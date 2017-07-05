Крымские дороги, в которые за последние три года были зарыты миллиарды рублей, продолжают оставаться одной из самых проблемных зон полуострова и предметом критики российских властей. Глава подконтрольного России крымского правительства Сергей Аксенов не первый год грозит увольнениями профильным чиновникам и тендерным бойкотом недобросовестным подрядчикам. В числе объектов его критики были работы крымской фирмы «Альт-Эра», которая принадлежит сыну крымского «единоросса», главы комитета крымского парламента по строительству и ЖКХ Леонида Бабашова. Но, как оказалось, она не только не отстранена от бюджетных подрядов, но и активно выигрывает тендеры, а также получает государственные кредиты на развитие.

В последние три года фирма «Альт-Эра» лидирует в Крыму по количеству освоения бюджетных заказов, связанных со строительством и обслуживанием дорог. Общая стоимость проектов, над которыми работает компания, составляет сотни миллионов рублей. Однако к качеству работ, выполняемых «Альт-Эрой», возникают вопросы, которые периодически выливаются в публичные скандалы.

Асфальт, растворившийся в дождях

Весной 2015 года «Альт-Эра» приступила к ремонту нескольких дорог в Симферополе. В частности, фирма укладывала дорожное покрытие на перекрестке улиц Красноармейская и Крылова в старом городе.

Этот участок стал первым скандальным проектом, послужившим объектом критики горожан и Сергея Аксенова. «Подрядчиков не допускать больше к работам. Пусть разбираются, кто тратил бюджетные деньги. Уверен, после моего выезда должностные лица сделают выводы. Еще раз говорю: все это будет на постоянном контроле, все эти рейды будут проходить каждую неделю и их итогом станут списки недобросовестных подрядчиков, которые никогда больше не будут допущены к работе с бюджетными деньгами», – заявил тогда Аксенов по результатам выезда на место работ.

Уже к марту 2016 года асфальтное покрытие на этом участке сошло вместе с дождями, а ездить по нему стало сложнее, чем до ремонта.

После того, как чиновники и горожане стали публично выражать недовольство, работники «Альт-Эры» принялись за повторный ремонт.

Только за капремонт системы водоотвода на этом участке фирме заплатили из бюджета 4 миллиона рублей. А ремонт улицы Крылова, который тоже выполняла «Альт-Эра», по данным подконтрольной России администрации Симферополя, стоил 101 миллион рублей. Гендиректор предприятия Артур Бабашов отчитывался в Facebook: «Подошли к завершению второго этапа ремонтных работ на улице Крылова. На прошлой неделе наши сотрудники установили новые бордюры, поребрики и заменили покрытие на тротуарах».

После скандального участка фирма освоила еще 170 миллионов рублей, ремонтируя дорогу по улице Беспалова в Симферополе. Однако и на этом участке работы оказались некачественными, из-за чего депутату Леониду Бабашову пришлось публично оправдываться в эфире крымского телеканала.

Спонсор сквера и памятника

После публичных скандалов «Альт-Эра» сделала подарок Симферополю – обустроила за свои средства сквер имени Высоцкого за 13 миллионов рублей.

Выходит, что расходы на этот проект составили менее 10% от суммы, освоенной фирмой на бюджетных подрядах.

Сын депутата, владелец «Альт-Эра» Артур Бабашов также стал одним из спонсоров создания памятника Екатерине II в Симферополе, который инициировала супруга главы подконтрольного России правительства Крыма Елена Аксенова.

Очевидно, что таким образом владельцы пытались спасти репутацию фирмы после предыдущих скандалов. Однако уже вскоре в «Альт-Эре» снова допустили ошибку при реконструкции дороги на Турбазовском проезде в Симферополе (стоимость проекта составила 11,8 миллионов рублей). Рабочие не обустроили для людей подход к пешеходному переходу. За это Артуру Бабашову пришлось извиняться в соцсетях, а фирма снова переделывала свою работу.

«Надежный и ответственный партнер»

Несмотря на столько негативных примеров, «Альт-Эра» продолжила ремонтировать дорожное покрытие на улицах Симферополя. Более того, фирма периодически получает кредитное финансирование у российского государственного банка РНКБ. В прошлом году банк дважды предоставлял фирме кредиты на общую сумму 54 миллиона рублей «на усовершенствование основных производственных фондов предприятия с целью дальнейшего улучшения технологии дорожных работ в Крыму».

«За время сотрудничества компания «Альт-эра» зарекомендовала себя как надежный и ответственный партнер, который занимается социально значимыми проектами. Мы рассчитываем, что наша поддержка поможет предприятию выполнить дорожные работы на максимально высоком уровне», – цитирует слова вице-президента РНКБ Алексея Щербакова пресс-служба банка.

«Надежный и ответственный партнер» банка сегодня не только не попал в «черный список» недобросовестных подрядчиков, но и продолжает ремонтировать крымские дороги за бюджетные средства. В прошлом году фирме, например, доверили работы на участках трасс Симферополь – Керчь и Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.

Кроме того, крымские чиновники утвердили предложения местных властей о заключении государственных контрактов с единственным поставщиком – ООО «Альт-Эра» – по ремонту и содержанию ряда дорог в сельских регионах полуострова. Одним из членов научно-технического совета, который утверждал это решение, был Леонид Бабашов, который, как указано в решении, проголосовал «за». Таким образом, он обеспечил 5,2 миллиона рублей дохода фирме своего сына. Такова общая стоимость услуг фирмы только в родном для Бабашовых Красногвардейском районе.

Еще 1,6 миллиона рублей «Альт-Эра» получила, победив в тендере в селе Митрофановка Нижнегорского района.

Десятилетие бизнеса

По данным российского реестра юрлиц, ООО «Альт-Эра» зарегистрировано в Красногвардейском районе, где проживает семья Леонида Бабашова и он сам. По данным Единого реестра юридических лиц России, учредителями фирмы являются ООО «Блик» и три человека: сын депутата Артур Бабашов, дочь – Алла Слипченко и бизнесмен из Донецка Александр Ишутин, который теперь проживает в Крыму. Последний владеет самой большой долей в уставном фонде предприятия.

Фирма работала в Крыму задолго до российской аннексии. Она была создана в 2007 году и ее учредителями значились все те же Артур и Алла Бабашовы (дочь депутата тогда носила девичью фамилию). На тот момент сыну Леонида Бабашова исполнилось 20 лет, а дочь едва окончила школу. Донецкий бизнесмен стал совладельцем «Альт-Эры» только с 2015 года.

В конце июня в «Альт-Эре» отметили десятилетие основания предприятия. Корпоратив фирма устроила с размахом на Южном берегу Крыма. Развлекать коллектив приехали участники команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко и Евгений Никишин. Фотографии с вечеринки публикуют у себя на страницах ВКонтакте Артур Бабашов и его жена.

Депутат Леонид Бабашов на фото не присутствует, однако в кадр попала его супруга, танцующая вместе с невесткой под выступление «Уездного города».