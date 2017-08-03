Президент США Дональд Трамп подписал "Акт о противодействии противникам Америки при помощи санкций" – он вносит изменения в санкции против Ирана, Северной Кореи и России.
В сопроводительном заявлении Трамп раскритиковал закон и отметил, что подписывает его "в целях национального единства".
Что изменится теперь для России?
Президент США теперь не сможет отменить санкции – которые ранее вводились отдельными указами экс-президента Барака Обамы – единоличным решением, а должен будет просить одобрения Конгресса.
Ему понадобится предоставить информацию с основаниями для вывода из-под санкций (например, выполнение Минских соглашений) и подтвердить, что это происходит в интересах США.
У Конгресса есть 30 дней, чтобы среагировать.
За что наложены санкции?
В документе упоминается аннексия Крыма и участие России в конфликте на востоке Украины, передача оружия Сирии и "действия по подрыву кибербезопасности".
Санкции накладываются за действия, связанные с:
Кто может попасть под санкции?
Под санкциями в этот раз могут оказаться компании, связанные с российскими нефтедобывающими проектами, строительством нефте- и газопроводов, а также организации, взаимодействующие с оборонной сферой России, Главным разведывательным управлением и ФСБ.
Кроме того, под санкции по новому закону могут попасть люди, принимавшие участие в "серьезных нарушениях прав человека на любой территории, насильно оккупированной или подконтрольной правительству Российской Федерации", а также люди и организации, участвовавшие в недобросовестной приватизации и коррупционных схемах.
В отношении Сирии под санкции попадают лица, которые способствуют правительству этой страны создавать или приобретать химическое, биологическое или ядерное оружие, либо "дестабилизирующее" количество и число видов обычных вооружений, баллистические или крылатые ракеты.
В соответствии с требованиями документа, санкционные списки будет формировать – как и прежде – отдел по контролю зарубежных активов (The Office of Foreign Assets Control), структура Минфина США, которая отвечает за исполнение законодательства в области санкций.
Что могут включать в себя санкции?
Исключения
Санкции не распространяются в случаях, когда это может затронуть действия американского космического агентства (NASA), а также космические запуски для американских компаний, приобретение компонентов подрядчиками и субподрядчиками Пентагона.
Это неслучайно: Роскосмос и NASA плотно сотрудничают в космической сфере вокруг Международной космической станции, а, например, Афганистан использует деньги США для обслуживания ранее приобретенных у России вертолетов Ми-17.
Как реагирует Россия?
Президент РФ Владимир Путин назвал принятие нового пакета санкций "хамством" и заявил, что "России придется отвечать".
Премьер-министр Дмитрий Медведев написал, что "надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец".
В ответ на тогда еще не подписанный пакет санкций Кремль уже потребовал от США сократить количество работников посольства и консульских служб в России на 755 человек и запретил американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору в Москве, а также складом в Чертаново.
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