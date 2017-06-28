Российские власти Крыма собираются возвести на плато Ай-Петри огромный торговый центр. Об этом, ссылаясь на собственные источники,сообщило крымское издание «Примечания». Журналисты утверждают, что зачистку плато от павильонов и кафе, начатую в конце мая, «заказал» глава российского «Сбербанка» Герман Греф. Кроме того, по информации «Примечаний», вместо торгового центра здесь могут построить и казино, так как после аннексии Крыма Россия разрешила размещать игорные зоны на полуострове. Снести торговые точки и кафе подконтрольные Кремлю власти Крыма планируют до 1 июля.

О том, что же появится на заповедных территориях горы Ай-Петри, в эфире Радио Крым.Реалии говорили с российским активистом, главой общественной организации «Чистый берег. Крым» Владимиром Гарначуком и главой украинской Ассоциации индустрии гостеприимства Александром Лиевым.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F330508064&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

– Как вы оцениваете шансы на строительство торгового центра на плато Ай-Петри?

Гарначук: Обратите внимание на то, что снос затягивали ровно до тех пор, пока федеральные власти не дали пинок местным. Это был сигнал: «Деньги есть, начинаем осваивать». Только потом началась активная фаза зачистки. Сейчас она идет в режиме спецоперации, никто не знает, что там будет происходить в дальнейшем. Другой пример: на Ай-Петри, прямо в заповеднике, построят коттеджный поселок на месте горнолыжной базы. Эту площадку тоже зачистили под инвесторов, связанных со структурами «Сбербанка», это будет якобы горнолыжный курорт. Насколько я знаю, сейчас даже идут переговоры о продаже канатной дороги, которая находится не в лучшем состоянии. Так что в «сбербанковский след» на плато Ай-Петри можно легко поверить. Как и в то, что там, несомненно, продолжится торговля.

– То есть речь идет о нецелевом использовании земель?

Под видом создания рекреационной зоны ведется жилая застройка

​Гарначук: Именно. Под видом создания рекреационной зоны ведется жилая застройка. Вместо того, чтобы зачистить плато и прекратить там любую коммерческую деятельность, крымские власти усугубляют ситуацию. На смену одному злу приходит еще большее – по-другому я это назвать не могу. Никакого общественного контроля нет, чиновники – как воды в рот набрали, силовики обеспечивают секретность.

– Как можно остановить застройку Ай-Петри?

Только публичные выступления помогут остановить застройку – причем бескомпромиссные, а не лизоблюдские, в стиле: «Путин, помоги»

​Гарначук: Крымчанам надо объединяться и единым фронтом выступать против этого произвола. Только публичные выступления помогут остановить застройку – причем бескомпромиссные, а не лизоблюдские, в стиле: «Путин, помоги». Если президент России не увольняет Сергея Аксенова, а тот не увольняет мэра Ялты, то и к президенту нужно предъявлять претензии. Нельзя застраивать заповедники торговыми центрами и коттеджными поселками – такую мысль надо четко донести до властей и так называемых инвесторов. Людей до тех пор игнорируют, пока они не готовы выступить жестко.

Корреспондент Крым.Реалии Антон Меснянко: «Часть точек решили снести сами хозяева, то есть это делается на добровольных началах. Они разбирают строения буквально по дощечке и собираются, видимо, куда-то в другое место их перевозить и там восстанавливать. Люди, конечно же, недовольны тем, что происходит, несмотря на то, что на камеры, в присутствии Сергея Аксенова, говорили совершенно другое. Всех не устраивает происходящее. В крымских СМИ даже публиковали проект некоего экологического ландшафтного парка с рекреационной зоной, но предприниматели не верят, что там не оставят никакой торговли. Они думают, что торговать разрешат тем, кто согласится платить дань крымским властям. Но все это на уровне слухов, предположений, догадок».

– Пытались ли решить проблему построек на плато Ай-Петри до аннексии, Александр?

Лиев: В свое время мы в украинском Министерстве курортов и туризма АРК пытались упорядочить временные строения на плато Ай-Петри, создали схему размещения. Капитальное строительство на этой территории было запрещено законом – кстати, российские нормы точно такие же. Мы видим, что россияне серьезно взялись за Крым, но они даже не думают о развитии туристического сектора. Полуостров для них – непотопляемый авианосец, все остальное – второстепенно.

​– Построят ли на плато Ай-Петри торговый центр?

Лиев: Сложно делать прогнозы, но общий принцип угадывается. Захотелось кому-то в Москве построить на Ай-Петри торговый центр – пожалуйста. Занесли Сергею Аксенову денег – делаем все, что угодно. Однако странно не понимать, что торговый центр ни за что не окупится при столь малом туристическом потоке.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)