Президент США Дональд Трамп подписал "Акт о противодействии противникам Америки при помощи санкций" – он вносит изменения в санкции против Ирана, Северной Кореи и России.

В сопроводительном заявлении Трамп раскритиковал закон и отметил, что подписывает его "в целях национального единства".

Что изменится теперь для России?



Президент США теперь не сможет отменить санкции – которые ранее вводились отдельными указами экс-президента Барака Обамы – единоличным решением, а должен будет просить одобрения Конгресса.



Ему понадобится предоставить информацию с основаниями для вывода из-под санкций (например, выполнение Минских соглашений) и подтвердить, что это происходит в интересах США.



У Конгресса есть 30 дней, чтобы среагировать.

За что наложены санкции?



В документе упоминается аннексия Крыма и участие России в конфликте на востоке Украины, передача оружия Сирии и "действия по подрыву кибербезопасности".​



Санкции накладываются за действия, связанные с:

кибербезопасностью;

нефтяными проектами;

коррупцией;

нарушением прав человека;

попытками избежать санкций;

финансовыми институтами;

взаимодействием с российской обороной либо разведкой;

экспортными трубопроводами;

приватизацией госактивов чиновниками;

поставками оружия в Сирию.

Кто может попасть под санкции?

Под санкциями в этот раз могут оказаться компании, связанные с российскими нефтедобывающими проектами, строительством нефте- и газопроводов, а также организации, взаимодействующие с оборонной сферой России, Главным разведывательным управлением и ФСБ.



Кроме того, под санкции по новому закону могут попасть люди, принимавшие участие в "серьезных нарушениях прав человека на любой территории, насильно оккупированной или подконтрольной правительству Российской Федерации", а также люди и организации, участвовавшие в недобросовестной приватизации и коррупционных схемах.

В отношении Сирии под санкции попадают лица, которые способствуют правительству этой страны создавать или приобретать химическое, биологическое или ядерное оружие, либо "дестабилизирующее" количество и число видов обычных вооружений, баллистические или крылатые ракеты.



В соответствии с требованиями документа, санкционные списки будет формировать – как и прежде – отдел по контролю зарубежных активов (The Office of Foreign Assets Control), структура Минфина США, которая отвечает за исполнение законодательства в области санкций.

Что могут включать в себя санкции?

отказ в предоставлении банковских услуг;

отказ в оказании банковских услуг при экспорте товаров или услуг для лица под санкциями;

отказ в экспорте товаров и услуг лицу под санкциями;

отказ на предоставление кредитов на суммы свыше $10 млн (в год), кроме случаев, когда эти деньги предназначены для "деятельности по облегчению страданий людей";

использование права голоса в международных финансовых организациях для противодействия выдаче кредитов лицам под санкциями;

отказ в закупке товаров или услуг у людей под санкциями cо стороны США;

запрет на покупку долга или доли в организациях, попавших под санкции;

отказ проводить операции с недвижимостью;

блокировка активов;

отказ в визе либо выдворение с территории США.

Исключения



Санкции не распространяются в случаях, когда это может затронуть действия американского космического агентства (NASA), а также космические запуски для американских компаний, приобретение компонентов подрядчиками и субподрядчиками Пентагона.

Это неслучайно: Роскосмос и NASA плотно сотрудничают в космической сфере вокруг Международной космической станции, а, например, Афганистан использует деньги США для обслуживания ранее приобретенных у России вертолетов Ми-17.

Как реагирует Россия?



Президент РФ Владимир Путин назвал принятие нового пакета санкций "хамством" и заявил, что "России придется отвечать".



Премьер-министр Дмитрий Медведев написал, что "надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец".



В ответ на тогда еще не подписанный пакет санкций Кремль уже потребовал от США сократить количество работников посольства и консульских служб в России на 755 человек и запретил американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору в Москве, а также складом в Чертаново.