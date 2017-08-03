3-4 августа Комитет по ликвидации расовой дискриминации при ООН рассматривает официальный доклад России, а также доклад представленный общественными организациями. По словам правозащитников, очень важно доказать системность нарушений прав отдельных этнических и религиозных групп, в частности украинцев и крымских татар, в аннексированном Россией Крыму.

Комитет по ликвидации расовой дискриминации (CERD) при ООН следит за выполнением Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в странах-участницах. 3 и 4 августа о своих успехах на этом пути будет отчитываться Россия. Кроме официального отчета российской стороны, на сайте комитета опубликовали альтернативные доклады – подготовленные правозащитными организациями. Среди них ‒ совместный документ ОО «Крым SOS», центра «Сова», антидискриминационного центра «Мемориал» и Международной федерации по правам человека (FIDH). Активисты утверждают, что в отчете собрали наиболее вопиющие факты нарушения прав человека в России и на подконтрольных ей территориях (на май 2017 года), о которых в официальном отчете не упоминают.

«Официальный доклад России умалчивает о нарушениях прав человека и на своих, и на аннексированных территориях. Поэтому важно участие в докладе украинских правозащитников, ‒ говорит координатор общественной инициативы «Евромайдан SOS» Александра Матвийчук. ‒ Мы надеемся, что члены комитета учтут приведенные факты, и в рекомендациях комитета России будет отдельный блок о нарушении прав человека на аннексированных территориях».

Координатор организации «Крым SOS» Тамила Ташева рассказывает, что российские власти сопротивлялась публикации совместного отчета общественных организаций.

Нам сообщили, что оказывается серьезное сопротивление заслушанию альтернативного отчета

«Если все отчеты государственных организаций России опубликовали сразу, то наш вывесили где-то через неделю после публикации официального отчета российской стороны, ‒ говорит она. ‒ Когда мы переспрашивали, в чем дело, нам сообщили, что оказывается серьезное сопротивление заслушанию альтернативного отчета».

Ташева подчеркивает, что основная цель отчета ‒ доказать, что нарушения прав человека в Крыму носят системный характер и связаны с этнической и религиозной принадлежностью:

«Когда мы говорим о нарушении прав человека в этнической, расовой сфере, очень важно доказать системность. Несколько месяцев тому мы ездили в Крым, общались с людьми по специальному опроснику. Когда мы спрашивали – «Сталкивались ли вы с этнической дискриминацией в отношении себя?» – всегда говорили «Нет, у меня такого не было». Но когда задаешь конкретные вопросы – «Знаете ли вы о ситуации, когда зарплата была меньше, чем у коллег на аналогичной должности, но с другой этнической принадлежностью?» ‒ они вспоминали случаи о себе или ком-то другом».

Правозащитница приводит примеры, которые иллюстрируют ситуацию с правами человека в Крыму:

«В одной из школ преподаватель сказал девочке 13-14 лет, которая носит хиджаб, что у нее в портфеле бомба. После этого дети стали относиться совсем иначе, говорить, что они террористка. Она сменила три или четыре школы, и сейчас в школу идти не хочет вообще, потому что у нее психологическая травма.

Мечеть в селе действует более 15 лет, и это не было проблемой – а за последние три года почему-то стало

В другом случае жительница одного из сел на территории Крыма пыталась совместно с руководителями села запретить азан (призыв к молитве в мечети). По словам женщины ‒ и председатель села это поддержала ‒ он мешает жителям поселка. При том, что мечеть в селе действует более 15 лет, и это не было проблемой – а за последние три года почему-то стало. Ничем другим, кроме этнической дискриминации, это назвать нельзя», ‒ уверена она и добавляет, что таких случаев немало.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель отмечает, что общественный сектор проявляет инициативу в защите прав крымчан активнее, чем украинская власть.

Правозащитники, активисты, общественные организации держат тему Крыма в фокусе

«По эффективности работы на первом плане – правозащитники, активисты, общественные организации ‒ они держат тему Крыма в фокусе», ‒ говорит она. Юксель надеется, что Комитет по ликвидации расовой дискриминации примет во внимание альтернативные отчеты, но обращает внимание на то, что пока нет способов заставить Россию выполнить рекомендации комитета.

Основной вопрос – как заставить Россию выполнять принятые решения

«Это основной вопрос, которым задавались эксперты, политики и дипломаты при подаче искового заявления в международный суд в Гааге: как заставить Россию, которая является государством-правонарушительницей, выполнять принятые решения? Это сложный вопрос, ответа на который пока нет», ‒ признает она, но добавляет, что Украина все равно должна использовать все правовые механизмы, которые имеет.

С этим согласна и Тамила Ташева: по ее мнению, обвинения в этнической дискриминации болезненны для России. Кроме того, она считает, что решение комитета в пользу активистов поможет Украине и в международных судах.

«Сейчас в Международном суде ООН рассматривается дело Украины против России. Украина обвиняет Россию в финансировании терроризма и этнической дискриминации на территории оккупированного полуострова. Выводы комитета, которые, я надеюсь, будут положительными ‒ что Россия дискриминирует людей по этническому признаку, ‒ станут большим плюсом для Украины в этом судебном иске».

В Европейском суде по правам человека сейчас также продолжают рассматривать два иска Украины о нарушении прав человека в Крыму, которые касаются событий начала 2014-го и 2014-2015 годов. Об этом рассказал правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина. Он отмечает, что российские власти пытаются избежать ответственности, поскольку речь идет о серьезных преступлениях.

В то время российские войска захватили Крым, поэтому они и отвечают за нарушения прав человека

«Там как раз в период с 27 февраля по 21 марта происходили серьезные нарушения прав человека. Господин Гиркин создал в Симферопольском военкомате застенок, где подвергал пыткам украинских и крымскотатарских активистов, украинских военных, ‒ рассказывает юрист. ‒ Россия говорит, что до 21 марта, до того, как они приняли свой «закон» о «включении Крыма в состав России», Украина несет ответственность за нарушения, там происходившие. Мы говорим, что это не так: ведь в то время российские войска захватили ту территорию, поэтому они и отвечают за нарушения прав человека».

Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека ожидает, что суд возложит ответственность за совершенные в Крыму преступления на Кремль. Если решение будет положительным для Украины, оно увеличит политический вес позиции Киева по Крыму на международной арене, отмечает чиновник.