В четверг и пятницу, 3-4 августа, Россия отчитывается перед Комитетом по ликвидации расовой дискриминации при ООН. Эксперты ожидают, что ее представители попытаются скрыть факты агрессии против Украины и ее граждан.

Комитет по ликвидации расовой дискриминации при ООН в Женеве рассматривает как официальный доклад России, так и альтернативные доклады, которые подготовили украинские и международные правозащитные организации.

По мнению содиректора программ по международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельника, в официальном докладе Кремль попытается оправдать свою политику в аннексированном Крыму, скрыть нарушения там прав человека, а также «перебить» эффект от доклада, который Украина представила в среду на Совбезе ООН (в нем была приведена статистика поступления российского оружия на Донбасс).

Если все в Крыму так хорошо, как говорит Россия ‒ дайте туда доступ ОБСЕ!

«Есть известное выражение: одного человека можно долго обманывать, можно недолго обманывать многих. Но невозможно всех обманывать постоянно. Эту эволюцию мы и наблюдаем. Поэтому вряд ли России сейчас удастся перебить (украинские месседжи). Есть простой вопрос, который, я уверен, поставят перед российской делегацией. Если все в Крыму так хорошо, как говорит Россия ‒ дайте туда доступ ОБСЕ! А этот доступ заблокирован с марта 2014 года», ‒ констатирует эксперт по безопасности.

К тому же, считает Мельник, России становится все труднее добиваться успеха в информационной войне – и на это есть ряд причин. В том числе это происходит из-зи увеличения количества информации, которую предоставляет Украина о конфликте на Донбассе.

В ночь со 2 на 3 августа по киевскому времени украинская делегация сделала доклад на заседании Совета безопасности ООН, в котором напомнила, что организации боевиков на востоке Украины (в докладе они названы «террористическими») получают оружие и тяжелую бронетехнику от России. Представители Украины привели статистику поступления различных типов оружия из России с начала конфликта в Донбассе.

Почему у террористов не заканчивается дизельное топливо и боеприпасы?

«Одним из самых ярких случаев нашего времени является наполнение оккупированных территорий на востоке Украины всеми видами вооруженных систем, поступающих из соседнего государства, что продолжается и по сей день. Террористическим организациям, работающим там, предоставили более 400 боевых танков, 840 бронетранспортеров, 200 ракетных комплексов, 730 артиллерийских систем и 400 единиц систем противовоздушной обороны», ‒ говорится в тексте доклада.

Украинская сторона напомнила, что именно из одного образца этого вооружения попали в гражданский самолет Малайзийских авиалиний (MH17) с 298 людьми на борту.

Украинский доклад завершается риторическим вопросом: «Как террористические организации в Украине получили оружие, часто превосходящее запасы вооружений многих государств на европейском континенте? Или почему у террористов не заканчивается дизельное топливо и боеприпасы?»

Одним из последствий украинского выступления стало то, что Совбез ООН принял резолюцию по предотвращению передачи оружия террористическим организациям.

Народный депутат Украины Сергей Соболев, со своей стороны, высоко оценил украинский доклад на Совбезе ООН, и предположил, что он будет иметь далеко идущие последствия.

Ни танки, ни БТР в магазинах не продаются. Этот факт является определяющим

«Становится окончательно ясно – и это то, о чем мы все время говорим и украинской власти, и международному сообществу – ни танки, ни БТР в магазинах не продаются. Этот факт является определяющим. И он позволит теперь четко разграничить, где действует государство, а где ‒ террористы. Это поможет не только остановить путинское террористическое нашествие с Востока, но это будет касаться террористических организаций и в других частях мира», ‒ отмечает парламентарий.

Текст доклада на Совете безопасности ООН опубликован на сайте постоянного представительства Украины в Организации Объединенных Наций. Российская же делегация в Совбезе ООН традиционно обвиняет Украину в трагедии с малайзийским «Боингом». Кроме того, Россия наложила вето на резолюцию о создании международного трибунала для расследования авиакатастрофы МН17.

Накануне Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за активизации действий России на Донбассе ‒ атаки со стороны поддерживаемых ею боевиков и непосредственно российских военных.