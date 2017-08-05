«Дачная амнистия» для крымчан

Специально для Крым.Реалии

Крымчане не успевают вовремя приватизировать свои дачные участки. Назначенные Кремлем местные правители «работают над продлением дачной амнистии», а привыкший к украинским реалиям народ недоумевает, почему срок приватизации конечен.

Украинская идиллия

В Крыму количество дачных участков на 1000 человек населения всегда намного превышало средний показатель по Украине. Оно и понятно: грех не иметь свой клочок в краю с чудной природой и климатом, где земля не только дает щедрые плоды и место для отдыха, но и обладает инвестиционной привлекательностью, то есть ее легко монетизировать.

Дачный бум в Крыму и Севастополе пришелся на горбачевскую эпоху и лихие 90-е. Получить дачный участок было сравнительно несложно. Затрат практически никаких, только хлопоты с бумажками – и граждане становились счастливыми обладателями от 4 до 6 соток земли. Особенно ценились наделы поближе к морю или с видом на горы и другие красоты Крыма. Со временем садовые и дачные дома и домики стали источником дополнительного, а в некоторых случаях и основного дохода, превращаясь в законные и незаконные мини-гостиницы и дома отдыха на крымском побережье.

Получить дачный участок было несложно. Особенно ценились наделы поближе к морю или с видом на горы и другие красоты Крыма

Достаточно либеральное и социально-ориентированное законодательство Украины разрешало каждому гражданину бесплатно получить в собственность до 10 соток земли под строительство индивидуального жилого дома в городах (25 соток в селах, 15 соток в поселках), до 12 соток для садоводства, для индивидуального дачного строительства – до 10 соток, 1 сотку под гараж и даже до 2 гектар земли для ведения личного сельского хозяйства. Кроме того, бывшие члены колхозов и совхозов могли получить участок для ведения фермерского хозяйства (в размере земельной доли (пая) определенной для членов сельхозпредприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство). И все это бесплатно (повторюсь – бесплатно!). Это право гарантировали гражданам Конституция Украины (ст. 14) и Земельный Кодекс Украины (ст. 121).

И крымчане получали участки – для строительства и огородничества, для реального использования или на продажу, а также «на потом» – на будущее. Земля весьма быстро стала самым ходовым товаром на полуострове, что вскоре привело к практически полному отсутствию свободных наделов в приморских городах и поселках. Ее покупали жители материковой Украины, россияне и другие иностранцы: кусочек полуострова в личном владении – это вам не земелька где-нибудь в Жмеринке или в Нижнем Тагиле, да простят меня жители этих городов.

Кто-то приватизировал свою землю, кто-то нет – срок приватизации в Украине не имел ограничений. Что давало возможность и последующим поколениям украинцев бесплатно получить в собственность землю, при ее наличии, разумеется.

Амнистия и другие российские реалии

После аннексии Крыма ситуация в земельном вопросе кардинально изменилась. Перед так называемым референдумом гражданам обещали, что все их права будут сохранены, но на деле все оказалось совершенно иначе. В России земельный вопрос изначально решали по другой схеме. В стране с практически безграничными земельными ресурсами право граждан на владение ими искусственно ограничили.

Те, кто уже имел в пользовании земельный участок, имеют право его приватизировать бесплатно. Бесплатность достаточно условная. Например, в Севастополе за землеустроительные, кадастровые и прочие работы придется заплатить около 22 тысяч рублей (10 тысяч гривен – КР) – если заниматься этим самому. Процесс отнимет достаточно много времени и нервов, а юридические фирмы предлагают решить вопрос за 10-15 тысяч (4,5-6,8 тыс. грн – КР).

Перед референдумом гражданам обещали, что все их права будут сохранены, но на деле все оказалось совершенно иначе

Для безземельных граждан процесс получения земли в собственность один – через аукцион. Если вы, конечно, не многодетная мать, герой России, ветеран войны или труда, участник боевых действий, инвалид, или, на худой конец, военнослужащий контрактной службы. Страна свято блюдет интересы тех, кто составляет ее опору и основной костяк голосующих на выборах.

Этот список может варьироваться в зависимости от региона и местного законодательства. К примеру, в Ленинградской области он короче, а в Новосибирской – достаточно много групп населения, у которых реально есть шанс бесплатно получить землю.

В ряде регионов и республик Российской Федерации бесплатно раздается земля семьям при рождении третьего ребенка. В частности, такая практика существует в Республике Татарстан, Чувашской Республике, Оренбургской обл., Краснодарском крае (но землю дают в плохо приспособленных для жизни местах), Омской обл., Ульяновской обл., Ивановской обл., Сахалинской обл. Официально на третьего ребенка дают участки и в Московской обл. (не ближе 70 км от столицы).

«Кто не успел – тот опоздал» – один из главных принципов в отношениях между властью России и народом

Также бесплатно предлагается всем желающим так называемый «дальневосточный гектар». Россиянам и переселенцам из-за рубежа предлагают переехать на Дальний Восток. Всем желающим власти обещают предоставить по 1 гектару земли в незаселенных районах. Получить «бесплатный гектар» можно на Чукотке, в Якутии, на Камчатке, в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области.

Желающих оттяпать дальневосточной землицы немного, но они есть: на халяву, как известно, и уксус сладкий.

Еще одним ноу-хау российских властей стала так называемая «дачная амнистия» – поправка к федеральному закону №93, позволяющая приватизировать земельные участки и строения на них по упрощенной схеме.

«Дачная амнистия» как и ее уголовная тезка имеет конечный срок – она заканчивается в конце 2017 года. «Кто не успел – тот опоздал» – это один из самых применяемых в России принципов в отношениях между властью и народом. Аналогичная схема действовала при приватизации квартир – ее срок тоже уже прошел, она закончилась 1 марта 2017 года. Для крымчан ее продлили, но тоже ненадолго.

«Надо спешить»

«Надо спешить» – уже давно основополагающий принцип жизни для крымчан. После «референдума» в 2014 году желающим предложили месяц на отказ от российского гражданства. Потом также быстро меняли гривны на рубли, убеждали менять украинские водительские права на российские и т.п. После окончания «переходного периода» пришел срок решения имущественных вопросов.

Нет-нет, да и раздаются голоса крымчан, насколько при Украине больше было прав и меньше препятствий

Крымчане крутились и крутятся, как белка в колесе. Стояние в очередях в многофункциональных центрах, кадастрах и прочих органах и организациях здоровья не прибавляет. И нет-нет, да и раздаются голоса, насколько лучше эти вопросы решались при Украине, насколько больше было прав и возможностей и меньше препятствий. Между тем, подконтрольные Кремлю местные власти сотнями подают иски в суды на признание прав собственности на земельные участки недействительными. Граждане, по недавно приобретенной привычке, пишут письма Путину, выходят на одиночные пикеты, надеясь, что проезжающий мимо вождь заметит и благосклонно решит их проблемы.

Власти Севастополя, озабоченные подготовкой к губернаторским выборам, откликнулись на народный стон. Правительство Севастополя и «Союз садоводов России» подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из его ключевых пунктов является работа по продлению «дачной амнистии» для севастопольцев.

«По проблемам садоводов в Севастополе работает специальная комиссия, но это не единственная мера по защите их прав. Подписание соглашения предусматривает работу на законодательном уровне Российской Федерации по продлению «дачной амнистии». Правительство Севастополя стремится к тому, чтобы у каждого жителя города была возможность реализовать свое право зарегистрировать имущество и землю. Рассчитываем на продление сроков для Севастополя и Республики Крым», – сказал Дмитрий Овсянников, врио губернатора города и кандидат в губернаторы.

Как уголовники ждут амнистии, так сейчас и крымчане – продления сроков своей, «дачной» амнистии. До какого же состояния вас довела Россия, сограждане…

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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