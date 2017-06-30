В подконтрольном России крымском правительстве Аксенова в этом году раздали очередную порцию земельных участков для реализации инвестпроектов. Как писали Крым.Реалии, в Симферополе фирмам спикера и депутата нынешнего крымского парламента уже отошли 4 гектара земли под застройку. На этот раз мы собрали информацию об инвестпроектах, ради которых чиновники на десятки лет пожертвовали гектарами земли в Ялте.

Инвестиционные проекты, о которых идет речь, были утверждены подконтрольным России крымским Совмином в начале этого года. Большинство из них под видом инвестиций предусматривают коммерческую застройку крымской земли. Под эти цели нескольким коммерческим структурам в аренду на срок от 10 до 49 лет переданы около 40 гектаров земли в Ялте.

Спорткомплекс на 33 гектарах

Земельный участок площадью 33,49 гектара в Ялте отдан в аренду до 2066 года под создание многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса. Проект утвержден в феврале этого года.

По данным инвестиционного портала Крыма, стоимость комплекса составляет 9,7 миллиона рублей. Инвестором выступает ООО «Эколого-туристический центр в Парковом», зарегистрированное в поселке Парковое (Большая Ялта). Этим предприятием владеют структуры российского «Газпрома». Как уже писали Крым.Реалии, им на полуострове также принадлежит резиденция «Крымский бриз» в Парковом, которая является самым дорогим отельным комплексом полуострова.

На инвестпортале Крыма представлен еще один проект ООО «Эколого-туристический центр в Парковом», который предусматривает строительство и реконструкцию в этом же поселке гостинично-ресторанного комплекса на сумму 1,1 миллиарда рублей. Договор о его реализации был подписан с подконтрольным Кремлю крымским правительством еще в 2015 году.

Футбольные инвестиции

В феврале крымские чиновники утвердили еще один долгосрочный инвестпроект в Ялте – строительство футбольного центра с гостиничным комплексом. Под него в аренду на 49 лет лет переданы 1,54 гектара ялтинской земли.

Создание центра и гостиничного комплекса оценено в 64,6 миллиона рублей. В прошлом году глава подконтрольной России администрации Ялты Андрей Ростенко сообщал, что будущий футбольный центр будет расположен в Алупке по улице Ленина. Планируется, что там будут проводиться спортивные сборы футбольных команд России. Гостиничный комплекс при этом тоже должен будет служить российским спортсменам.

Инвестором в этом проекте является ООО «Крыминвестстрой». По данным российского реестра юрлиц, оно зарегистрировано в прошлом году в Ялте. Фирма занимается гостиничной и физкультурно-оздоровительной деятельностью, а также строительством. «Крыминвестстрой» принадлежит предпринимателю Татьяне Золотаревой. Она известна в Крыму тем, что владеет фирмой, которая ежегодно организовывает конкурс красоты «Мисс Крым».

Будущая высотка

1,2 гектара земли в Ялте предоставлены в аренду на десять лет под строительство многоквартирного жилого дома по улице Санаторный въезд в центральной части города.

По данным инвестпортала, стоимость проекта составляет 1,3 миллиона рублей. Строить высотку в Ялте намерено ООО «Вдохновение». Фирма была зарегистрирована в российском реестре юрлиц два года назад в поселке Виноградное (Большая Ялта). Она занимается санаторно-курортной деятельностью и операциями с недвижимостью.

Владельцем «Вдохновения» значится Александр Журба. Какой-либо информации о нем нам найти не удалось.

Вертолетная площадка

Земельный участок площадью 1,5 гектара в Ялте передан в аренду на 25 лет под создание хелипорта (вертолетной площадки). На инвестпортале говорится, что хелипорт будет создан на базе двухэтажного здания площадью 544 кв. метра.

Стоимость проекта – 555 миллионов рублей. Эти средства обязуется вложить в него ООО «Технодром» из деревни Крючково Истринского района Московской области России. По данным российского реестра, фирма занимается операциями с недвижимостью и ремонтом летательных аппаратов, включая космические. Конечным бенефициаром «Технодрома» является российский бизнесмен Александр Хрусталев. Он владеет группой компаний, работающих в сфере недвижимости в Московской области.

Опыта строительства вертолетных площадок у фирмы нет, но в российских СМИ пишут, что развитие вертолетных перевозок Хрусталев считает своим хобби.