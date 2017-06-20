Не так давно в мировых СМИ появилась новость о том, что в КНДР освободили из-под стражи американского студента Отто Уормбира, который в марте 2016 года был приговорен к 15 годам трудовых лагерей за «враждебные действия», а именно – кражу агитационного плаката со стены служебного помещения гостиницы. Парень, обвиненный в попытке «подорвать единство корейского народа», вскоре после суда в результате «заботливого» лечения оказался в «невосприимчивом сознании»: в таком состоянии его продержали в заключении больше года, после чего «из гуманных соображений» освободили. После доставки на родину у Уормбира обнаружили тяжелое поражение и обширное отмирание тканей головного мозга: парень на речь не реагировал, а его конечности были частично парализованы.

Словно по случайному совпадению накануне «глава Крыма» Сергей Аксенов заявил, что «воссоединение Крыма с Россией» совершенно не мешает «туристам из Украины» посещать полуостров: мол, они чувствуют себя в «республике» комфортно и могут спокойно говорить на родном языке. При этом он уверял, что крымчане доброжелательно встречают жителей материковой Украины и что во время посещения полуострова «ни один гражданин Украины не пострадал» – с чем, конечно же, можно (а то и нужно) поспорить. При этом буквально в то же время «депутат» Госдумы России от «республики Крым» Андрей Козенко в ответ на запрет изготовления и пропаганды «георгиевских лент» в Украине предложил маркировать такими лентами всех украинцев, приезжающих на полуостров. Ранее, в ноябре 2015 года, Аксенов отметился идеей пропуска в Крым только тех украинцев, которые на «границе» исполнят гимн России и трижды поклонятся портрету президента РФ Владимира Путина.

Крымский полуостров, превратившийся в результате преступной аннексии в международно непризнанную «серую зону», в которой зачастую не действуют даже законы страны-оккупанта, открыт для туристов практически в той же степени, что и Северная Корея. Сюда могут прибывать организованные группы зарубежных туристов, которым показывают «правильные» места и дают пообщаться с «правильными» людьми. Однако время от времени как на местном, так и на российском телевидении граждане «сопредельного государства» (официозное название Украины в оккупационных СМИ), взятые доблестными российскими спецслужбами «на горячем» при «попытках диверсий», дают на камеру признания в «тяжких преступлениях» против крымской «единой многонациональной русской нации».

Подобным образом оказался в Крыму за решеткой и ожидает приговора житель Энергодара Евгений Панов, который то ли отправился в Крым по доброй воле, то ли был похищен с материковой Украины. Его «соучастником» был назначен уроженец Львовской области Андрей Захтей, который после оккупации Крыма перебрался на полуостров и получил российское гражданство. В «анонимном терроризме» также был обвинен Редван Сулейманов – крымчанин, который после оккупации полуострова переехал в Запорожье. Еще один «украинский диверсант», харьковчанин Владимир Присич, недавно получил три года тюрьмы по новому неожиданному обвинению – за «хранение наркотиков». Также за решеткой находится целая «украинская ДРГ» из полдесятка жителей Севастополя – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова, Владимира Дудки, Глеба Шаблия и Алексея Стогния.

Независимость возможна только в зависимости. Как у господина Оруэлла: «Война – это мир, свобода – рабство, незнание – сила»

​Несколько крымчан и жителей материковой Украины были осуждены на полуострове оккупационным режимом за участие в Революции Достоинства в Киеве, что никак не относится к российской юрисдикции. В колонии №5 российского Кирово-Чепецка находится крымчанин Александр Костенко, обвиненный в «преступлениях на Майдане» и «хранении оружия»: во время судилища над ним теперь уже бывшая «прокурор республики Крым» Наталья Поклонская заявила, что в его лице судит «целую идею фашизма и нацизма». Подобным образом 10 лет колонии получил Андрей Коломиец из Киевской области, которого для чего-то доставили «судить» в Крым из Кабардино-Балкарии, где он проживал у своей на тот момент гражданской жены: над парнем, не знавшим русского языка, «судьи» глумились по национальному и языковому признаку и отказывали ему в предоставлении переводчика. Особого внимания заслуживает история майдановца из Ялты Евгения Сиканова, против которого завели «уголовное дело» за якобы нападение на беркутовца в Киеве: в его дом пришли с обыском через несколько дней после его смерти в мае 2016 года. В октябре того же года «дело» против Сиканова было закрыто по причине его смерти. «Преступником» в Крыму можно стать и за украинский флаг на крыше дома – как это случилось с фермером из Раздольненского района Владимиром Балухом, у которого на чердаке во время обыска «нашли» боеприпасы.

Если нескрываемая ненависть к украинцам со всеми вытекающими последствиями является в России частью государственной политики, то что уж говорить об оккупированном ею Крыме, где «власти» обеспокоены «самоубийственной русофобией» в Украине. По мнению здешнего «старшого», «существование и развитие действительно независимого украинского государства возможно только в орбите «русского мира», в союзе с Россией». Ни убавить, ни прибавить: независимость возможна только в зависимости. Как у господина Оруэлла: «Война – это мир, свобода – рабство, незнание – сила».

Что же касается упомянутой крымской «доброжелательности» по отношению к материковым украинцам – о ней красноречиво свидетельствует недавний скандал с «политологом» и преподавателем «Крымского федерального университета» Андреем Никифоровым, который назвал всех, кто идентифицирует себя как украинца, «больными бешенством либо только чесоткой»: по его мнению, полное «выздоровление» – только в «полном отказе от украинства». «Это не значит, что всех «украинцев» следует убивать как бешеных собак. Только бешеных. Остальных надо пробовать вылечить. Но с безжалостным уничтожением тех, кто все-таки взбесится», – заявил носитель ученой степени.

Подобный случай, к сожалению, не единичен. И тем не менее, отдельные крымские «общественные активисты» уверяют, что в Крыму украинцы чувствуют себя неплохо, т.к. «у нас, в отличие от буйного соседа, никто никого не бьет и не лупит, да и украинские кабаки никто не сносит». «В чем проблема? Пусть себе будут», – выражают барское снисхождение крымчане, принявшие оккупацию. Однако при этом не поясняется, кто именно «пусть будет» – «украинские кабаки» или же сами украинцы. Впрочем, находятся и желающие снести заведения украинской кухни «чисто из принципа» – мол, «наелись украинской гидности за 23 года». Однако тут же утверждается, что любая местная кухня, независимо от этнической принадлежности, потеряла свои знаменитые достоинства без украинских ингредиентов.

Каким украинцам в «российском» Крыму жить хорошо – развернутый ответ дала газета «Кримська Світлиця» в материале с аналогичным названием. В частности, речь в нем шла о членах провластной «Украинской общины Крыма» (УОК), которые порой декларируют явно антиукраинские взгляды. По большому счету вся их деятельность заключается в повторении заготовок: украинцев в Крыму «никто не ущемляет», они могут свободно общаться на украинском языке (от которого в самой УОК шарахаются как черт от ладана), им в Крыму живется хорошо как больше нигде на свете и т.д. В частности, в конце мая первый зампред УОК, член партии «Единая Россия» Анастасия Гридчина в эфире передачи «Новый Крым» на симферопольском телеканале «ТВ FM» рассказала, что в Крыму «права укрАинцев защищены», а на материковой Украине «укрАинцев притесняют в ихних правах», и назвала данные о почти полном отсутствии украинского языка и культуры в Крыму «враньем укрАинских властей». Также «первая леди карманных украинцев» сообщила, что ее организация активно мониторит интернет-пространство на предмет данных о том, как плохо живется «гражданам Украины за пределами Крыма», чтобы доказать, что украинцев в Крыму «никак не ущемляют», и работать с теми «укрАинцами», которые «стояли на референдуме за то, чтобы укрАинская хунта не проникла на наш полуостров». Примечательно, что представительница УОК назвала украинский язык в Крыму «третьим государственны«» – хотя, судя по всему, для ее коллег и их кураторов он в приоритетах не занимает и третьего места.

Украинцам в Крыму живется замечательно. С небольшим уточнением: тем, кто «излечился от бешенства и чесотки украинства»

​О том, как замечательно живется украинцам в Крыму, порой можно узнать и на старой версии сайта одного крымского СМИ, действующего в Киеве вследствие оккупации полуострова. По причине конфликта интересов его предыдущий коллектив почти в полном составе отказался эвакуироваться из Крыма, наотрез отвергнув все варианты переезда и трудоустройства. В результате в украинской столице трудится новая редакция, сформированная из крымчан-беженцев. Тем временем бывшие сотрудники на оставленном за собой электронном ресурсе размещают пространные филиппики в адрес украинской власти, которую отдельным авторам не терпится свергнуть «уже вчера», и некоторых лиц, вынужденных покинуть Крым с началом российско-украинского военного конфликта. В эти повествования время от времени вплетаются хвалебные словеса в адрес страны-агрессора, которая по сравнению с Украиной «выглядит чуть ли не ангелом»: и в украинской традиционной одежде разрешает ходить (под российскими флагами), и по-украински разговаривать (узким кругом в четырех стенах), и стихи украинские читать, и песни украинские петь позволяет (правда, непременно в российском антураже и после обязательной проверки репертуара представителями спецслужб), и пенсии платит в несколько раз выше... Словом, такая себе мягкая российская пропаганда в украинской вышиванке. Подобные рассказы нередко звучат на материковой Украине в общественных местах от лиц, которые неожиданно возникают рядом и без повода начинают вещать о том, как замечательно в России, какое там прекрасное правительство, какую отличную землю там раздают бесплатно, какую невероятную зарплату там получают беженцы от «зверств шоколадного режима»... И не поймешь: то ли человек действительно искренне верит в свои слова (ведь явно говорит не из собственного опыта), то ли просто отрабатывает чей-то заказ.

А в остальном украинцам в Крыму живется замечательно. С небольшим уточнением: тем, кто «излечился от бешенства и чесотки украинства» и перманентно выражает личную неприязнь к «киевской хунте». За время оккупации нередко «профессиональные украинцы» полуострова не могут выгодно монетизировать свою «профессиональность» на материке, пытаясь откусить больше, чем реально получается проглотить, и возвращаются под «ангельские» крылья «новой родины», публично проклиная «старую» на чем свет стоит. Между тем уже четвертый год «власти» и силовики на оккупированном полуострове проводят увлекательную акцию для материковых украинцев: приедь на летний отдых или с любой другой целью – и получи место в колонии либо СИЗО «без вида на море», по заветам (не к ночи будь помянута) бывшей «прокурорши» Поклонской. Призер определяется по методу пресловутого корейского рандома. Сами же «заманивания» в Крым выглядят, как требования террористов: «Если наши условия будут выполнены – мы обещаем, что никто не пострадает». А в заложниках расслабиться и отдохнуть не очень-то и получается, откровенно говоря. Так что приходится запасаться мужеством и ждать освобождения.

Максим Немирич, крымчанин

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