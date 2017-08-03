В подконтрольном России Раздольненском районном суде Крыма заканчивается судебный процесс над 46-летним жителем села Серебрянка Владимиром Балухом. В начале декабря прошлого года сотрудники ФСБ и полиции во время обыска обнаружили на чердаке дома Балуха 70 патронов от автомата Калашникова, 19 гильз и 5 тротиловых шашек. Украинцу было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов ​и взрывчатых веществ. Максимальный срок по второй статье – пять лет лишения свободы. Прокурор запросил для Балуха пять лет и один месяц колонии общего режима. Украинец вину не признал и во время прений сторон заявил, что дело против него сфабриковано при участии начальника угрозыска раздольненского отдела полиции Дмитрия Попова, а взрывчатка и боеприпасы ему были подброшены. Причину преследования со стороны российских правоохранительных органов Балух видит только в своей демонстративной проукраинской позиции.

Флаги и паспорта

В Серебрянке у Балуха было фермерское хозяйство. «Есть свои паи, есть немного в аренде. Выращиваю пшеницу и ячмень. При нынешних ценах – это копейки. При Украине еще имело смысл, а сейчас многие переходят на кориандр, подсолнечник, лен, – рассказывал он, когда еще был на свободе. – А зерновые нисколько не стоят, потому как их еще нужно реализовать, вывезти. А тут «серая зона» какая-то. Я этим не для денег занимаюсь, а чтобы земля не пустовала».

Украинский флаг над домом Балуха в Серебрянке появился в декабре 2013 года во время разгара событий киевского Евромайдана. Уже после аннексии Крыма кроме флага он прикрепил на дом табличку «Улица героев Небесной Сотни» – в память о погибших на Майдане активистах.

После этого разбираться с украинцем приезжал глава сельсовета Василий Степанюк. Позже он будет выступать в суде против Балуха в качестве свидетеля обвинения и единственный из жителей села даст украинцу отрицательную характеристику. В интервью перед арестом Балух жаловался, что даже те соседи, с которыми он прожил в Серебрянке всю жизнь, занимаются доносительством на нелояльных российским властям.

Никаких хороших перемен у нас здесь быть и не может априори. Стукачество теперь распространено, пресс

«Люди, которые бежали на референдум, сломя голову... Ну, понятно, желание халявы и все такое, но они ведь не задумывались о том, чтобы жизнь сменить к лучшему. Они хотели сменить одного хозяина на другого, барина им хотелось получше. Поэтому никаких хороших перемен у нас здесь быть и не может априори. Стукачество вот теперь, правда, распространено, пресс», – рассказывал он. Балух не скрывал от соседей, что состоял в партии «Конгресс украинских националистов» – крайне правой, но не запрещенной в России, в отличие от «Правого сектора» и некоторых других. В 2015 году кандидаты от КУН на местных выборах в Украине шли по спискам объединения «Свобода».

В июле 2014 года в Серебрянку приехал спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов, который планировал выступить перед жителями села. Балух до места встречи с главой «Госсовета» не дошел – по пути его задержали полицейские. «Я случайно узнал, что он (Константинов – КР) выступает, пошел в центр посмотреть, что это за цирк. Там менты меня начали щемить, понимали, что я буду задавать неудобные вопросы», – рассказывал Балух. Его арестовали на трое суток административного ареста и оштрафовали на пятьсот рублей за неповиновение требованиям полиции. В дальнейшем его арестовывали по тому же обвинению еще три раза. Последний раз он отсидел в изоляторе уже десять суток.

30 апреля 2015 года в доме Балуха прошел первый обыск. Дело было возбуждено по 158 статье УК РФ – «Кража». Подозрение пало на украинца. По версии следствия, в полицию обратился гражданин, который рассказал, что зашел в пельменную в Раздольном, заказал водки и порцию пельменей, и подсел к Балуху, который там также выпивал. Украинец заговорил с ним и стал предлагать купить ворованные запчасти от трактора Т-74. К слову, таких тракторов в хозяйстве самого Балуха было два. Когда оперативники приехали домой к украинцу, он сам в это время занимался ремонтом в доме матери на другом краю села. К нему пришли сотрудник ФСБ и участковый, которые потребовали пройти с ними. Балух отказался, никаких документов ему тогда не предъявили и уехали. Параллельно дома шел обыск, во время которого украинский флаг со здания сорвали, а внутри нашли черно-красный флаг «Правого сектора». Никаких предметов, имеющих отношение к краже, в доме не нашли, зато в этот же день для отдельного производства выделили материалы, «указывающие на его (Балуха – КР) участие в деятельности экстремистской организации «Правый сектор». Доследственные проверки по этому поводу периодически проводились на протяжении почти двух лет, но ни одна из них не дала результата – во всех случаях в возбуждении уголовного дела было отказано.

Они у меня украли дома паспорт, водительские документы, кучу личных вещей, флаги у меня дома висели, тоже украли. После этого я семь месяцев жил на нелегальном положении, без паспорта

«Видимо, перед их сакральными праздниками была дана команда зачистить информационное поле от всякой «нечисти». Они приехали. А я решил как раз переделать маме печь. Приехали ФСБшник с участковым, зашли во двор, говорят: «Поехали к тебе домой, поговорим». Я им: «Во-первых, мне с вами говорить не о чем, а, во-вторых, вот я готов уделить вам здесь десять минут». Они уехали, – рассказывал сам Балух об обстоятельствах первого обыска. – Я пока ковырялся с печью, они сорвали флаг, провели обыск дома. Я услышал, как машина подъехала, выбежали из нее для захвата – в масках, с автоматами. Я решил от греха подальше, ушел отсюда. Они перетрусили здесь весь дом, по соседям. Они у меня украли дома паспорт, водительские документы, кучу личных вещей, флаги у меня дома висели, тоже украли. После этого я семь месяцев жил на нелегальном положении, без паспорта». После этого обыска Владимира Балуха не тревожили полгода.

Следующий визит российских силовиков к Балуху состоялся уже в ноябре. Украинца вновь обвинили в грабеже, схему оставили ту же самую. По версии следствия, некто похитил поздним вечером 10 октября 2015 года автомобиль с парковки Дома культуры. Было возбуждено уголовное дело, а некий Дмитрий Пянтковский заявил, что, как и в первом случае, заказал в раздольненской пельменной водки и закуски, подсел к Балуху, который снова там выпивал. Украинец рассказал, что он украл ВАЗ-2106, но покупать его не предложил. Никакого ворованного автомобиля у Балуха не оказалось, но пока проводился обыск, силовики успели собрать материал для обвинения по статье 319 УК РФ – «Оскорбление представителя власти», оперуполномоченного Евгения Баранова. «При этом Балух выражался в отношении оперуполномоченного Баранова нецензурной оскорбительной бранью, отчего тому было неприятно, – говорилось в показаниях потерпевшего. – Баранов понимал, что это унижает его честь и достоинство, а также нарушает нормальную деятельность органов полиции и подрывает их авторитет».

Залетают домой, избивают, никаких документов не представляют

«Я до этого варил маме забор и без маски «нахватался зайчиков». Всю ночь не спал, глаза болели. А утром пришла Наталья (жена – КР) с ночной смены, она пекарем работает, уснула. Я закимарил тоже. Слышу голоса какие-то, Наталья пошла открыть, а они уже дома стоят. У нас вообще никогда ничего не закрывается. Через полминуты в комнате появляется ментенок, которого я якобы оскорбил, – рассказал Балух свою версию событий. – Зашел в обуви, говорит мне: «Ты кто?». Я ему говорю: «Слушай, это ты кто, зашел в спальню в обуви». Он опять: «Я сказал, ты кто?». «Да иди ты в жопу, еще я буду говорить тебе, кто я у себя дома», – говорю ему. Он был в гражданке, с синей папочкой в руке. Он махнул рукой, залетают ОМОНовцы, давай меня крутить. Я как был в кальсонах, тельняшке, в галоши меня обули и вывели. В машине добавили. То, что они оккупанты, я кричал. А матерился... Ну, может. Когда тебя бьют, то будешь ругаться. Но не помню, состояние было такое: залетают домой, избивают, никаких документов не представляют».

По обвинению в оскорблении Баранова Балуха осудили сначала на 320 часов обязательных работ, а когда он отказался их исполнять, изменили наказание на сорок суток ареста.

Патроны и тротиловые шашки

«Они приехали утром, еще темно было. Стали обыскивать. Я их спрашиваю: «Что вы ищете?». Они мне: «Патроны». А у нас патронов никогда не было», – рассказала мама Балуха Наталья о том, как в ее доме начался обыск 8 декабря 2016 года. В это же время обыск шел в доме самого Балуха, где он жил с женой Натальей. Обыск инициировали и все документы составляли сотрудники ФСБ, однако фактически его проводили полицейские, в том числе оперуполномоченный Евгений Бобров. На это странное обстоятельство указывали адвокаты, когда настаивали на том, что и обыск, и документы составлены с нарушениями, дело должно быть отправлено обратно в прокуратуру. Суд, впрочем, с этим не согласился, хотя и постановил доставить сотрудников ФСБ для допроса приводом. Одним из обоснований обыска, судя по документам дела, послужили все те же подозрения об участии Балуха в «Правом секторе», хотя неоднократные доследственные проверки этого не выявили. То есть фактически обоснований для проведения обыска не было, но суд все равно выдал постановление в октябре. Причем оно было составлено так, что складывается впечатление: заранее было известно, где и что искать. Уголовное дело было возбуждено 8 декабря, в день обыска, а все материалы поступили лишь на следующий день, на что указал адвокат Дмитрий Динзе. Судью Марию Бедрицкую это не смутило.

Во время обыска Балуха не выпускали из комнаты, он сидел в кресле и старался не реагировать на происходящее. Один из понятых, которые приехали вместе с сотрудниками ФСБ, находился с ним. Другой и вышеупомянутый полицейский Евгений Бобров бегло осмотрели дом и почти сразу полезли на чердак. Ни Балух, ни его супруга этого не видели. Оттуда Бобров принес сверток, – пять тротиловых шашек, 70 патронов калибра 5,45 и 19 гильз. Балух был арестован, направлен в Симферопольское СИЗО. 16 марта 2016 года подконтрольный Москве Раздольненский районный суд начал рассмотрение его дела, во время процесса Балух находился в ИВС.

«Едь в свою Украину и там командуй, а тут ты не покомандуешь», – это начальник ИВС говорил

«Он сказал: «Я паспорта российского брать не буду, я не признаю». Когда они пришли, он им все высказал, а они этого не любят. Он им: «Кто вы такие? Я здесь родился, а вы кто?». «Вот едь в свою Украину и там командуй, на Майдан, а тут ты не покомандуешь», – это начальник ИВС говорил», – объяснила мама Балуха, почему, по ее мнению, преследуют сына.

Судье, который дал разрешения, было достоверно известно наличие боеприпасов на чердаке, то есть он подвергал моего доверителя опасности

«Ни одного доказательства, что эти патроны и боеприпасы принадлежат моему доверителю. Более того, судье, который дал разрешения, было достоверно известно наличие боеприпасов на чердаке, то есть он подвергал моего доверителя опасности. В доме, который принадлежит человеку, с которым мой доверитель временно проживал, при проведении ОРД в присутствии одного понятого находятся взрывчатые вещества, разрешение на розыск которых было дано еще месяц назад. Какое отношение мой доверитель имеет к этим взрывчатым веществам, не понятно», – заявлял в суде адвокат Балуха Тарас Омельченко.

Действительно, экспертиза, на которой настоял адвокат Дмитрий Динзе, проведенная по решению суда, не выявила следов Балуха на патронах и взрывчатке, хотя ее выводы не были категоричными: «выявить не представляется возможным». В проведении повторной экспертизы суд отказал, как и в проведении «комплексной дактилоскопической, биологической и генетической экспертизы».

Есть недоброжелатели и есть правоохранительные органы, которые выполняют заказ

Во время прений сам Балух отмечал, что ни одна из возможных версий, кроме обвинительной, не была рассмотрена следствием. «Этими версиями является то, что дом мог быть приобретен с этими боеприпасами, или что они были подброшены недоброжелателями, потому что я всегда вел и веду активную жизнь, в том числе и политическую, – говорил Балух в суде. – У меня есть политические оппоненты, есть люди, которые в меру воспитания, на мой взгляд, неправильного, считают меня виновником их бед. Они живут плохо, а виноват я, потому что на что-то им открываю глаза. Открываю глаза – а это же надо задумываться, а задумываться вредно, вдруг найдешь настоящую причину, это опасно. Поэтому есть недоброжелатели и есть правоохранительные органы, которые выполняют заказ – это что, из области фантастики? Или таких случаев, доказанных сотнями, если не тысячами, нет в истории юриспруденции?».

О том, что боеприпасы могли быть подброшены, косвенно говорят и некоторые свидетельские показания. Соседка Асия Мемедеминова рассказала в суде, что примерно за час до обыска во дворе дома Балуха лаяли его собаки и слышался шум. О том, что дома в Серебрянке вообще редко бывают закрыты, говорили все жители.

Следствие вообще не стало выяснять, как боеприпасы и взрывчатка оказались на чердаке дома Балуха, там, где когда-то висел украинский флаг. Во время обыска оперативники «намекали»: «Ну он же часто ездил в Украину». Но патроны были изготовлены, как следует из материалов дела, в 1982 году в Барнауле. Их путь в Серебрянку никто выяснять не стал, как их якобы приобрел Балух, тоже осталось неизвестным. Когда украинец ходатайствовал, чтобы его допрос провели с помощью полиграфа, суд отказал.

Естественно, сотрудникам крымской госбезопасности он не нравится. Его решили попросту устранить

«Понятно, почему сотрудники правоохранительных органов хотят упечь, по другому не скажешь, Балуха в тюрьму, – поясняет преследования Балуха российскими властями адвокат Ольга Динзе. – Он занимает активную жизненную позицию относительно Крыма, вхождения его в состав России. Он считает себя гражданином Украины, собственно, кем и является, не собирается принимать российское гражданство никоим образом. Он против этого и явно показывает, демонстрировал на своем жилище флаг Украины. Естественно, сотрудникам крымской госбезопасности он не нравится. Его решили попросту устранить».

Адвокат Дмитрий Динзе заявил в суде аналогичное: «Действия Владимира Балуха, как способ выражения его несогласия с оккупацией Крыма Российской Федерацией, привели к конфронтации с российской властью, которая начала системно использовать против него меры карательного характера».

Какая у оккупантов может быть цель? Заставить население быть лояльным власти

Сам Балух говорил за несколько месяцев до ареста: «Мне они говорили: «Может, ты уже определишься и уедешь или ты сидеть хочешь?». Их задача – чтобы сидели все, как мыши под веником, не вякали, радовались происходящему или, по крайней мере, создавали вид. Какая у оккупантов может быть цель? Заставить население быть лояльным власти».

Владимир Балух предлагал своей матери уехать сразу после аннексии в 2014 году, однако она отказалась. «Куда я уеду, тут могила отца», – рассказывала она. С ней в Серебрянке остался и сын. Сейчас Наталья Балух в одиночку ведет хозяйство, 45 гектаров земли, которые каждый год засевал Балух, остаются пустыми.

«Меня на этот год источника дохода уже практически лишили. Потому что у меня были запланированы весенние полевые работы. А вместо того, чтобы подготовить почву, я нахожусь здесь, – говорил он в суде. – Все происходящее, вместе с третьим обыском – это давление на меня. Потому что в этом мерзостном мире, которое культивирует государство, я предпочел остаться человеком. Мне еще год назад угрожали подкинуть оружие и патроны, чтобы совершить то, что совершили сейчас. Лишить меня средств к существованию, чтобы сломать. Это бесполезно, меня можно лишить средств и жизни, но дух мой не сломить».