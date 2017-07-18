Специально для Крым.Реалии

«Русский мир» – агрессивная идеология Кремля, отрицающая право украинцев на собственную историю, государственность и даже язык. Украинская речь бесила крымских шовинистов с самого начала независимости. После аннексии полуострова чиновники-украинофобы постарались ликвидировать образование на национальных языках, но запрос на изучение украинского сохранился.

В республиканской «конституции» украинский назван «государственным» вместе с русским и крымскотатарским. В реальности права крымских украинцев фигурируют только на бумаге. В социальные сети периодически просачивается информация о российских порядках в школах республики. После аннексии «министерство» образования в первую очередь «перепрофилировало» украиноведов в русистов. Затем ликвидировали национальные учебные заведения. На момент аннексии только в семи школах преподавали на украинском.

Администрации школ негласно обязали «стучать» на преподавателей украинского языка, которые вели «неправильные» разговоры со школьниками о России и Украине

Русский язык и литературу преподают в рамках обязательного курса. Крымскотатарский и украинский – «по желанию» родителей и ребенка. На стремление коренного народа изучать родной язык пока еще смотрят сквозь пальцы. С желающими учить язык Тараса Шевченко ситуация хуже. Нередко директора школ требуют, чтобы родители писали заявление в их присутствии. Чем объяснить такое внимание? Только желанием руководства школы «зафиксировать» заявителей. Имеются обоснованные подозрения, что российские чиновники негласно обязали администрации школ «стучать» на преподавателей украинского языка, которые критически высказывались по поводу «перепрофилирования» или вели «неправильные» разговоры со школьниками о России и Украине. Таких педагогов (особенно молодых) рассматривали чуть ли не как «бандеровское подполье».

В некоторых случаях родителей специально уговаривали не писать заявление. В итоге «министерство» образования к концу первого года аннексии сообщило, что в Крыму только 0,5% школьников обучались на украинском. По подсчетам правозащитников, за время аннексии количество украинских классов в республике сократилось в 31 (!) раз. На проблему обратили внимание в ООН. В апреле текущего года Международный суд в Гааге обязал Кремль прекратить притеснения крымских татар и обеспечить преподавание на украинском языке. В ответ крымский «парламент» проголосовал за «закон», легализующий языковую дискриминацию.

С одной стороны, речь идет о целенаправленной политике Кремля по унификации регионов, укреплению вертикали власти и фактической ликвидации национальных республик. Война против Украины нанесла сокрушительный удар по российскому федерализму. Президент Владимир Путин и его ближайшее окружение будут держаться за власть до последнего. Уход с должности будет означать угрозу уголовного преследования за преступления, совершенные в России и за ее пределами: Крым, Донбасс, Сирия, атаки на политические институты Запада и прочее. Ради обеспечения пожизненной власти одного лица, Москва активно подавляет национальную «вольницу».

Крымские чиновники кричали о «защите» русского языка, хотя по факту отстаивали свое корпоративное право не знать украинский

Но в Крыму, который оказался некой «русской республикой», особенная ситуация. «Власти» с азартом принялись уничтожать все украинское. Их действия нельзя обосновать только кремлевскими директивами. Основных причин такого положения дел две. Первая – безграмотность крымского начальства. «Спикер» Владимир Константинов, глава «общественной палаты» Григорий Иоффе, «сенатор» Сергей Цеков и прочие участники «крымской весны» украинского языка не знают. Многие республиканские деятели находятся в крымской политике чуть ли не с первых лет украинской независимости. За двадцать лет они так и не смогли овладеть государственным языком. На публику они кричали о «защите» русского языка, хотя по факту отстаивали свое корпоративное право не знать украинский.

Они на пару с московскими украинофобами неоднократно заявляли о «насильственной украинизации» в Крыму, в то время как более 80% школьников обучались на русском. Тогдашнее руководство Верховной Рады Крыма прикрывалось практикой европейского двуязычия, хотя по факту владело только русским. Им стыдно было признаться в собственной некомпетентности и необразованности.

Вторая причина – политические комплексы и страхи республиканской верхушки. Украинский язык, культура и символика постоянно напоминают местному бомонду, что в 2014 году они сделали неправильный выбор. Крымская «элита» согласилась на участие в кремлевских авантюрах, поверив в сказки чекистов о том, что «Украина скоро развалится». Перед «референдумом» они были искренне уверены, что Киев полностью утратит контроль над регионами, Москва сможет навязать Вашингтону и Брюсселю раздел страны под видом «федерализации», а Крым признают российским.

Для них все украинское – как веревка в доме повешенного. Причем «повешенной» оказалась сама крымская «власть»

Москва обманула крымских «революционеров». Украина сохранилась как государство, а Запад постоянно требует вернуть полуостров законному владельцу. Теперь их бесит все украинское. Например, высказывания местного политика Светланы Савченко («русская» фамилия, не правда ли?), впоследствии избранной «депутатом» Госдумы. Выступая с трибуны крымского «парламента», она разразилась гневным заявлением по поводу украинской символики на улицах и сравнила Тризуб со свастикой. Для них все украинское – как веревка в доме повешенного. Причем «повешенной» оказалась сама крымская «власть». Они не могут ликвидировать Украину, поэтому занимаются «ритуальным» уничтожением украинского языка.

Ирония в том, что украинский в республике полностью искоренить не выйдет. Получить полноценное высшее образование в Крыму нельзя. Выданные дипломы признаются только в соседней России. Учиться, например, в Москве – дорого. Остаются только украинские вузы, в которые крымчане могут поступить на льготных условиях. Более того, дискриминация крымчан по этническому принципу может стать основанием для ужесточения санкций.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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