сотрудникам.

На сегодня перед 36 работниками числится долг в размере 2,1 миллионов рублей

​«Установлено, что вследствие невыполнения работодателем обязанностей перед трудящимися на предприятии на протяжении последних двух лет постоянно образовывалась задолженность по заработной плате. И на сегодня перед 36 работниками числится долг в размере 2,1 миллионов рублей», – говорится в сообщении подконтрольной России прокуратуры Крыма.

Предупреждения и штрафы ситуацию не изменили, поэтому к делу привлекли созданный на полуострове российский мировой суд Железнодорожного района Симферополя. «Мировой судья привлек виновного к ответственности в виде дисквалификации сроком на один год. В целях защиты трудовых прав граждан прокурор района направил в их интересах заявления в суд о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы», – сообщает подконтрольное Москве крымское ведомство.

По его информации, уже удовлетворены заявления на сумму 1,4 миллиона рублей. Но работа по взысканию долгов продолжаются.

Как выяснили Крым.Реалии, предприятие с названием «Мостостроительный отряд № 122» принадлежит украинским собственникам, которые с 2014 года ведут бизнес на полуострове в российском правовом поле.

Крымско-винницкий бизнес

В Крыму на данный момент существуют два ООО «Мостостроительный отряд № 122». Они зарегистрированы в 2014 и 2015 годах с разницей в полгода по одному адресу – переулок Монтажников, 6 в пгт Грэсовский в Симферополе. Ранее здесь же располагалось дочернее предприятие киевского ПАО «Мостобуд» экс-народного депутата Украины от Партии регионов Владимира Продивуса. Фирма тогда тоже называлась «Мостостроительный отряд № 122», но затем была ликвидирована.

На данный момент оба «Мостстройотряда» в Крыму зарегистрированы по российскому законодательству и занимаются одинаковой деятельностью – строительством автомобильных дорог, автомагистралей, мостов и других инженерных сооружений.

Фирмой с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, которая появилась в российском реестре в 2015 году, владеет Руслан Иванов – непубличный бизнесмен, о котором в открытом доступе нет никакой информации.

Одноименное предприятие, зарегистрированное в 2014 году с уставным капиталом почти в 8 миллионов рублей, по данным российской налоговой службы, принадлежит киевскому ООО «Управление механизации гражданского строительства».

В украинском реестре этим предприятием владеют два жителя Винницы – Андрей Копийка и Олег Веретинский.

Олег Веретинский известен винничанам как меценат и бизнесмен, возглавляющий правление ЧАО «Винницкий универмаг» – предприятия, принадлежащего Светлане Продивус, которая является супругой уже упомянутого Владимира Продивуса.

Во время Евромайдана Продивус поддерживал политику Виктора Януковича и голосовал за «диктаторские законы», а впоследствии вышел из фракции Партии регионов. В новый состав парламента в 2014 году баллотироваться не стал.

​С какого из двух крымских «Мостостроительных отрядов № 122» местная прокуратура выбивает долги, Крым.Реалии выяснить не удалось. Хотя, вероятно, оба они могут контролироваться одними и теми же людьми. Чтобы выяснить это, мы попытались связаться с Олегом Веретинским, но на рабочем месте в его винницкой компании не застали. В приемной фирмы бизнесмена наши контакты и вопросы записали и пообещали передать их Веретинскому, однако в течение нескольких дней так и не перезвонили. На наши повторные звонки мы получали ответ: руководителя по-прежнему на месте нет.

Строитель-банкрот

Интересно, что и на материковой части Украины структуры ПАО «Мостобуд» в последние годы переживают не лучшие времена. Как пишут украинские СМИ, начиная с 2014 года, у корпорации начались финансовые проблемы вследствие потери крупных государственных заказов. Хотя есть и исключения.

Полгода назад одной из структур «Мостобуда» – ООО «Мостостроительный отряд № 112», зарегистрированному в Броварах Киевской области – Служба автомобильных дорог в Одесской области заказала работы по капремонту моста на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) за 67,9 миллионов гривен. Завершить ремонт планировалось к 2018 году.

12 мая нынешнего года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выезжал в Одесскую область и инспектировал ход ремонта моста. Как сообщал «Укринформ», на тот момент мост находился в разобранном состоянии. Поэтому попасть из облцентра до южных районов Одесской области можно было только через пгт Затока – по дороге Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши.

Кроме того, ранее с «Мостобудом» были заключены аналогичные договоры по строительству Подольского моста и развязки на Московской площади в Киеве. Но эти проекты превратились в долгострои.

В начале этого года в отношении «Мостобуда» была начата процедура банкротства на основании решения Хозяйственного суда Киева, о чем свидетельствует запись в Едином госреестре юрлиц Украины. Исполнительные производства также начаты и в отношении броварского «Мостостройотряда № 112».