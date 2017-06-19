На материковой Украине 19 июня стартовала вступительная кампания для абитуриентов из Крыма. В 7 городах открылись образовательные центры «Крым – Украина», в которых можно подать документы в 12 вузов на льготных условиях. Чтобы стать студентом украинского вуза, крымчанам достаточно заполнить анкету и сдать три вступительных экзамена.

Образовательные центры «Крым – Украина» – это сервисы при 12 материковых вузах, в которые крымчане могут подать документы на льготных условиях. Эти центры расположены в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Николаеве, Львове и Херсоне. С абитуриентов здесь не требуют аттестаты о получении среднего образования украинского образца – можно приехать с документом, который в Крыму выдают российские власти. Оценки из него абитуриент вносит в анкету – «образовательную декларацию». Это первый этап поступления.

После заполнения декларации до 23 июля нужно сдать три экзамена: по истории Украины, украинскому языку и профильному предмету, который зависит от выбранной специальности. Затем проходит конкурс, победители которого могут претендовать на крымскую квоту госзаказа. По информации организации «Альменда», в этом году она составляет около тысячи бюджетных мест.

Такая система поступления распространяется только на 12 украинских вузов. Абитуриенты из Крыма могут поступать и в другие высшие учебные заведения Украины – но уже на общих основаниях.

«Безвиз» в помощь

Накануне запуска центров «Крым – Украина» свои обращения крымским абитуриентам записали министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

«Мы прекрасно понимаем, что вы сейчас не в равных условиях с выпускниками Украины, которые могли полноценно готовиться к внешнему независимому оцениванию. И именно поэтому мы разработали отдельную процедуру для вас, чтобы облегчить поступление в вузы Украины», – сказала в своем обращении Лилия Гриневич.

«Мы сделали все для того, чтобы вы могли выбрать вуз на свободной земле. Призываем вас поступить в украинские учебные заведения и творить будущее вместе. Мы ждем вас!» – отметил Вадим Черныш.

По словам эксперта Центра гражданского просвещения «Альменда» Олега Охредько, его организация провела мониторинг образовательных центров «Крым – Украина», который показал, что все они готовы к приему абитуриентов. По словам эксперта, в прошлом году по упрощенной системе в украинские вузы поступили 153 крымчанина. По результатам этой вступительной кампании, их количество должно возрасти.

«Информация кампания началась практически с марта, и я думаю, она достигла своих результатов. Идут постоянные обращения: что, как, где. Информация о возможностях для абитуриентов транслировалась во время финала «Евровидения», в поездах, на пунктах пропуска. Недавно представители нашей организации выезжали туда и еще раз разместили листовки и плакаты», – сказал Олег Охредько.

Одним из факторов роста абитуриентов из Крыма эксперт считает то, что в этом году российские власти отменили квоты на госзаказ для выпускников с полуострова. Если ранее вузы России выделяли для крымчан около 16 тысяч бюджетных мест, то сейчас им предлагают участвовать во вступительной кампании на общих основаниях. Преимущество для абитуриентов с полуострова состоит только в том, что, в отличие от россиян, для них необязателен единый госэкзамен. Вместо ЕГЭ крымчане могут сдать вступительные экзамены в само вузе.

По данным подконтрольного России министра образования и науки Крыма Натальи Гончаровой, в 2017 году школу на полуострове окончили 11 тысяч человек. Из них сдавать ЕГЭ решили 53 %.

Эксперт «Альменды» Олег Охредько надеется, что многие из крымских выпускников решат воспользоваться льготной системой поступления в украинские вузы. По его мнению, в этом году на стороне Украины не только гарантированные бюджетные места, но и возможность пользоваться безвизовым режимом со странами Евросоюза.

Бюджет для всех в ТНУ

Один из 12 украинских вузов, которые участвуют в упрощенной системе поступления для крымчан, – это Таврический национальный университет им. Вернадского, восстановленный в Киеве в прошлом году. По словам ректора ТНУ Владимира Казарина, в первый день работы центра «Крым – Украина» к ним пришло всего три абитуриента. Он объясняет это тем, что пока документы на поступление могут подавать только те крымчане, у которых уже есть школьный аттестат украинского образца.

«Сегодня первый день приема заявлений, а для некоторых – и первый день экзаменов. Это для тех, кто приходят с украинскими школьными аттестатами. Те, кто с российскими, с 12 июля будут сдавать. Нужно время, чтобы мы эти документы заменили украинскими», – сказал ректор ТНУ в комментарии для Крым.Реалии.

Руководитель ТНУ также надеется, что количество крымчан-соискателей украинского образования увеличится. По прогнозам Владимира Казарина, на это повлияют и наличие льготных предложений, и возможность путешествовать по Европе.

«И потому что учеба в Украине – это возможность получения двойного диплома с рядом вузов других стран. И вообще, этот диплом признается в мире, в отличие от дипломов Крымского федерального университета и Севастопольского государственного университета. Они признаются только в России», – сказал Казарин.

Ректор не назвал точную цифру объема госзаказа, на который в этом году может рассчитывать ТНУ, но заверил, что за счет государства будут учиться все крымские абитуриенты, поступившие в университет.

Задача – взять всех детей с оккупированных территорий, которые пожелают сдавать экзамены для поступления в украинские вузы

«Министерством поставлена задача взять всех детей с оккупированных территорий, которые пожелают сдавать экзамены для поступления в украинские вузы. Нам сказали, что дают большой госзаказ – несколько сотен человек. Но если количество заявок будет увеличиваться, объемы госзаказа готовы пополнять», – сказал ректор ТНУ.

Кроме того, Таврический университет «в экзиле» переводит к себе студентов, которые учатся в Крыму. Владимир Казарин рассчитывает, что крымчане, которые перевелись на материк, будут гарантировано получать стипендию и бесплатное место в общежитии.

Кроме всего прочего, 3 июня президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон о поступлении крымских абитуриентов в вузы материковой Украины. В соответствии с ним, для крымчан, поступающих в вузы четырех южных областей – Херсонской, Запорожской, Николаевской и Одесской – дополнительно выделят тысячу бюджетных мест. Этот закон вступает в силу 3 июля, и пока не понятно, заработает ли он в этом году. Независимо от этого, как утверждает Министерство образования и науки Украины, в этом году будет действовать льготная система поступления через образовательные центры «Крым – Украина». Ожидается, что ее итоги подведут в конце июля.