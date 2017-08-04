«Свобода – это образ жизни»

(Последнее слово осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, 1 августа 2017 года)

Все расследование и все действия прокуратуры в суде говорят только об одном: следственные органы выполняют чей-то заказ. Нет ни единого факта, ни одного, даже косвенного подтверждения того, что я когда-либо приобретал, хранил, имел контакт с предметами, обнаруженными в доме, который мне никогда не принадлежал. В нем только живет моя гражданская супруга, я даже там своего ничего не хранил. Но в доме, где я живу, постоянно находится моя пожилая мать, вокруг много соседей, у них есть собаки, все просматривается. Проникнуть туда незаметно в любое время очень сложно, тем более подкинуть взрывчатку. В моем доме четыре чердака, но ни один из них не осмотрели так, как чердак дома моей супруги. Откуда эти боеприпасы из Барнаула попали туда, кто их приобрел, кто положил? Ни одного следственного действия в этом направлении не произведено, а это единственный путь к расследованию преступления против меня.

Или, может, никогда в истории не было такого, чтобы правоохранители сами подбрасывали невиновному человеку запрещенные предметы? Оперативная информация в моем деле засекречена! Я что, носитель государственной тайны? Как может засекреченная информация убедить прокурора в моей виновности? Скажите, для чего я среди прочего приобретал и незаконно хранил 19 гильз? Или я где-то их отстрелял? Из какого оружия?

Каждого постигнет наказание за его грехи, за преступление, которое он совершает, не только в отношении меня, а просто в отношении всего людского

Это какое-то изощренное иезуитство: прямо под крышей, на которой установлен государственный флаг Украины, подложить что-то запрещенное, с подлой и наглой ухмылкой все это потом изъять и рассказывать потом здесь в суде, как я якобы нервничал при обыске. Интересно, что следователь Попов, дав против меня показания, уже уехал обратно в свою Волгоградскую область – мавр сделал свое дело. Именно он вдохновитель и режиссер всего этого фарса, что со мной разыграли. Этот человек всегда был в центре событий и руководил всеми незаконными действиями против меня.

В мою жизнь грубым образом вторглись, потоптались, и сейчас некоторые исполнители провокации против меня уже сами оказались под следствием, один даже сидит в тюрьме. Я глубоко убежден, что каждого постигнет наказание за его грехи, за преступление, которое он совершает, не только в отношении меня, а просто в отношении всего людского, что есть на земле.

Упрятать меня в тюрьму, чтобы не дать разоблачить заговор, – это вам не поможет никогда

При мне в суде свидетелям бегали подсказывать «правильные» показания. Моей защите не дали провести ни единой экспертизы, которая помогла бы указать на сфабрикованность обвинения. Меня даже не захотели проверять на детекторе лжи, еще по прошлому делу об экстремизме. Тут не надо заниматься глубоким анализом, все лежит на поверхности.

В общем, мы будем обращаться в другие судебные инстанции и искать истину до конца. Упрятать меня в тюрьму, чтобы не дать разоблачить заговор, – это вам не поможет никогда.

Свобода – это образ жизни, образ существования человека.

В аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха в пятницу, 4 августа, приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, а также присудили ему штраф в размере 10 тысяч рублей. Его признали виновным в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Балух настаивает на политическом характере обвинений в отношении него.

Владимир Балух, украинский активист, осужденный российским судом в Крыму

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